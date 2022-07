Gustavo Grobocopatel rechazó la eventual implementación de un dólar agro: “No creo que sea un incentivo extra”

El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel (Matías Arbotto)

El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel aseguró hoy que no sería “un incentivo extra” la eventual implementación de un tipo de cambio especial para el campo como medida de estímulo para liquidar la producción, y replicó a las críticas del presidente Alberto Fernández, que el pasado viernes apuntó contra quienes “especulan con el dólar y los que guardan 20.000 millones en el campo pese a que el país los necesita”.

“ Esta acusación falsa esconde las verdaderas discusiones que tenemos que tener . Si los productores tienen 20.000 millones de dólares (en granos), por suerte los tienen, porque les va a permitir financiar la nueva cosecha pidiendo menos dinero a los bancos y dejando libre para que se lo preste a otros sectores”, sostuvo.

Además, consideró que “el productor se lo guarda no porque esté especulando con la suba o baja de los precios, sino como forma de preservar valor y financiarse de una manera simple” y, en declaraciones a radio Urbana Play, agregó: “ No creo que sea un incentivo extra lo que están hablando de poner un tipo de cambio diferente ; van a poner un tipo de cambios diferente y el productor va a seguir vendiendo a medida que va necesitando”.

Según Grobocopatel, el Gobierno “pulveriza” los dólares que tiene y no puede resolver los “temas estructurales” de la economía. “Si no hay una solución de fondo, el productor va a usar la soja como reserva de valor, es lo más sano que ha hecho durante años y le permitió financiarse”, afirmó, y completó: “Este problema no se soluciona con una sola medida”.

El empresario Gustavo Grobocopatel reclamó una "solución de fondo" (Matías Arbotto)

En esta misma línea se expresó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en los últimos días. “Se viene comercializando lo que habitualmente se comercializa para esta época del año. Al 13 de julio, el 64% de la campaña estaba vendida ”, señaló el viernes, como respuesta a las declaraciones de Alberto Fernández.

Y agregó: “Estamos trabajando como habitualmente trabajamos. Las estadísticas marcan que lo que se viene comercializando es lo habitual. Es así como trabajamos los productores, siempre nos protegemos en lo producido, pero gran parte de lo que se cosecha se entregan a los acopios o exportadores. Es por eso que es un poco atrevido decir que nos estamos guardando no se qué”. “No son apropiadas las declaraciones del Presidente. El Gobierno no tiene necesidad de faltar el respeto o maltratar al sector de la economía más competitivo, el que más invierte y que hace un aporte muy importante”, añadió Pino.

Por otro lado, Confederaciones Rurales Argentinas señaló en un comunicado que “los productores no retienen soja ni granos, simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año. Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz. Tampoco tienen USD 20.000 millones retenidos. No habría manera, porque no son los ingresos totales de los productores en un año calendario”

Hoy, un productor agropecuario exporta al valor del dólar oficial, a 126 pesos, pero recibe 82,173 pesos por cada dólar luego de las retenciones del 35% impuestas por el Gobierno. Juan Manuel Garzón, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, hizo una comparación entre los productores agropecuarios de Brasil y Argentina. En julio, mientras un exportador de soja brasileña recibe USD 573 por tonelada de soja exportada (no hay allí cepo ni brecha cambiaria ni retenciones, como tampoco los hay en Uruguay y Paraguay), un exportador argentino que exporta por el puerto de Rosario recibe en cambio el equivalente a USD 166 en pesos del dólar “Contado con Liquidación”.

