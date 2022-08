Quita de subsidios: también se eliminarán para los comercios y servicios comunes de los consorcios

La secretaria de Energía, Flavia Royón, junto al subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, para anunciar el nuevo esquema de subsidios (NA)

El Gobierno presentó esta semana el nuevo esquema de quita de subsidios y segmentación de tarifas que se aplicará a los usuarios residenciales de los servicios de electricidad, gas natural y agua de mayores ingresos y que comenzará entre septiembre y noviembre de este año en forma gradual.

La quita de subsidios, sin embargo, también abarcará a comercios y los consorcios, que suelen recibir facturas conjuntas para los servicios comunes (calefacción central, ascensores, iluminación en espacios compartidos). Aunque será diferente de acuerdo a los servicios de gas o electricidad.

En el caso del gas, se aclaró que la quita de subsidios será solo para usuarios residenciales y no para los comercios. “La quita de subsidios es solo residencial. En gas no se va a tocar el tema comercios. En cuanto al precio del gas se mantiene el subsidios, mientras que para el costo de transporte y distribución en el servicio de gas por redes no hay subsidios. Para los comercios y las pymes no hay segmentación, la segmentación en el gas es por ahora exclusivamente para el nivel residencial”, detalló Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos y ex interventor del Enargas, en declaraciones a la radio Urbana Play.

Para el servicio de electricidad, la quita de subsidios a los comercios será en forma gradual, como se planteó para los usuarios residenciales: el esquema anunciado prevé que en el primer bimestre, a partir de septiembre, se realizará una quita del 20%, en el segundo bimestre del 40% y en el tercero el 40% restante.

Los comercios perderán la energía subsidiada en tres tramos, como los usuarios residenciales

“Para los comercios, la decisión es que tengan una quita parcial de subsidios igual que el segmento residencial. No entendemos que sea más barata la energía para hacer negocios que para vivir. Pero se van atender situaciones particulares y se está trabajando junto con las provincias”, señaló Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, en declaraciones a Radio Metro.

“Los kioscos de barrio que tiene 4 o 5 heladeras exhibidoras y el peso de la energía en su negocio es alto o el planteo de regantes, en la provincia de La Rioja, que no tiene agua superficial que la única forma de tener agricultura es bombeando agua, una suba elevada pone en riesgo esa producción. Estos casos sea van a atender. Pero shoppings, bancos, farmacias, la gran mayoría de este tipo de usuario está en condiciones de tener una pequeña quita de subsidios”, agregó Yanotti.

Los consorcios no podrán mantener los subsidios, como los usuarios del nivel de ingresos más alto

En el caso de los consorcios, para los servicios comunes, no se podrán solicitar subsidios, ya que el pedido para conservar el beneficio lo debe realizar el titular del servicio o el inquilino, pero siempre con el numero de cliente del domicilio que recibe el servicio.

Si la factura no llega a nombre del usuario del servicio, el formulario ofrece la opción de realizar la solicitud como “usuario de los servicios” indicando que no se trata de la persona titular. De esta forma, quien alquila o reside en una vivienda de la que no es propietario, recibe el subsidio como persona usuaria de los servicios.

