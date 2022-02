El empresario Alejandro Roemmers fue citado a declarar en España: habría sido estafado por 32 millones de euros

Alejandro Roemmers, uno de los herederos del emporio farmacéutico que lleva su apellido

El empresario Alejandro Roemmers, también escritor y uno de los herederos del emporio farmacéutico que lleva su apellido, fue citado por la justicia española para declarar como testigo el próximo 9 de febrero. Roemmers denunció haber sido estafada por más de 32 millones de euros cuando participó como socio en la producción de una serie española basada en la vida de San Francisco de Asís, cuyo productor ahora está acusado de presunta estafa y de ser parte de una sociedad ilícita.

Según publica el medio español Voz Populi, el empresario argentino pidió al juez español Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, aplazar la declaración. Roemmers está Uruguay, donde prepara el festejo de su cumpleaños con un evento para 300 personas. Sin embargo, la Justicia española le negó esta posibilidad y deberá presentarse la semana próxima.

Roemmers fue socio del español José Luis Moreno —famoso productor de televisión, cómico y ventrílocuo— en la producción de la serie “Resplandor y Tinieblas”, a cargo de la productora Dreamlight International Productions. El empresario argentino sostiene que fue estafado por la producción de la serie en más de 32 millones de euros.

Con todo, trascendió que Roemmers solicitó al juez español el embargo del patrimonio de José Luis Moreno y su nombramiento como administrador único de la productora DreamLight. En tanto, la defensa de Moreno argumenta que el empresario argentino pretende aprovechar la situación para hacerse con el capital de la sociedad DreamLight, titular de los derechos de la serie televisiva.

El español José Luis Moreno, acusado de pertenecer a una organización ilícita a nivel internacional

Esta historia se convirtió en un escándalo en España a mediados del año pasado y fue llamado “Operación Titella”, títere en catalán, por el oficio con el que se hizo famoso Moreno, quien quedó detenido por varios días y tuvo que pagar una fianza de 3 millones de euros para quedar en libertad. La investigación inicial arrojó más de 50 detenciones, presuntamente integrantes de una red internacional de estafa y lavado de dinero. Los investigadores detectaron más de 700 sociedades sospechosas y establecieron cargos por lavado, estafa y asociación ilícita.

Moreno y Rommers son socios en Dreamlight, una productora que crearon en 2018 con el objetivo de hacer una megaproducción sobre la vida de San Francisco de Asís, a quien Roemmers admira. Se tenían previstas cuatro temporadas para la serie, grabaciones en escenarios naturales de Italia, España Francia y Egipto, entre otros países, y un elenco de más de 1.500 actores y actrices.

Rommers cree que parte de los 32 millones que aportó fueron desviados para otro uso, por eso sus abogados también pidieron embargos sobre los bienes de Martin Mester, un fisicoculturista y actor checo, quien podría haber comprado una mansión en Praga con dinero sospechado

Si bien se comenzó a rodar, quedó todo a medio camino por el momento. Rommers cree que parte de los 32 millones que aportó fueron desviados para otro uso, por eso sus abogados también pidieron embargos sobre los bienes de Martin Mester, un fisicoculturista y actor checo, ex amigo de Moreno, quien podría haber comprado una mansión en Praga con dinero sospechado de ser del empresario argentino.

Según El Español, la serie tenía un presupuesto de unos 280 millones de euros. En principio se habló de que contaría con estrellas como Joan Collins (Dinastía) y Jane Seymour (La doctora Queen) y que cada capítulo costaría 6 millones de euros. La cifra equivale a dos temporadas de The Crown, a tres de Game of Thrones o a cuatro de House of Cards, según estimó el medio español. Según la web de Dreamlight, “innovación, calidad y eficiencia son los tres pilares fundamentales sobre los que se sostienen todos nuestros proyectos”.

Las grabaciones de la serie sobre San Francisco de Asís quedaron suspendidas

“José Luis se ocupa del contexto histórico de la vida de Francisco, que es un momento de transición entre una época y otra, y a mí me queda lo que más me gusta, que son las palabras de Francisco, de su padre y sus amigos”, había contado Roemmers sobre el proyecto.

“Me siento un poco custodio de su pensamiento, me siento hermanado con él en muchas cosas, en su defensa de la naturaleza, en la sencillez del lenguaje para comunicar. He leído muchos libros sobre su vida. Francisco no era un hippie, como muchos piensan”, dijo Roemmers a La Nación en julio pasado.

Cuando uno hace un negocio, pone auditores, controles, se mueve de otra manera. Acá era una obra de corazón, era un mensaje de amor (Roemmers)

Roemmers mantiene un perfil bajo sobre el tema. En agosto pasado, en la única aparición pública en la que habló del tema, dijo que la serie nunca fue un negocio para él. “Es una cruzada”, aseguró en el programa de televisión Cuatro al día. “Cuando uno hace un negocio, pone auditores, controles, se mueve de otra manera. Acá era una obra de corazón, era un mensaje de amor”, afirmó.

Alejandro Roemmers nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1958. Es nieto de Alberto José Roemmers Mueser, fundador del laboratorio. Su familia, según la revista Forbes, está en el top cinco de las más ricas del país con un patrimonio de USD 2.200 millones. Su sitio web personal lo define como “empresario y escritor argentino que se caracteriza por ser innovador en sus formas y precursor en la introducción de los conceptos de ética, responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y espiritualidad en el ámbito de trabajo”.

Alejandro Roemmers también es escritor y publicó varios libros

Estudió en los colegios Goethe y San Juan el Precursor y luego viajó a España, donde culminó su bachillerato en el Colegio Santa María de los Rosales. Luego estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid y la UCA. “A los diecinueve años, recibió su Segundo Premio de Poesía de la Universidad Autónoma de Madrid”, destaca la web.

Es autor del libro de poesías “Soñadores, Soñad”, “Ancla Fugaz” (1995), “Más Allá” (2001) y “Como la Arena” (2006), entre otros. En noviembre de 2008 presentó su libro de carácter espiritual “El Regreso del Joven Príncipe”, inspirado en la obra de Antoine de Saint-Exupery.

Hace casi cuatro años fue noticia por una fastuosa fiesta de cumpleaños celebrada en Marruecos. Las celebraciones incluyeron un cóctel, dos fiestas, shows musicales y hasta un show de Ricky Martin en vivo. Viajaron toda su familia y empresarios locales como Alejandro Bulgheroni, Cristiano Rattazzi, Daniel Sielecki, Carlos de Narváez, Agustín Pichot, Ana Rusconi y el diseñador Gino Bogani, entre otros.

José Moreno, en tanto, nació en Madrid, en 1947. De acuerdo a medios españoles, el producto de éxito vivía una “vida inventada“ de lujos. Según describieron, en el marco de las investigaciones se descubrieron una propiedad donde contaba con 200 trajes en tres habitaciones convertidas en vestidores, dos piscinas, un puente de cristal, ocho pianos, tres despachos, columnas neoclásicas, mármol y caoba repartidos por 5.000 metros cuadrados. “Un palacio digno de un faraón”, describieron.

