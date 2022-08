La inflación de agosto tiene un piso de 6% y los tres dígitos al año cada vez están más cerca

“Este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos, no existe la magia. No existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia", dijo el nuevo ministro de Economía

“Este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos, no existe la magia. No existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia. Ya vimos alguna vez a alguien que dijo resolver las cosas en dos días y se fue del Gobierno con 55 puntos de inflación. Lo más importante es entender que para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza van a ser los dos más dificultosos en materia de inflación producto de las dificultades que enfrentamos como país y como Gobierno”.

Así respondió el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, frente a una pregunta sobre la inflación en la primera conferencia de prensa que dio el miércoles, a las horas de haber asumido. De esta manera, se anticipó a posibles responsabilidades que le pudieran endilgar una vez conocida la inflación de agosto, la primera que afrontará como ministro con la suma de Producción y Agricultura. Pero al ser un proceso que lleva tiempo, y que requiere de generación de confianza y medidas de austeridad sostenibles, el consenso del mercado anticipa que los meses que restan del 2022 seguirán mostrando un nivel de subas de precios que no bajará de 5%. Incluso, ya las expectativas para el año se ubican, para algunos, en 95%, muy cerca de los tres dígitos tan temidos. “Luego de esos dos nuevos meses con inflación alta, vamos a recorrer una curva para ir reduciéndola, a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a tomar”, anticipó Massa.

Las expectativas para el año se ubican, para algunos economistas, en 95 por ciento

El Indec dará a conocer la semana próxima el número de julio, que volverá a mostrar un pico inflacionario y que estará explicado por el temor y las expectativas de devaluación que generó la salida de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda, con una brecha cambiaria que llegó al 160%, importaciones cada vez más restringidas y un Banco Central que no paraba -y lo sigue haciendo- de vender divisas. Su reemplazo, Silvina Batakis, no generó confianza y sus dos semanas al frente de Economía fueron de gran inestabilidad para los mercados. Hubo muchos sectores sin precio y aumentos desproporcionados frente a la incertidumbre respecto de cuál sería el costo de reposición. Ese combo es el que hizo que la inflación de julio se despegue de la zona del 5%, y avanzara un par de escalones.

Para agosto, después de este pico que algunas consultoras estiman en 8%, habrá una natural desaceleración, pero no volverá a los niveles previos a este salto. La inercia que dejó julio sumado a aumentos que están aplicando muchas empresas de forma precautoria, frente a los controles que pudieran llegar con la flamante gestión de Massa y ante las dudas que todavía persisten en torno a una devaluación del tipo de cambio oficial, ya establece un piso, según las consultoras, del 6 por ciento.

"Van a ser dos meses dificultosos en materia de inflación", dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, el miércoles durante la conferencia de prensa

“La primera semana en alimentos ya nos dio 2%. Veníamos con una inercia del 5%, la salida de Guzmán provocó un salto y dejó la inflación en 8%. Ahora, con un tipo de cambio más alto y con expectativas que se van ajustando tras ese número de julio, posiblemente te vayas a un escalón más arriba”, sintetizó el titular de LCG, Guido Lorenzo. Según él, este mes “puede haber mucho comportamiento preventivo durante la primera quincena, ya que siempre está el temor de que salgan a controlar más los precios”, a pesar de que el discurso del secretario de Comercio, Matías Tombolini, fue en la dirección contraria.

“Prefiero cambiar control por verificación, tratar de establecer acuerdos claros con las empresas, con los proveedores, con los supermercados, con los distribuidores, que son los que intervienen en la cadena de formación de precios. Con intentar desacelerar esta escalada de precios me parece que ya es un primer punto; hay que recuperar la referencialidad de los precios”, dijo Tombolini en sus primeras declaraciones en la función.

Veníamos con una inercia del 5%, la salida de Guzmán provocó un salto y dejó la inflación en 8% (Lorenzo)

Para Lorenzo, para hablar de una desaceleración “debería torcerse el 5% mensual, que es el promedio de los últimos doce meses”. Según sus proyecciones, la inflación anual hoy se ubica en 95%. Sobre las medidas anunciadas por Sergio Massa, el economista sostuvo que la dirección es la correcta, pero hay que ver cómo se implementan. Coinciden los analistas que lo más importante fue la mayor baja de subsidios energéticos respecto de lo esperado, aunque inicialmente ello tendrá un impacto en el Indice de Precios al Consumidor (IPC). “También hay que ver qué pasa con las jubilaciones y los salarios; eso te puede dar una ronda de mayores aumentos. Y ver qué hacen con el tipo de cambio”, planteó Lorenzo.

“La inflación va a tener un pico en julio grande, a pesar de que los precios de los commodities ya están pegando la vuelta. Después, empieza a ceder, pero la expectativa es que vaya tendiendo a 5%. Esa convergencia tampoco va a ser lineal. El pico de julio será superior a 7% y para agosto esperamos más de 6%”, enfatizó el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

“La inflación va a tener un pico en julio grande, a pesar de que los precios de los commodities ya están pegando la vuelta. Después, empieza a ceder, pero la expectativa es que vaya tendiendo a 5%", dijo a Infobae el economista Gabriel Caamaño (Reuters)

Caamaño planteó además que “no hubo ninguna medida fuerte para que la suba de precios baje de un día para el otro” y que lo que busca el equipo de Massa es que “la inflación no se le siga yendo y que baje la dinámica intentando anclar expectativas con los anuncios” .

El flamante ministro hizo referencia, en sus anuncios, que no pediría más adelantos transitorios al Banco Central (BCRA), pero Caamaño remarcó que “eso no es garantía de no emisión, ya que hay otros instrumentos que son igual de expansivos”. Por otra parte, “ya hubo una brutal emisión, de más de $ 1 billón entre fines de junio y julio, para recomprar deuda, por lo que ese stock está ahí”.

Massa aseguró que cumplirá con la meta del 2,5% de déficit fiscal primario, pero los economistas se preguntan cómo será financiado ese rojo fiscal y por más que sea a través de deuda contra liquidez bancaria, es expansivo, remarcó el economista de Ledesma. “La nominalidad ya tiene una dinámica. La causa de la inflación no es la inercia, pero tiene inercia. En cuanto al plan de Massa, van a seguir como vienen, no hay mucho cambio, pero empiezan a jugar con más racionalidad”, agregó.

No hubo ninguna medida fuerte para que la suba de precios baje de un día para el otro (Caamaño)

Por su parte, el economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, manifestó a Infobae que que el mayor problema que le ve a la nueva gestión de Sergio Massa es que “esta especie de euforia no le termine generando mucha expectativa al nuevo equipo de Economía, porque los resultados que se pueden dar son más acotados”.

En materia de inflación, para julio la consultora espera un número cercano al 7,3%, mientras que el de agosto posiblemente se ubique en torno al 6%, ya que esperan algo de “impacto tras la sacudida del mes pasado”. “Lo que se anunció puede ayudar a moderar la inflación, que vuelva a 5% mensual en un escenario bueno y en un par de meses. La inercia se podría cortar con un plan de estabilización, pero eso no creo que suceda. Podría hacerlo un nuevo gobierno, no uno que ya viene golpeado”, afirmó Sigaut Gravina.

SEGUIR LEYENDO: