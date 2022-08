El campo reconoce que la designación de Sergio Massa generó calma en los mercados pero pide un plan para superar la crisis

Empresarios del agro se reunieron en Rosario.

Los empresarios del agro reunidos en Rosario en el evento “Experiencia IDEA Agroindustria” hablaron de las expectativas que genera en el sector la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional. La reunión contó con la participación del ex titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez.

En diálogo con este medio, empresarios de diferentes sectores del campo y la agroindustria coincidieron en que la designación de Massa logró “calmar a los mercados”, luego de varios días de subas del dólar blue y frente al impedimento del Banco Central de acumular reservas. Por otro lado, pidieron que las medidas que se anunciarán hoy “permitan tener un horizonte de mediano y largo plazo”.

Javier Goñi, CEO de Ledesma, aseguró que aguarda que la designación de Sergio Massa “tranquilice el mercado y hay expectativa en torno a que se diseñe un plan que nos permita salir de la situación crítica en la que estamos. Ojalá que las cosas se empiecen a encaminar hacia un rumbo mejor”. Además, manifestó que “mañana seguramente no habrá medidas concretas, pero si espero que anuncie un rumbo y que nos diga que vamos a ir hacia acá, porque hoy estamos medio perdidos, para ir teniendo cierta previsibilidad y después se van construyendo las medidas”.

El empresario también destacó la presencia en el encuentro de Rosario del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez. “Tenemos que valorar mucho su decisión de participar, es un mensaje espectacular y algo muy valioso para el país. Es alguien que sabe del sector y está muy comprometido con él, ha hecho un aporte muy importante y respetado por todos los actores. Está bueno que venga a compartir con nosotros su visión sobre lo que estamos debatiendo”.

En relación al ex titular de la cartera agropecuaria, otro representante de la agroindustria que prefirió hablar en off, dijo que sería bueno que se mantenga la política para potenciar la biotecnología , y que se avance con la idea que había surgido desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para cobrar el uso propio de la semilla fiscalizada. Una iniciativa que vendría a resolver la problemática de no poder contar con una nueva Ley de Semillas, más allá de los intentos que se realizaron, por ejemplo, desde el ámbito legislativo.

Por otro lado, Gustavo Idígoras, presidente del Centro Exportador de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), señaló que “se viene de una situación muy compleja en términos de alta incertidumbre y sinceramente la llegada de Massa ha generado un poco de calma en los mercados. Se trata de una persona que tiene un alto volumen político, es uno de los líderes de la coalición de Gobierno y ahora está conformando su equipo. Con lo cual hay una expectativa de poder trabajar a partir de la semana que viene en una línea que se puede no solamente generar calma en los mercados financieros, sino también en otras políticas como la cambiaria, tributaria, financiera y también las condiciones de exportación”.

Gustavo Idígoras, Mariano Bosch, y Víctor Acastello, durante el encuentro de hoy.

En medio de las acusaciones por parte del presidente Alberto Fernández a los productores de especular con venta de soja de la última campaña, el representante del sector aceitero y exportador de granos y subproductos aseguró que “Sergio Massa se ha mostrado muy abierto para trabajar y entiendo que también ha llamado a la Mesa de Enlace, y que pronto los va a convocar, y lo mismo nos ha transmitido a nosotros. Pero ahora ellos están trabajando en las medidas que seguramente vamos a conocer mañana, y habrá que ver cómo las mismas son interpretadas y la implementación de las mismas, y seguramente luego formaremos parte de una mesa de trabajo”.

Además, se mostró a favor de que las medidas logren “calmar el mercado cambiario”, y agregó: “Hoy estamos con altos niveles de incertidumbre y eso siempre va en contra de la evolución del mercado de granos. Y el mismo con una estabilidad cambiaria empieza a moverse y para nosotros los exportadores es algo básico porque tenemos más flujo de compra para poder vender al mundo”.

Otras opiniones

Carlos Castellani, histórico empresario del sector de la maquinaria agrícola, señaló que “se necesita que el país se ordene, lo peor que hay es la inflación que afecta a los menos tienen y también a la producción. Ojalá que el nuevo ministro, que es un político muy avezado, pueda encontrar soluciones a los problemas teniendo ahora un poder más amplio, aunque desde lo político ha tenido muchos cambios que le hizo perder mucha imagen. Con signos liberales, por su paso por la Ucedé, aguardo que siga teniendo como principio que un Gobierno no puede gastar más de lo que recauda. La Argentina puede hacer mucho, pero se necesita confianza. Al campo hay que tenerlo a favor y potenciarlo”.

A todo esto, Roberto Murchison, Presidente de IDEA y del Grupo Murchison, coincidió con los demás empresarios que el impacto de la designación de Sergio Massa derivó “en términos generales con las variables macroeconómicas ajustándose como aprobando la situación. Yo creo que hoy desde el empresariado tal vez en su mayoría las expectativas están centradas en escuchar las medidas que se van a anunciar mañana, y tal vez más que escuchar las mismas es después ver su ejecución. Es decir el mercado observó con buenos ojos los cambios políticos”.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe.

Por último, durante la jornada de los empresarios del agro en Rosario, hubo un común denominador de los disertantes en destacar que, más allá de los problemas coyunturales que actualmente atraviesa la Argentina, el mundo ofrece muevas oportunidades y el sector cuenta con un enorme potencial para hacer frente a esa mayor demanda de productos y alimentos. “Nosotros estamos convencidos que hoy tenemos como país es un sistema sustentable de producción y una gran máquina de fijar carbono que es lo que el mundo está necesitando. Nuestro sistema es eficiente. Solamente necesitamos ponernos de acuerdo que rumbo queremos”, expresó Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.

Nuevo Secretario de Agricultura

Tras la designación de Juan José Bahillo como Secretario de Agricultura, dirigentes de la Mesa de Enlace opinaron al respecto. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, precisó que el flamante funcionario nacional “es un hombre conocedor del campo. Es productor. Sabe cuales son las necesidades del sector agropecuario. Más allá de que el cambio de funcionarios genere expectativas; acá lo importante es que el Gobierno cambié su perspectiva y visión hacia el campo solo como una fuente de recursos fiscales. Ojalá tomen nota y se den cuenta el camino correcto para el crecimiento del campo y del país”.

Además, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que “la verdad que casi no lo conozco personalmente, pero más allá de los nombres lo que nos importa son las políticas que se van implementar desde este nuevo ministerio. Como expresamos el sábado pasado en el discurso de la Exposición Rural, esperamos que el nuevo secretario y las nuevas medidas generen la normalización de los mercados de granos y carnes. Los productores necesitamos reglas claras y justas para que el país pueda generar más crecimiento y desarrollo”.

SEGUIR LEYENDO: