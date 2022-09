La dura definición del presidente de un importante banco de Wall Street: el Bitcoin es un “esquema Ponzi descentralizado”

El presidente del JPMorgan Chase Jamie Dimon en una audiencia en un comité del congreso norteamericano REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente del JP Morgan, Jamie Dimon, se refirió en forma crítica al Bitcoin y otras criptomonedas cuando le preguntaron su opinión en una audiencia en el congreso de Estados Unidos.

“Soy un gran escéptico de los tokens criptográficos, a los que tildan de moneda, como el bitcóin”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. en su testimonio ante el Congreso el miércoles. “Son esquemas Ponzi descentralizados”.

Los “stablecoins”, o criptomonedas estables —que son activos digitales vinculados al valor del dólar estadounidense u otras monedas—, no serían problemáticos con la regulación adecuada, y JPMorgan está activo en términos de cadenas de bloques, dijo Dimon.

Los comentarios son las últimas críticas dirigidas contra las monedas digitales por parte de Dimon, quien una vez dijo que el bitcóin era “un fraude” antes de finalmente indicar que se arrepentía de los comentarios.

La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, y Patrick McHenry han estado trabajando para llegar a un acuerdo sobre una legislación para las criptomonedas estables. Según la última versión del proyecto de ley, sería ilegal emitir o crear nuevas “criptomonedas estables con garantía endógena” como las similares a terraUSD, la criptomoneda estable algorítmica que colapsó a principios de este año, según una copia obtenida por Bloomberg.

Si bien Dimon ha sido un crítico vocal del bitcóin, la empresa se ha centrado en el uso de cadenas de bloques para servicios financieros. JPMorgan utiliza su cadena de bloques y token personalizados, JPM Coin, para llevar a cabo acuerdos de recompra intradía, lo que permite a otras instituciones financieras obtener préstamos a corto plazo utilizando garantías de alta calidad. JPMorgan también fue el primer banco de Wall Street en lanzar una presencia en el metaverso en febrero.

Dimon consideró que bitcoin era un fraude en 2017, comentarios que luego dijo que lamentaba. En octubre, dijo que no valía nada, pero que seguiría a los clientes y recientemente reconoció que las finanzas descentralizadas, donde los bancos son reemplazados por algoritmos, son “reales”.

En 2021, en medio del furor por las criptomonedas, Dimon dijo que el Bitcoin era “inútil”, al tiempo que advirtió que los gobiernos pronto regularán las monedas digitales.

Las criptos, en el menú del banco

A pesar de las críticas del presidente del JPMorgan al Bitcoin, la entidad financiera comenzó a ofrecer a los clientes acceso a seis productos de criptomonedas. “Personalmente, creo que bitcoin no tiene valor”, dijo Dimon durante el evento, según informó el portal New York Post.

En tanto, David Kelly, estratega jefe global de JPMorgan Asset Management, sostuvo: “En algún momento, espero ver pérdidas masivas en criptografía, porque no hay nada allí”.

Pero Kelly aseguró que la derrota aún no ha terminado, y argumenta que los activos digitales están en particular peligro porque no sirven para nada. “Sigue siendo polvo de hadas y muy vulnerable a tasas de interés más altas”, expresó el experto de JP Morgan.

