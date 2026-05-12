Economía

Semáforo de economías regionales: la mitad de los sectores sigue en rojo y solo cuatro exhiben resultados positivos

De 19 rubros analizados por el informe de Coninagro, nueve registraron caídas, seis señales dispares y los restantes crecimiento en marzo. Cómo evolucionó cada segmento, en detalle

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La producción de yerba mate fue una de las actividades que se mantuvieron en rojo. (Reuters)
La producción de yerba mate fue una de las actividades que se mantuvieron en rojo. (Reuters)

Durante marzo de 2026, nueve de las 19 economías regionales argentinas evaluados por Coninagro se encontraron en estado crítico, seis permanecieron en alerta y solo cuatro mostraban señales positivas. Las complicaciones persisten en la mayoría de las actividades agroindustriales y no se evidenciaron cambios sustanciales respecto al mes anterior.

El semáforo de economías regionales elaborado por la entidad agropecuaria indicó en marzo que nueve rubros agroindustriales exhibieron el color “rojo”, seis el tono “amarillo” y cuatro “verde”, lo que indica que las dificultades de rentabilidad y estancamiento siguen siendo una constante en el panorama productivo argentino.

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El semáforo, publicado por Coninagro desde hace más de ocho años, evalúa 19 economías regionales mediante tres dimensiones: negocio (precios y costos), productivo (área, stock y volumen) y mercado (exportaciones, importaciones y consumo interno). Esta metodología permite detectar situaciones de crisis, estancamiento y recuperación, así como la marcada heterogeneidad entre los distintos rubros agroindustriales del país.

Sectores en rojo: crisis persistente y rentabilidad deteriorada

La situación más comprometida se presenta en nueve rubros: yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca. Según Coninagro, “en la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos”. Esto provoca una fuerte caída de la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades.

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Semáforo de economías regionales de Coninagro: nueve de 19 sectores sigue en rojo.
Semáforo de economías regionales de Coninagro: nueve de 19 sectores sigue en rojo. (Coninagro)

En yerba mate, el precio al productor experimentó una caída real del 23%, acompañado de una baja en la producción y un consumo interno estable. En el caso de vino y mosto, la superficie dedicada cayó 2% y los precios al productor disminuyeron 22% en términos interanuales. Para el sector lechero, la producción aumentó 6%, pero el precio solo subió 8% respecto del año anterior, lejos de la inflación del 32,6%, lo que acentúa el desequilibrio.

En otros sectores, como algodón, la producción registró una caída del 15% y los precios aumentaron apenas 23% —por debajo de la inflación—, mientras que la mandioca, pese al aumento nominal en los precios, tuvo una caída real del 40%.

Sectores en amarillo: recuperación dispar y señales mixtas

Seis segmentos quedaron en la franja “amarilla”, mostrando señales ambiguas y dificultades para consolidar mejoras. El reporte resume: “estos sectores presentaron señales mixtas: los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados”. Entre los casos destacados figuran los complejos forestal, manisero, lechero, tabacalero, citrícola, peras y manzanas, aves y porcinos.

Por ejemplo, en el sector forestal, los precios aumentaron apenas 7% interanual, por debajo de la inflación, y las exportaciones retrocedieron 9%, mientras que las importaciones subieron 7%. Tabaco y cítricos tuvieron repuntes de precios superiores a la inflación, pero ambos sufrieron caídas en exportaciones y una producción variable. En el caso de porcinos, la carne registró una suba del 24% en el precio al productor y la producción subió 6%, pero las importaciones sumaron USD 161 millones, un 55% más que el año anterior.

Hombre con overol azul empuja heno en un establo. Varias vacas Holstein, negras y blancas, comen de un comedero. Techo de metal corrugado visible
La lechería se mantuvo en rojo, con precios al productor que no logran recomponerse frente al aumento de los costos. (Reuters)

Las peras y manzanas fueron otro caso relevante: el precio interanual creció 55%, por encima de la inflación, con exportaciones en alza y un aumento del 55% en importaciones.

Sectores en verde: mejor desempeño y desafíos latentes

Solo cuatro actividades se mantuvieron en zona verde: bovinos, ovinos, granos y miel. Según Coninagro, “en todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil”.

En el complejo bovino, el valor al productor aumentó 80% interanual y la producción llegó a 3,1 millones de toneladas, con exportaciones en crecimiento. Los granos registraron una suba de precios del 37% y una producción proyectada de 152,1 millones de toneladas, pero los insumos más caros amenazan la competitividad.

El sector miel destacó por una suba del precio al productor del 52% y un incremento del 32% en exportaciones sin importaciones relevantes. Los ovinos lograron rentabilidad estable y mayores precios, aunque el stock nacional tuvo una baja del 4%.

Radiografía histórica: sectores más comprometidos y resilientes

De acuerdo con el seguimiento de Coninagro, ocho de 19 economías regionales permanecieron en “rojo” más de la mitad de los últimos ocho años. La vitivinicultura encabeza el grupo más afectado, seguida por la actividad arrocera, citrícola y la lechería, todas con severos problemas para salir de la situación crítica.

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La miel fue uno de los cuatro sectores que mostró crecimiento en marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, actividades como la ganadería bovina y porcina, aves, el complejo granario y maní tuvieron los tramos más prolongados en verde o lejos del nivel crítico, aunque con episodios de retroceso en algunos meses.

Comercio exterior: superávit, ramas líderes y vulnerabilidades

En el primer trimestre de 2026, las economías regionales exportaron por USD 14.695 millones, un 40% más que el promedio de la última década. El complejo granario —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— lideró con USD 11.509 millones (78% del total), y la soja representó el 42% de ese monto.

Las importaciones sumaron USD 953 millones, lo que indica que por cada 15 dólares exportados solo se importó uno, reafirmando el perfil superavitario. Sin embargo, hay excepciones: mandioca, porcinos y forestal presentaron déficit comercial.

Sectores como mani, arroz, apicultura, ovinos y peras y manzanas generaron los mayores superávits, con importaciones inferiores al 1% del valor exportado. En contraste, actividades como yerba mate, hortalizas, aves y algodón enfrentaron una presión importadora más elevada y, en algunos casos, saldo comercial negativo.

Según Coninagro, el algodón recibió un precio promedio de $1.585 por kilo, apenas 23% más que el año anterior y por debajo de la inflación del 32,6 por ciento. El arroz mantuvo el mismo valor interanual, pero bajó 7% solo en marzo, aunque la producción creció 23% anual. En lechería, la producción subió a 11.446 millones de litros, pero los precios seguirán sin cubrir los aumentos de los costos operativos.

La vitivinicultura sufrió reducción de área y cosecha, y caída del consumo interno y exportaciones. En cambio, la miel mostró precios y exportaciones en alza.

En porcinos, las exportaciones sumaron USD 34 millones y las importaciones USD 161 millones, un desequilibrio estructural de difícil solución. A pesar de ciertos repuntes, la mayoría de los sectores enfrenta problemas persistentes para restablecer rentabilidad y asegurar la continuidad productiva.

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