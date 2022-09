Hoy los productores de soja tendrán los pesos de las ventas en el bolsillo

Carga de soja en un silobolsa. Finalmente, el grano empezó a venderse a buen ritmo y Massa calculó bien los números REUTERS/Enrique Marcarian/File Photo

En la semana el Banco Central compró a los exportadores de soja USD 1.668 millones, pero vendió USD 624 millones a los exportadores, por lo que le quedó un saldo neto de UDS 1.044 millones.

La estimación de Sergio Massa en cuanto a la liquidación de los productores fue acertada.

Las reservas, desde que rige el dólar soja de USD 200, crecieron USD 934 millones. No llegaron a pleno los dólares comprados porque no tuvo suerte en otras variables: se fortaleció el dólar frente a las demás monedas tirando abajo el precio del euro, el yen y la libra esterlina y el yuan tuvo unos días de devaluación de los que apenas se recuperó en las últimas ruedas. Esta situación hizo que las reservas, que están en 37.597 millones no pudieran crecer de manera óptima.

Cuentas

Por supuesto que vender a los importadores a USD 141,40 lo que se pagó USD 200, hizo que se perdieran $36.866 millones en la semana que se carga en la cuenta del Tesoro que le paga esa cifra al Banco Central con una letra a 10 años que devenga una tasa similar a la que se colocan las reservas. La pérdida equivale a pagar por exportaciones de soja un dólar de $236,03. “Los volúmenes de soja fueron decreciendo desde que se instauró el nuevo esquema cambiario. Esto se debe a que los precios bajaron de $72.500 el martes a $68.000el viernes. Es una desmejora importante”, señaló el contador y especialista en agronegocios Salvador Vitelli. De lass 1.304226 toneladas del 6 de setiembre se bajó a 811.986 toneladas el viernes.

“El conflicto con los arrendamientos sigue a pesar de que la norma dice que para el arrendamiento no iba a regir este nuevo dólar soja, pero a su vez la totalidad de contratos se estipularon al precio de la pizarra de Rosario, pero la Bolsa se estaría negando a publicar dos valores de soja el del dólar oficial y el de $200. Ahí sigue habiendo una fricción”, agregó.

En tanto en el mercado cambiario el viernes volvió a bajar el dólar. Hace días que abre en verde y luego comienza a bajar. “Por el flujo que estamos manejando nosotros, tenemos clientes que compran, pero vemos bastante contraoferta, se ve que grandes jugadores siguen vendiendo billetes. Hay una elevada oferta de MEP, el cable (contado con liquidación) acompaña, pero el canje está muy alto. La diferencia entre los dos dólares alcanza a 4%”, comentó Nicolás Rivas, trader de Buenos Aires Valores SA (BAVSA).

El principal efeco del "dólar-soja" fue aliviar la presión sobre las reservas del BCRA, que empezaron a aumentar REUTERS/Agustin Marcarian

De esta manera, el dólar MEP bajó $3,46ª $269,56 y el contado con liquidación, $2,01 a $280,88. El “blue” cedió $6 a $ 274 y el dólar mayorista subió 24 centavos a $141,39 y cerró la semana con la devaluación más alta de esta gestión.

Los fondos de inversión comenzaron a desprenderse de los bonos duales, que ajustan por inflación o linked dollar, que el viernes cerraron sin cambio. El comportamiento de estos títulos fue excelente. En 20 días dejaron una ganancia de 12 por ciento. Ahora los fondos van tras los linked dollar, que cubren contra la devaluación porque están atados al tipo de cambio oficial. El T2V2 aumentó 0,54%; el TV23, 0,80% y el TV24, 0,85 por ciento.

Durante la semana, por la mayor suba del dólar oficial, ese movimiento hizo correr la demanda de los linked dollar, pero se vio un incremento de la oferta de bonos corporativos atados a este dólar. Esos bonos no tenían oferta la semana anterior. Pero con la resurrección de los bonos que ajustan por el tipo de cambio y la mayor confianza del mercado, los corporativos achicaron la brecha con los oficiales.

Refugio

El mercado de futuros fue otro lugar donde los inversores buscaron refugio. La diferencia entre el dólar a fin de octubre con fin de setiembre es de 9,6%. El mercado descuenta una aceleración de la devaluación en las próximas semanas.

Operadores en la bolsa de Buenos Aires. El viernes fue una buena jornada REUTERS/Agustin Marcarian

“El viernes tuvimos una buena rueda para el mercado en general con las acciones de Estados Unidos repuntando y un apetito global por tomar riesgo que hicieron subir a las acciones argentinas que están mucho mejor que los bonos, que, si bien están en verde, no tuvieron el rally de las acciones”, agregó Rivas.

El riesgo país ante la mejora de los títulos en dólares bajó 9 unidades a 2.323 puntos básicos.

La Bolsa operó $2.439 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 2,21%. Los bancos fueron lo más destacado Macro subió 6,25% y Galicia, 4,75%.

Pero hoy puede cambiar la tendencia del mercado porque los productores tendrán en sus portafolios los pesos de la venta de soja y los dólares MEP muestran precios atractivos.

