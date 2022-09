El campo aguarda la derogación de una norma del BCRA que encarece el crédito para los productores de soja

Dirigentes de la Mesa de Enlace plantearon su rechazo a la última medida del Banco Central.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace mantienen la expectativa de que en los próximos días el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deje sin efecto la circular por la cual aumentó la tasa de financiamiento para aquellos productores de soja que hayan vendido su producción al tipo de cambio diferencial de 200 pesos y que mantengan sin comercializar el 5% de la cosecha. La tasa mínima establecida en ese caso para acceder a un préstamo es el equivalente al 120% de la tasa de política monetaria, que ayer fue elevada al 75%.

La medida generó el rechazo de diversos sectores del campo y agroindustria. Si bien no hubo mensajes oficiales ayer trascendió, en el marco de la reunión de la secretaría de Agricultura con la Mesa de Enlace, que el próximo jueves el tema se analizará en la reunión semanal del Directorio del BCRA. Por otro lado, según pudo saber este medio, el ministro de Economía Sergio Massa transmitió a algunos dirigentes del campo su disconformidad con la medida.

Mientras tanto el titular de la cartera agropecuaria, Juan José Bahillo, dijo el domingo pasado en la inauguración de Exposición Rural de Gualeguaychú en Entre Ríos: “Vamos a trabajar para lograr que se siga financiando el trabajo, bienes de capital y bienes de uso. La idea es seguir en esta línea de trabajo. Seguramente nos reuniremos con el Banco Central por nuestra posición. Las políticas de incentivos para sectores productivos no estarían alineadas. Vamos a acercar nuestras sugerencias al Central”.

Frente al malestar que le transmitieron anoche integrantes de la Mesa de Enlace al funcionario, él mismo pidió que envíen una nota formal expresando el rechazo a la decisión del Banco Central y explicando el impacto. En las próximas horas desde las entidades del campo estarán enviando al despacho de Bahillo lo solicitado. Hay que recordar que a la reunión mencionada no asistió la dirigencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en señal de malestar por la medida, aunque decidió a última hora enviar un técnico para que escuche todo lo que se analizó en torno a la problemática de las economías regionales.

Reunión de ayer entre Juan José Bahillo y dirigentes de la Mesa de Enlace.

El presidente de la Rural, Nicolás Pino, quien en el día de hoy asumió la titularidad de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), comentó en las últimas horas: “Es una medida que suena a extorsiva y discriminatoria, perjudicando a los productores agropecuarios del país. Además de encarecer los créditos, en estos días vemos con mucha preocupación que se están alterando las condiciones comerciales en la compra de maquinarias, insumos y herramientas de trabajo, haciendo perder también a la economía en general”.

¿Se rompe el diálogo con el Gobierno?

Anoche en una improvisada rueda de prensa luego de la reunión con el Secretario de Agricultura, dirigentes de la Mesa de Enlace pusieron en duda la continuidad del diálogo con el Poder Ejecutivo en caso que no se revea el aumento de tasas para los productores de soja. A lo que se agregó que se aguarda desde el Gobierno hechos concretos que resuelvan los problemas de competitividad de las economías regionales.

“Hemos dejado en claro que no seguimos hablando o no seguimos en reuniones si no se da marcha atrás con el tema de la resolución del Banco Central”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Por su parte, la máxima autoridad de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, aseguró que si no se revierte la decisión “el diálogo se imposibilitaría bastante”. Y agregó: “Es una contradicción muy fuerte salir a pedirle al sector que liquide soja para salir del trance de la falta de divisas y a la vez obstaculizarle la próxima campaña, precisamente con esta medida de no financiamiento a quien tenga soja”.

El dirigente federado recordó que la próxima campaña de la oleaginosa, que arrancará en las próximas semanas, además de enfrentar una elevada presión impositiva, tendrán los efectos del clima adverso, que según los diferentes pronósticos climáticos que se presentaron advirtieron sobre precipitaciones por debajo del promedio anual. “Muchos productores quieren resguardar algo de soja para atravesar una posible mala campaña. Es por eso que esto del financiamiento tiene que fluir como corresponde para que todos los productores tengan la oportunidad de desarrollarse”, concluyó Achetoni.

