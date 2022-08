Travel Sale 2022: Miami, Madrid, Brasil y otros destinos del exterior con descuentos durante esta semana

El Travel Sale funcionará completamente on-line entre el 22 y el 28 de agosto

Este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale, el evento de promociones se realizará del 22 al 28 de agosto, con descuentos y oportunidades especiales para viajar por el país y por el mundo. Según los organizadores, habrá más de 40 empresas y agencias de viajes participantes que ofrecerán ofertas así como medios de pago para pagar destinos, alojamientos y paquetes.

En este contexto, Infobae relevó las mejores ofertas del Travel Sale para viajar al exterior del país, Estados Unidos, Europa, El Caribe y destinos regionales como Brasil aparecen como los principales sitios a donde están enfocadas las promociones, descuentos y oportunidades.

De acuerdo a la última edición de Travel Sale, hubo una marcada preferencia por los destinos nacionales, pero las ventas actuales muestran mayor presencia de viajes internacionales teniendo a Madrid y Miami como destinos favoritos de los argentinos. Los cinco destinos más buscados en agosto de 2022: Buenos Aires; Madrid; Miami; Bariloche e Iguazú.

Unas 45 agencias de viajes y turismo que pondrán a disposición productos y servicios con descuentos de hasta 60%, opciones de financiación, beneficios y alternativas

“Almundo ofrece descuentos que van desde un 67% off en hoteles, 50% off en alquileres de autos, 15% off en circuitos por Europa y hasta un 10% off en actividades en Argentina, entre otros de los beneficios que podrán verse esta semana”, detalló Erika Schamis, directora de producto de Almundo.

Desde la agencia de viajes dijeron tener “expectativas altas para este Travel Sale dado que tuvimos muy buenos resultados en el último evento que fue Hot Sale. Después de dos años de pandemia, los argentinos vuelven a apostar cada vez más por viajar a los ritmos que solían hacerlo. En este sentido, este tipo de eventos resultan ser de gran impulso para quiénes están pensando en algún tipo de escapada, puedan finalmente concretarla”.

Varios turistas caminan por la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. EFE/Fernando Villar/Archivo

Por otra parte, fuentes de Despegar detallaron que la agencia de viajes ofrecerá 10% de descuento para los parques temáticos de Estados Unidos de Disney y Universal, además de un 15% de descuento en vuelos y paquetes internacionales para los clientes que paguen con tarjetas de crédito del BBVA. Sumado a ello, habrá promociones exclusivas desde la App de Despegar, como descuentos en vuelos de American Airlines.

“Es el momento ideal para empezar a planear las vacaciones de verano. Desde Despegar siempre recomendamos hacer las reservas lo antes posible para asegurar los mejores precios. Por eso, esta nueva edición del Travel Sale es una gran oportunidad para planificar el próximo viaje con anticipación y aprovechando los beneficios exclusivos”, comentó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Desde la agencia detectaron que en el ránking de las ciudades internacionales se encuentran Río de Janeiro, Miami, Madrid, Cancún, Recife, Maceió, Salvador, Punta Cana, Londres y Natal. Para ambos casos, el promedio de estadía es de 6 días.

En el evento participarán 45 agencias que ofrecerán ofertas y promociones exclusivas para viajar

En Atrápalo, cuentan con ofertas exclusivas en paquetes de viaje hacia Brasil y el Caribe, con descuentos que van desde el 9% hasta el 45 por ciento. Por su parte, en Travel Services ofrece paquetes hacia Europa con reducciones de hasta el 25%, hacia Estados Unidos de hasta el 15% y por último hacia el Caribe y Brasil de hasta el 45 por ciento.

Mientras tanto, desde Avantrip, cuentan con hasta 15% de descuento en paquetes hacia Brasil y el Caribe, hasta 10% de descuento en paquetes hacia todo Europa, hasta un 60% de reducción en hoteles all inclusive internacionales y hasta un 15% de descuento en alquileres de vehículos internacionales.

“Esta es nuestra séptima edición y creemos que va a superar ampliamente las expectativas. Los viajeros podrán acceder a una multiplicidad de opciones pensadas para Travel Sale, donde las nuevas necesidades y gustos de los viajeros serán protagonistas. Es muy importante tener claro que esta es una acción realizada exclusivamente por agencias de viajes y turismo habilitadas, con toda la experiencia y profesionalismo que esto implica para tener el mejor viaje”, afirmó Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), organizadores del Travel Sale.

Por su parte, Martín Romano, vocero de Travel Sale destacó que unas 45 agencias de viajes y turismo que pondrán a disposición productos y servicios con descuentos de hasta 60%, opciones de financiación, beneficios y alternativas creadas exclusivamente para la acción. “Tenemos grandes expectativas puestas en esta séptima edición”, dijo.

Desde la organización del evento, destacaron que el foco estará en acompañar la reactivación turística de la Argentina, con propuestas tanto para las vacaciones como para el trabajo remoto. La “industria sin chimenea” todavía se repone de las consecuencias que dejó la pandemia de coronavirus sobre los vijaes y la movilidad internacional de persona.

