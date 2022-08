Anuncio sobre tarifas: las dudas respecto a los topes al consumo y los pedidos de las provincias en los que trabaja Energía

Esta semana que conocerán las claves sobre el nuevo esquema de subsidios

A contrarreloj, el Gobierno se prepara para anunciar este martes 16 el nuevo esquema de tarifas que se aplicará en los próximos meses, cuyo foco es la quita de subsidios a los usuarios de más poder adquisitivo. La clave, además, será la definición de los topes al consumo para quienes, por el contrario, mantengan la tarifa subsidiada: a partir de determinado consumo mensual o bimestral de gas o electricidad se comenzará a pagar la tarifa plena.

Además, se buscará cruzar datos para identificar a los usuarios de menores ingresos que por falta de conectividad o información no se hayan podido inscribir en el registro a pesar de que les corresponda mantener los subsidios.

Las provincias del Norte ya hicieron su pedido para que ese límite de consumo eléctrico sea más alto que para el resto de las provincias por las altas temperaturas en los meses más cálidos del año. Así lo destacaron en la primera sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, un organismo regional integrado por legisladores provinciales de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Las provincias del Norte plantearon que se eleve el techo de consumo domiciliario subsidiado de 400 kwh a 650 kwh para la llamada “zona cálida” del país

Durante las reuniones que se hicieron en San Salvador de Jujuy, se presentó el proyecto del legislador chaqueño Hugo Sager, donde se plantea que se eleve el techo de consumo domiciliario subsidiado de 400 kwh a 650 kwh para la llamada “zona cálida” del país. También que las provincias que son “electrodependientes” (que no cuentan con redes de gas natural) puedan acceder entre los meses de octubre y abril inclusive a un techo superior, de 800 kwh subsidiados.

El pasado viernes 12 de agosto hubo un encuentro entre la nueva Secretaria de Energía, Flavia Royón, y representantes de los entes reguladores de energía provinciales. También participaron dos de los funcionarios que trabajan en la segmentación de tarifas: Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, y Cecilia Garibotti, subsecretaria de Planeamiento Energético.

Cecilia Garibotti, Flavia Royón y Santiago Yanotti

En ese encuentro virtual, no quedó claro cuál será el criterio para aplicar los cupos: si bien se había anticipado que se pagaría la tarifa solo por lo que se consuma por encima de los cupos que se establezcan, también quedó abierta una posibilidad de que se aplique la tarifa plena a todo el consumo y no solo al que esté por encima del cupo. Esa es una de las definiciones que se aguardan para el anuncio del martes.

“Hay muchas dificultades para explicar la transición en este cambio de funcionarios y paradigmas, que si bien conservan los lineamientos generales, es decir las quitas de subsidios, no es fácil su implementación y el consiguiente impacto social”, señaló uno de los participantes de la charla.

Los sectores de ingresos más bajos mantendrán la tarifa social sin cambios, aunque se realizarán cruces en los padrones para realizar correcciones en el caso de que corresponda

Algunas de las pautas que se detallaron fueron: la quita de subsidios para los usuarios de ingresos altos y quienes no se inscribieron en el formulario para mantener el aporte estatal de forma gradual hasta febrero de 2023; los sectores de ingresos más bajos mantendrán la tarifa social sin cambios, aunque se realizarán cruces en los padrones para realizar correcciones en el caso de que corresponda.

Durante el fin de semana, en declaraciones radiales, Royón manifestó que la intención del Gobierno es que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan y que aun se están cruzando datos porque se considera que muchos usuarios no se pudieron inscribir en el registro para mantener los subsidios porque no tienen acceso a Internet. “Hay un segmento de vulnerabilidad que no se anotó. Quiero ser prudente y seria para contemplar el universo de casos medios y que aún no se anotó”, dijo.

Los entes reguladores provinciales recibieron detalles sobre el nuevo esquema

También anticipó que quienes no tengan subsidios, tendrán tarifa plena en tres tramos —que serán cada dos meses— y que la tarifa social no sufrirá actualización. “Hay provincias que no tienen gas natural, eso también hay que contemplarlo para tener una mirada federal”, señaló.

Con respecto a los aumentos que recibirán quienes dejen de recibir la tarifa subsidiada en los próximos meses, Royón estimó que podrían ser subas de entre $1.200 hasta $5.000 por mes de acuerdo con el consumo de cada hogar. En el caso del gas, ya hubo una definición -la Resolución 610 de la Secretaría de Energía- sobre cuándo se aplicarán las nuevas tarifas a los usuarios que dejen de recibir los subsidios (los de mayor poder adquisitivo y a los que no hayan completado sus datos el formulario): el primer aumento se aplicará a los consumos de gas por redes a partir del 31 de agosto. El segundo ajuste gradual, en tanto, se aplicará a los consumos realizados a partir del 31 de octubre y el tercer ajuste será a partir del 31 de diciembre.

