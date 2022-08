Designaron en el Banco Central al hombre fuerte de Massa y ya trabaja en el plan para acumular reservas

Lisandro Cleri, el hombre fuerte de Massa en el directorio del BCRA

El Gobierno designó este jueves a Lisandro Cleri en el directorio del Banco Central, por lo que la autoridad monetaria tendrá en su órgano de decisión al hombre fuerte del ministro de Economía Sergio Massa. Todavía no se conoce si Cleri será además nombrado como uno de los vicepresidentes de la entidad, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que Miguel Pesce seguirá al frente y renovará su mandato el mes próximo.

Cleri, un hombre del círculo íntimo del jefe del Palacio de Hacienda, ya venía trabajando aún antes de su nombramiento formal en los temas de agenda que incluyen al Ministerio de Economía y al BCRA, entre ellos el plan que busca llevar adelante Massa para sumar reservas en las arcas de la autoridad monetaria.

Para eso, la hoja de ruta incluye negociación de préstamos bilaterales y de bancos internacionales y acuerdos con exportadores para acelerar la liquidación de divisas. En ese sentido, hay conversaciones abiertas con distintos sectores para acordar un esquema que estimule el ingreso de dólares, principalmente del agro. Y en el frente externo, se analizan algunas ofertas de préstamos repo que bancos internacionales presentaron ante el equipo económico para conseguir fondeo en moneda extranjera que podría servir para reforzar las reservas o bien para financiar la recompra de deuda del Tesoro en dólares aprovechando el precio bajo de esos activos.

Por otra parte, Cleri además viene tomando decisiones en la mesa de operaciones de la entidad, que es la que decide en tiempo real el ritmo y magnitud de las intervenciones del Banco en el mercado de cambios y que tradicionalmente, suele estar en manos del presidente.

Tres semanas después del desembarco de Massa en el Ministerio de Economía, su principal espada en el Banco Central fue designado de manera oficial de acuerdo al decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. Aunque se preveía que su designación sea como vicepresidente, por el momento solo fue nombrado como miembro del directorio.

Sucede que hay dos vicepresidentes en el BCRA. El vicepresidente primero, designado por el Ejecutivo, es Sergio Woyecheszen y el vicepresidente segundo, un cargo que en en rigor no existe en la Carta Orgánica y es elegido por el propio Directorio- es Jorge Carrera.

Al igual que Pesce, Woyecheszen termina su mandato dentro el próximo 23 de septiembre. Y su designación como vicepresidente es autónoma de su designación como director. Por ello, según se especula en el BCRA, si bien Cleri ingresó hoy como director podría ser vicepresidente dentro de un mes con otro decreto presidencial, aún en el caso de que Woyecheszen sea reconfirmado para seguir siendo director.

El resto del directorio está integrado por Claudia Berger, Zenón Alberto Biagosch, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis, Claudio Martín Golonbek y Betina Susana Stein. Cleri, así, tomó el lugar que dejó en el directorio Arnaldo Bocco.

Alberto Fernández afirmó que Miguel Pesce seguirá al frente del BCRA cuando finalice su mandato el 23 de septiembre. Crédito: Nicolas Stulberg

Hay una fecha clave en el calendario que marcará cómo continuará el diseño de la plana mayor en Reconquista 266. El 23 de septiembre se vencerá el plazo de mandato no solo de Pesce sino también del vicepresidente Woyecheszen y de cuatro directores: Biagosch, Berger, Stein y Golonbek.

Hay otros 3 integrantes con mandato asegurado hasta el 23 de septiembre de 2025: el vicepresidente segundo Jorge Carrera, de larga trayectoria como funcionario de línea en el BCRA, el massista Carreras Meyer (reemplazante de Diego Bastourre, también ex funcionario de línea) y Agustín D’Attellis (reemplazante de Guillermo Hang). Ambos reemplazados eran cercanos al ex ministro Martín Guzmán.

Por lo pronto, el presidente Alberto Fernández aseguró ayer que sostendrá a Pesce al frente del organismo cuando finalice su plazo original de mandato. “Voy a volver a designarlo al frente del Banco Central”, afirmó el mandatario este miércoles.

El kirchnerismo puro no está ausente en el reparto de los espacios de decisión. El santacruceño Waldo Farías, ex ministro de Economía de su provincia y ex director de la entidad, ocupa la Sindicatura y oficia de delegado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el BCRA.

Hay otro lugar relevante por definir que es el representante del ministerio de Economía ante el Banco Central, quien participa de las reuniones de Directorio con voz pero sin voto. Esa función viene siendo cubierta por el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aunque se especula que podría recaer en Gabriel Rubinstein cuando comience a ejercer como viceministro.

