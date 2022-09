Un funcionario del gobierno de Mauricio Macri aseguró que el “dólar soja” no generará inflación

El ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach

El ex vicepresidente del Banco Central Lucas Llach relativizó una de las críticas al modelo de dólar soja que puso en marcha el Gobierno la semana pasada para incentivar la liquidación de divisas del sector agroexportador y mencionó que no habrá un impacto en términos de emisión monetaria considerable.

En una serie de tuits, el economista aseguró: “No entiendo el argumento fiscalista contra el dólar soja, si suponemos que genera una liquidación que de otro modo no existiría. Comprás a $200 algo cuyo precio de mercado es $270, cuando antes no lo comprabas a $140″, mencionó el ex funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri.

“‘Estás emitiendo’. Sí, pero si quisieras podrías rescatar esa emisión por una cantidad de dólares menor a la que compraste con esa emisión. ‘Pero vendés parte de esos dólares a 140′. Sí, una locura, pero esa parte ya la estabas haciendo”, continuó Llach. De todas formas, fue crítico de la medida en sí: “Es un disparate”, la definió.

Este lunes ingresaron otros USD 292 millones en concepto de dólar soja, adquiridos por el Banco Central a $200 por unidad, por encima del tipo de cambio oficial de 142,28 pesos. Desde el martes de la semana pasada, inclusive, las liquidaciones de dólar soja alcanzaron cerca de los 2.000 millones de dólares.

Desde la implementación del dólar soja la semana pasada, el BCRA quedó con un saldo positivo en dicho período de USD 1.205 millones, alentado por la implementación de este tipo de cambio temporal para la exportación del agro.

Un informe de la consultora PxQ lo resume: “Sin Dólares No hay Paraíso” y subraya que “ese parece ser el diagnóstico que está detrás de las últimas medidas del equipo económico”.

El domingo se anunció la creación de un régimen especial para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de soja. Durante el corriente mes de septiembre, el BCRA pagará por los dólares provenientes de este tipo de exportaciones 200 pesos.

“Lo primero para destacar es que los exportadores están comprometidos a liquidar unos USD 5.000 millones durante septiembre ¡al dólar oficial! Es que $200 neto de retenciones significa 140 pesos. En términos del ingreso del exportador, el dólar ‘soja’ equivale a una eliminación -temporal- de las retenciones que se le aplican a ese cultivo”, explica el informe.

Según PxQ, existen dos alternativas de análisis. Una es que la mejora de un 30% del tipo de cambio para el exportador es suficiente para generar un aumento permanente de la venta de dólares al BCRA. La otra es que el exportador aprovecha la suba temporal del tipo de cambio -o bien la baja temporal de las retenciones-, para adelantar parte de la venta de dólares que de todas maneras iba a hacer durante lo que resta del año.

“Es evidente que el Gobierno desea que la situación sea la primera, mientras que lo más probable es que la descripción adecuada sea la segunda. Se podría pensar que entonces la medida es ‘pan para hoy y hambre para mañana’ y eso sería estrictamente justo. Sin embargo, no debe perderse de vista que con nada más que USD 2.620 millones de reservas netas en el BCRA -si se suman los depósitos de SEDESA en el cálculo-, la situación antes del ‘dólar soja’ era de ‘hambre para hoy y hambre para mañana’”, evaluó el informe de la institución que dirige Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof.

