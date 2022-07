Wall Street y Washington le abren una puerta a Massa y esperan el respaldo de Cristina Kirchner para el ajuste que creen impostergable

Cristina Kirchner Alberto Fernández y Sergio Massa

“¿Y qué piensa Cristina Kirchner?” Con esta pregunta, un importante ejecutivo de uno de los fondos de inversión más grandes de Wall Street respondió ante la consulta de Infobae sobre qué efecto puede tener el ingreso de Sergio Massa como súper ministro de Economía.

Los ejecutivos de Nueva York y los expertos de Washington consultados por Infobae coincidieron en abrirle un tímido crédito a Massa luego del breve, casi imperceptible, paso de Silvina Batakis por el Palacio de Hacienda.

Valoraron su pragmatismo, su cercanía con el mercado y con Estados Unidos, pero expresaron su reserva por los problemas políticos internos que arrastra el Gobierno a partir de la pelea entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Gestos amigables con el campo para que se acelere la liquidación de divisas y un contundente plan de reducción del déficit fiscal son las prioridades que el mercado observa para que la nueva gestión económica pueda torcer lo que hasta ahora veían como una colisión casi inevitable antes de fin de año.

Jorge Piedrahíta, CEO de Gear Capital Partners, señaló que “Massa no puede hacer milagros aunque intente hacer lo correcto, lo cual está por verse aun. El mercado entiende con claridad que hay un profundo problema político y un gran error de diagnóstico”.

“Más allá de una tímida suba de ciertos activos en el día de hoy no estamos frente a un cambio mágico de las variables macro, de la posición fiscal, del déficit cuasi, del tamaño del estado, de la hiper-burocracia asfixiante, de las prebendas de los sindicalistas, de la corrupción; la lista de problemas es demasiado larga”.

“Es su deber intentarlo pero me cuesta ver el apoyo político necesario para las decisiones duras que este momento histórico demanda; el apoyo de Alberto Fernández solamente no es suficiente. Cristina prefiere estar en la vereda del frente y la oposición no tiene incentivos para apostar su capital político en estas condiciones”, afirmó.

Guillermo Mondino, Diego Ferro, Alberto Bernal y Javier Timerman

Alberto Bernal de XP Investments señaló, algo resignado: “La Argentina nunca deja de sorprender. Massa es una persona pragmática;, veremos si logra generar consensos sobre lo que hay que hacer”.

“Va a tener que hacer algo para lograr que los exportadores liquiden más divisas, subir más las tasas de interés, ajustar más el gasto y ser más amigables con el mercado”, detalló Bernal.

Al respecto, Javier Timerman, fundador de Banza-AdCap aclaró “desde su época como jefe de gabinete, Massa siempre se esforzó en desarrollar contactos con inversores e instituciones multilaterales y contactos en Washington; conoce los problemas que enfrenta la argentina y su designación como súper ministro lo empodera para tomar las medidas que hoy se necesitan en el ámbito fiscal, monetario y cambiario”.

“Va a gozar de una luna de miel, pero necesita fondos del campo, ajuste fiscal y estabilizar la situación cambiaria para sacarle presión al Banco Central”, explicó.

La Argentina nunca deja de sorprender. Massa es una persona pragmática;, veremos si logra generar consensos sobre lo que hay que hacer (Alberto Bernal)

Guillermo Mondino, fundador de Moore Capital, aclaró que “para empezar, lo más obvio es que Argentina se ha quedado completamente sin crédito: no hay un dólar ni un peso, genuino, de crédito adicional para el Gobierno. Sin crédito, lo único que el Estado puede hacer es recortar el hueco fiscal”.

“Luego, en términos de urgencias, hay que reducir la inflación. Para ayudar a estabilizar hay que encaminar la política monetaria y cambiaria que están desquiciadas”, señaló

“Además viene un conjunto de medidas para crear los incentivos correctos. De esto, que querrá o podrá hacer Massa, es imposible saberlo. No hay la mínima información sobre sus ideas”, advirtió Mondino.

La ministra Silvina Batakis, esta semana en Washington

Diego Ferro de M2M Capital afirmó que “más allá de la lógica política, el timing después del viaje de Batakis es una muestra más que el país no es serio”.

Sobre el recorrido de los bonos, indicó que “estaba todo inusitadamente bajo, no se necesita mucho para subirlos, más cuando el apetito de riesgo en estos días aumento un poco”.

“El tema va a depender mucho de acciones concretas. Este cambio tiene más chances de poder implementar políticas, pero la situación argentina sigue muy precaria. Así que espero bastante volatilidad, dado que con un mercado tan ilíquido es fácil subirlo y bajarlo dependiendo de lo que pase en las próximas semanas”, indicó.

“Dudo que el mercado dé un cheque en blanco, pero corrigió el hiperpesimismo por la crisis inminente que se estaría por evitar, o posponer”, indicó.

“Demostrar que puede controlar el gasto público, implementar una política de tasas reales, simplificar el régimen cambiario con autoridad política. Eso sería un buen comienzo para revertir expectativas locales y bajar la brecha cambiaria”, explicó.

La visión desde Washington

En tanto, Benjamin Gedan, Subdirector del programa América Latina de Woodow Wilson Center, dijo desde la capital norteamericana que “Massa es ampliamente conocido y respetado tanto en Washington como en Nueve York”.

“Es un operador político muy capaz, y puede navegar las corrientes turbulentas y complejas de la coalición peronista. Martín Guzmán nunca gozó de esas ventajas importantes. Sin embargo, el nombramiento de Massa no resuelve el gran desafío del gobierno: curar la economía llevaría un alto costo político que una parte influyente de la coalición no está dispuesta a pagar”, destacó.

Massa es ampliamente conocido y respetado tanto en Washington como en Nueve York (Benjamin Gedan)

Al respecto, Daniel Kerner de la consultora Eurasia indicó desde Washington: “Veremos al final cuánto controla. Pero sí me parece que si tienen un approach más coordinado y consistente los puede ayudar a estabilizar un poco. No imagino grandes logros. Pero puede ser positivo en corto plazo”.

La gran pregunta, agregó, “es cuánto lo deja hacer Cristina, porque solo hay ajuste por delante; además su instinto de supervivencia, que muchos subestiman”. Kerner consideró que el FMI no modificará las metas. “El tema es cumplirlas”, agregó.

En este sentido, el ex representante ante el FMI Héctor Torres dijo que “la designación de Massa puede caer bien en el Fondo: lo conocen, saben del empeño que puso para conseguir apoyo para la aprobación del programa y aprecian su pragmatismo”

La designación de Massa puede caer bien en el Fondo: lo conocen, saben del empeño que puso para conseguir apoyo para la aprobación del programa y aprecian su pragmatismo (Héctor Torres)

De todos modos, aclaró que “en este momento están perplejos. Georgieva tuvo una larga conversación con Batakis. La ex ministra llegó acompañada por nuestro embajador en Washington y ambos expresaron que Batakis contaba con el apoyo político de todo el Frente de Todos”.

“Sin embargo, apenas terminó la reunión, empezaron a llegar noticias sobre su posible reemplazo. No están acostumbrados al realismo mágico, les cuesta entender”, se lamentó Torres, tan confundido como los funcionarios del Fondo y del Tesoro de EEUU, que esta misma semana habían escuchado con algo de esperanza los planes de ajuste de la efímera ministra Silvina Batakis.

