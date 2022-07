Los empresarios, entre las expectativas positivas por el mensaje fiscal de Batakis y las dudas por un enfriamiento de la economía

Los empresarios recibieron bien las medidas, pero hay dudas sobre su impacto en el consumo (Maximiliano Luna)

Las medidas anunciadas en la mañana de ayer por la ministra de Economía Silvina Batakis recibieron el visto bueno de economistas y empresarios, que consideraron que se trata de un ajuste fiscal clásico, cuyos efectos estarán condicionados por las internas dentro de la coalición gobernante. Pero, en general, estiman que en el corto plazo debería ayudar a calmar la suba de los dólares financieros.

Sin embargo, entre los empresarios, también se generaron dudas sobre el efecto de las medidas en la producción y un posible “enfriamiento” de la economía, que podría cortar el proceso de reactivación económica.

Los anuncios deberían frenar esa desesperación e incertidumbre que se vio la semana pasada, que no es poco. Creo que el mercado va a terminar aceptando que hay un camino de virtuosismo fiscal (Aracre)

“Si la conferencia de prensa de la ministra no calma a los mercados, hay que dudar de la racionalidad económica y empezar a sospechar de prejuicios ideológicos. Contundente dirección al equilibrio fiscal y a las metas pactadas con el FMI”, dijo Antonio Aracre, CEO de Syngenta a través de Twitter.

“Los anuncios deberían frenar esa desesperación e incertidumbre que se vio la semana pasada, que no es poco. Es un anuncio de disciplina fiscal y creo que el mercado va a terminar aceptando que hay un camino de virtuosismo fiscal. El acompañamiento en la conferencia, mostró una ministra empoderada”, completó Aracre luego, en diálogo con Infobae.

El Gobierno mantendrá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que contempla una reducción este año del déficit fiscal a 2,5% del PBI

Con todo, la actual preocupación de los empresarios es la disponibilidad de dólares para las importaciones y el impacto de las medidas en la reactivación de la economía. “La administración de las reservas es un punto crítico que puede provocar enfriamiento de la economía, que se corte el círculo virtuoso de la recuperación económica. Va a depender del poder adquisitivo y de las paritarias durante el segundo semestre”, anticipó Aracre.

Desde algunos sectores ya plantearon sus dudas sobre efectos posibles en la actividad económica. En el caso de la construcción, por ejemplo. “La unificación de las cuentas del Estado es una medida sustancial e importante que tienda a monitorear de cerca todos los gastos y dar una señal al mercado financiero y a los bancos, que son los que están prestando dinero tanto al Tesoro como al Banco Central”, dijo el empresario Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Esperamos que no afecte la marcha de las obras. Hasta ahora nos han estado pagando muy bien (Weiss)

Pero no dejó de lado la preocupación el impacto en la obra pública. “Esperamos que no afecte la marcha de las obras. Hasta ahora nos han estado pagando muy bien. Que con esta unificación de cuenta no signifique que empecemos a tener problemas de pago, esa es la preocupación desde nuestro o sector”, dijo Weiss a Infobae.

La mayoría coincide que hoy es central atacar las expectativas cambiarias e inflacionarias. Y consideran que difícilmente se logre contener el espiral inflacionario con más controles.

“La principal acción tiene que ver con la sintonía entre el nivel de gasto efectivo y la caja disponible. Parecería que buscan un equilibrio de hecho entre gastos e ingresos. Es un gran desafío y esperamos que funcione. Una caja única probablemente posibilite una administración financiera más ordenada. Esperemos que el mercado y la sociedad reciba de una manera positiva este tipo de señales”, dijo Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Los empresarios esperan que las medidas tengan apoyo político

En relación a la reciente suba de precios luego de la salida del ministro de Economía Martín Guzmán, Grinman reiteró que el capital que tiene el comerciante o el empresario es su stock. “Va a hacer lo que sea necesario, dentro de la ley obviamente, para cuidar su stock. Quizás exagera los aumentos de precios porque no sabe a qué precio va a reponer la mercadería o si lo puede retener. No se trata de especulación, si no de defenderse de la mejor manera posible”, dijo. Con todo, Grinman estimó prudente esperar unos días para estimar sobre el impacto en la actividad.

Un empresario del sector industrial se mostró, en líneas generales, optimista por un inicio de gestión moderado. “Los temas que tocó son los que todos vemos: el tema fiscal, manejo de divisas, para poder mantener la actividad en un nivel que permita a su vez generar recaudación”, dijo.

Va a necesitar un gran respaldo de la política y del sector privado para hacer una gestión sin intentos extraordinarios o más duros

“Va a necesitar un gran respaldo de la política y del sector privado para hacer una gestión sin intentos extraordinarios o más duros. Y veremos cómo responde la sociedad porque hasta ahora no hemos podido corregir ninguno de estos factores. Va a ser paso a paso, día a día y necesitamos un cambio de tendencia. Hasta que no haya un cambio de tendencia, todos vamos a seguir con una actitud defensiva muy fuerte y las variables no van a mantenerse estabilizadas, hay que apostar por un camino de moderación también se puede comenzar a corregir los problemas”, aseguró en off.

En el sector inmobiliario, en tanto, generó expectativa el anuncio de migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias a la órbita del Ministerio de Economía. “Entendemos buscará acercar las asimetrías entre la valuación de mercado y la fiscal. Queremos esperar a ver el detalle de esta disposición porque sin dudas, un revalúo inmobiliario, tiene impacto en toda la cadena de negocio, incluso en los alquileres”, señaló Mariano García Malbrán, de la Cámara de Empresas Servicios Inmobiliarios (Camesi).

“Una oportunidad que vemos es volver a los créditos similares a los del Bicentenario, mecanismos de alternativa de inversión. Estas herramientas incentivan el desarrollo, la construcción y generan nuevas unidades habitacionales para la renta o la compra. Entendemos que esta puede ser una buena medida para que siga girando la economía, con empleo directo y movimiento de materiales”, dijo García Malbrán.

