La AFIP lanzó una nueva versión de su aplicación móvil para hacer más trámites desde el celular

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una nueva versión de la aplicación móvil “Mi AFIP”, que incorpora funcionalidades para que los contribuyentes puedan realizar más gestiones desde el celular. Entre las mejoras se incluyen la posibilidad de abonar el monotributo, personalizar la agenda de vencimientos, consultar el domicilio fiscal electrónico, el estado de una deuda y realizar el registro de los datos biométricos.

Según explicaron desde el ente recaudador, la nueva versión agrega mejoras en el sistema de reconocimiento facial y la visualización de las notificaciones push. Desde la aplicación se puede acceder a más de 130 guías paso a paso, consultar los aportes en línea e ingresar a los canales de denuncias, entre otros.

“Mi AFIP” permite ingresar directamente a los servicios que requieren clave fiscal, como declarar la Clave Bancaria Uniforme (CBU); las presentaciones digitales y la declaración de deducciones y retenciones del impuesto a las ganancias.

Las funciones de la nueva app de la AFIP

Principales funcionalidades

Pago del monotributo

El proceso es automático y personalizado, dado que si la aplicación detecta que el contribuyente es monotributista, muestra la tarjeta de pago con el monto actualizado que corresponde abonar.

Domicilio fiscal electrónico

Permite marcar como “leído” de manera sencilla, deslizando la fila en la pantalla y compartir adjuntos por Whatsapp y otros medios disponibles desde iOS y Android.

Registro de datos biométricos

Facilita el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar la prueba de vida se valida la identidad del contribuyente.

Consulta de deuda

Incluye la segmentación por grupos de impuestos y clasificados por períodos.

Agenda de vencimientos

Ofrece la posibilidad de agendar en el calendario del celular la fecha de vencimiento de manera automática. Además permite el acceso personalizado en base a los impuestos en los que esté inscripto el contribuyente.

La AFIP habilitó a partir de este lunes 3 de octubre la validación de la identidad por reconocimiento facial por medio de la aplicación móvil “Mi AFIP”. La medida se dispuso mediante la Resolución General 5266/2022 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, que reglamenta la implementación de la “validación de la identidad mediante factores de autenticación de biometría de reconocimiento facial”.

La aplicación cuenta con la opción ‘Datos Biométricos’ para que los contribuyentes o responsables validen su identidad mediante factores de autenticación de biometría de reconocimiento facial a través de dispositivos móviles, sin la necesidad de concurrir a las dependencias de la AFIP.

El uso de la aplicación coexistirá con el Registro de los Datos Biométricos habitual, que pasará a ser un método alternativo de excepción ante situaciones en las que no resulte factible validar la identidad a través del uso de la aplicación. Por ejemplo en los casos en que el contribuyente no posea documento nacional de identidad (DNI) tarjeta o no cuente con conectividad a Internet, entre otros.

Por otro lado, el organismo prorrogó hasta el 31 de octubre la vigencia de los beneficios correspondientes a los regímenes de planes de facilidades de pago, cuyo vencimiento operaba hasta septiembre.

Seguir leyendo: