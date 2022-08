La muerte de Roemmers: a cuánto asciende la fortuna del empresario y quiénes son sus herederos

El empresario y sus herederos: Alejandro, Alberto Roemmers, Alberto hijo y Alfredo Pablo

Luego de una extensa trayectoria al frente de una de las compañías farmacéuticas más importantes de la Argentina, el empresario Alberto Roemmers falleció a sus 96 años. Gracias a su trabajo al frente de Laboratorios Roemmers, la firma creó reconocidos medicamentos como Lotrial, Optamox, Amoxidal, Sertal Compuesto, entre otros, y logró expandirse con operaciones y plantas en México, Uruguay, Brasil y Colombia.

¿Cuál es la fortuna del empresario y quiénes serán sus herederos? Según la última edición del ranking de multimillonarios de la revista Forbes, el empresario ocupaba el puesto 1.292 a nivel global con USD 2.400 millones. Alberto Roemmers era el propietario mayoritario de Laboratorios Roemmers, la empresa farmacéutica fundada en 1921 por su padre, Alberto J. Roemmers, un inmigrante alemán. De acuerdo a los datos de la publicación, cinco de los 10 medicamentos más vendidos del país son fabricados por la compañía de la familia Roemmers.

La empresa tiene cinco plantas que tiene distribuidas entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La compañía desarrolló una amplia gama de fármacos y se destaca en las líneas de cardiología, pediatría, clínica médica, geriatría y cirugía. Su fábrica alcanza, por sí sola, una capacidad de producción de 85 millones de unidades por año.

Alberto Roemmers y su esposa Hebe Colmann en 2018, durante el festejo del cumpleaños de su hijo Alejandro en Marruecos

Sus herederos son Alberto hijo (65), Alejandro Guillermo (63) y Alfredo Pablo (61), a quienes tuvo con su esposa Hebe Colmann. Cristian Roemmers, el más chico de los cuatro hermanos, falleció en 1998 cuando participaba de un Campeonato Argentino de Parapente en la ciudad de Mendoza y se precipitó por un desperfecto en su equipo de vuelo, que le impidió mantener la estabilidad.

Según el último ranking que publicó Forbes sobre las personas más ricas del país, Rommers y su familia ocupaban la cuarta posición de las lista (con un patrimonio de USD 2.400 millones) y solo superados por Marcos Galperin (Mercado Libre), Paolo Rocca (Techint) y la familia Pérez Companc. El apellido ocupa el lugar 1.292 entre los billionaires del mundo. Según el registro de la publicación, la fortuna familiar pasó de USD 1.100 millones en 2013 a USD 2.000 en 2017 y luego saltó a USD 3.000 millones dos años más tarde.

Sobre el laboratorio, la edición local de la Forbes detalló: “Fundado en 1921 por el alemán Alberto J. Roemmers, el laboratorio que lleva su nombre hoy tiene un 10% de participación del mercado local. Comercializa 57 millones de unidades de medicamentos como Lotrial, Optamox o Amoxidal. En 2018, vendió su participación del 50% en Mega Pharma por más de USS 1.000 millones. La familia tiene participación del 44% en el laboratorio Gador y son propietarios de Investi Farma y de una de las mayores distribuidoras del mercado: Rofina”.

Alejandro Roemmers es escritor y este año presentó su último libro en la Feria del Libro

Los tres hijos está involucrados en el laboratorio, pero Alejandro desarrollo una carrera como escritor. Incluso integrantes de la nueva generación de Rommers ya están involucrados en el negocio familiar.

Entre los herederos de la fortuna Roemmers, quien tiene un perfil es Alejandro Roemmers, que además desarrolló una carrera como escritor. En mayo de este año, publicó el libro Morir lo necesario, cuya presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires contó con la presencia de Mario Vargas Llosa.

Roemmers escribe poesía desde muy chico; a los 19 años recibió el 2° Premio de Poesía otorgado por la Universidad de Madrid y en 2008 publicó El regreso del Joven Príncipe, una continuación de El Principito, que fue traducido a 30 idiomas y vendió 3 millones de ejemplares. Las regalías de su nueva novela fueron donadas a Unicef Argentina.

Pablo Roemmers (primero a la izquierda) y su mujer Catherine durante la presentación de un proyecto inmobiliario

En esa oportunidad, en una entrevista con Infobae, contó algunos detalles de su infancia y de la relación con su padre: “No tuvimos tele hasta que cumplí 15 años. Como todo, todo tiene ventajas y desventajas. Mi papá, con muy buen criterio, sostenía que la radiación de la tele no solo te jorobaba la vista y todo, sino que también te hacía más pasivo porque sos espectador de una realidad que te dan medianamente resuelta, en cambio, si vos tenés que inventar tu entretenimiento, tu juego, tenés que ser creativo. A tu imaginación la tele le anula la imaginación. Entonces tenía mucha razón, yo me hice muy creativo. Me gustaba. Inventábamos juegos con mi hermano menor y nos divertíamos. También aprendimos a jugar al ajedrez”, recordó.

Otra imagen de Roemmers y sus hijos en Marruecos

En 2017, el laboratorio argentino adquirió la firma Elisium, propiedad de Gador y Casasco, por un monto total de USD 20 millones, en el marco de una estrategia destinada a consolidar su oferta de medicamentos de venta libre. Las nuevas marcas que se sumaron a la empresa fueron Mejoral; el inductor del sueño Melatol; los analgésicos Ibuprofeno Elisium e Ibumejoral; y el antialérgico Alermuc.

