Decisión tomada: el presidente Alberto Fernández extenderá el mandato de Miguel Pesce en el Banco Central

El Gobierno decidió extender por cinco años el mandato del presidente del Banco Central Miguel Pesce y de otros cuatro directores, cuyos nombramientos tenían como fecha límite el próximo viernes. Se abrió una vacante en el directorio ya que no continuará como miembro Claudia Berger.

En un decreto firmado en las últimas horas por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Economía Sergio Massa, el actual jefe de la autoridad monetaria consiguió tal como había anticipado que Pesce continuará al frente del Banco Central, tras los cambios de nombres en el equipo económico de los últimos meses que alcanzaron también al directorio de la entidad.

Además de Pesce, continuarán en sus cargos como miembros del directorio el actual vicepresidente Sergio Woyecheszen, Zenón Alberto Biagosch, Claudio Golonbek y Betina Stein. Uno de los cinco miembros del BCRA con mandato a punto de vencer no continuará: se trata de Claudia Berger. Una de las versiones más fuertes es que ese lugar podría ser para Eduardo Hecker, ex presidente del Banco Nación y que dejó su lugar en favor de Silvina Batakis cuando renunció al Ministerio de Economía.

Hace poco menos de un mes Alberto Fernández había asegurado que Pesce continuaría al frente del BCRA, luego del recambio en el Palacio de Hacienda, la llegada de Massa y la salida de Silvina Batakis. El Banco Central ya había tenido en las últimas semanas cambios de nombres y de roles. El más importante fue el ingreso de Lisandro Cleri como director y vicepresidente segundo de la entidad, un hombre que responde de manera directa a Massa y que funciona como enlace entre el BCRA y el Ministerio de Economía.

Pesce formó parte de la comitiva oficial de Massa en Washington durante la reunión con el FMI

El Directorio del Banco Central tiene 10 integrantes cuyos mandatos se extienden por 6 años y se renuevan por mitades. La renuncia de uno de sus directores, Arnaldo Bocco, abrió un lugar para el ingreso de Cleri. Hay otros 4 integrantes con mandato asegurado hasta el 23 de septiembre de 2025: el vicepresidente segundo Jorge Carrera, de larga trayectoria como funcionario de línea en el BCRA, el massista Pablo Carreras Meyer (reemplazante de Diego Bastourre, también ex funcionario de línea) y Agustín D’Attellis (reemplazante de Guillermo Hang).

El kirchnerismo puro no está ausente en el reparto de los espacios de decisión. El santacruceño Waldo Farías, ex ministro de Economía de su provincia y ex director de la entidad, ocupa la Sindicatura y oficia de delegado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el BCRA.

Hay otro lugar relevante por definir que es el representante del ministerio de Economía ante el Banco Central, quien participa de las reuniones de Directorio con voz pero sin voto. Esa función viene siendo cubierta por el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aunque se especula que podría recaer en Gabriel Rubinstein cuando comience a ejercer como viceministro.

Pesce estuvo en la delegación oficial que encabezó Massa en Washington para reunirse con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en la que el equipo económico ratificó el cumplimiento de las metas acordadas en el programa. El Banco Central tiene para este año un tope para asistir al Tesoro equivalente a 1% del PBI y para el año próximo, un monto equivalente a 0,6% del Producto Bruto, algo que quedó plasmado en el proyecto de Presupuesto 2023 que el Ministerio de Economía envió al Congreso el jueves pasado.

