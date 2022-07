Felisa Miceli celebró los cambios en Economía: “Es la última oportunidad”

Felisa Miceli puso en valor los cambios realizados en Economía. NA

Tras la designación de Sergio Massa a cargo un nuevo superministerio que unificará el de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, la ex titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli, destacó los cambios, recordando que durante su gestión el ministerio de Economía estaba integrado de igual manera a cómo quedará conformado ahora. Por eso puso en valor la medida tomada pero advirtió que será “la última oportunidad” que tendrá el Gobierno Nacional para revertir la compleja situación económica actual durante lo que queda de mandato.

A partir de los cambios de gabinete realizados durante las últimas horas, Miceli remarcó que le gusta la medida dado que “es muy importante tener juntos lo que sería el manejo de la caja”. Al respecto, consideró que el aspecto positivo radica en que dichos ministerios a veces “necesitan hacer acciones y si están afuera de Economía tienen una puja en cuanto a si están los recursos o no”.

De esa manera, la exministra destacó que los programas de producción y agricultura “van a poder tener una mayor sustentabilidad financiera, económica y presupuestaria” dado que todo será negociado bajo la dirección de una sola persona, es decir, Sergio Massa.

Más allá de valorar la medida de unificar las distintas áreas, la exministra advirtió que “si tomamos buenas decisiones de aquí a que termine el año quizás el primer semestre empieza a ser mejor. Es la última oportunidad”.

Sergio Massa fue designado como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Al analizar las medidas económicas del gobierno nacional, Miceli planteó que algunas son del “kirchnerismo puro”. Y explicó que las mismas refieren a las que se tomaban “para que ganen las mayorías o para que gran parte de la población mejore su calidad de vida”.

En caso de tomar medidas para frenar la inflación, “estas mejoran la calidad de vida. ¿Cuáles son las medidas? y en algún momento hay que confrontar con algunos sectores del poder”, sostuvo la exministra en diálogo con Pablo Duggan en C5N.

Tras considerar que la inflación es el principal problema del país, Miceli remarcó que para bajarla es necesario “acumular reservas en el Banco Central. Si Sergio Massa entiende que el principal problema es la inflación y para solucionarla creen que sólo tienen que hacer un ajuste fiscal se van a equivocar porque es lo que vinieron haciendo todos los ministros de Economía, desde Macri al Frente de Todos”.

Por tal motivo, consideró que si sólo se toma dicha medida, “no sirve para nada” dado que al no tener dólares “la corrida te la hacen igual y la remarcación de precios viene por la falta de dólares”. En tal sentido, advirtió que tendría cuidado con el uso de las reservas y “tomaría las riendas de las negociaciones con los organismos internacionales” pero con una postura firme sobre cómo “nos plantamos”.

“Si nos van a ayudar y tenemos que entregar el litio y la minería, no nos sirve. Cuando hay una desproporción grande entre lo que entregamos y conseguimos, no nos sirve la ayuda”, cuestionó la exministra, quién consideró que la riqueza de la Argentina no solo debe ser usada para pagar deudas.

En ese sentido, Miceli hizo énfasis en que el principal objetivo del nuevo superministerio es trabajar para hacer descender el nivel de inflación y mejorar la calidad de vida de las personas.

“Que muestre un camino de descenso de la inflación, si los ingresos de la población se están cuidando, vamos a ir viendo qué rumbo toma esta nueva designación”, sostuvo la exministra de Economía y Producción .

