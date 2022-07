Batakis estudia con su equipo las primeras medidas económicas, que presentará mañana al presidente Alberto Fernández

Batakis y la primera reunión de su equipo. Mañana verá al presidente Alberto Fernández

En su sexto día como ministra de Economía, Silvina Batakis encabeza hoy una reunión de trabajo con su gabinete, para analizar la agenda inmediata y definir las primeras medidas que la ministra presentará este domingo al presidente Alberto Fernández.

El ministerio informó que la reunión, que se desarrolla en el Salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, continuará durante toda la jornada.

Además de la ministra, participan la secretaria de Política Económica y virtual viceministra, Karina Angeletti, el secretario de Hacienda, Martín Di Bella; el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, el jefe de Gabinete de Asesores del ministerio, Juan Pignocco, el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Ramiro Ordoqui, y el secretario Legal y Administrativo de la cartera, José Ballesteros.

Sobrevivientes

A la reunión también asisten sobrevivientes del equipo del exministro Martín Guzmán, como el secretario de Energía, Darío Martínez, y el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, un contacto clave en el seguimiento de la relación con el organismo internacional, tanto si la ministra desea mantener inalterado el acuerdo firmado en marzo pasado con el organismo como si pretende renegociar algunas de sus metas, algo que luce probable a la luz de discursos como el de la vicepresidente Cristina Kirchner ayer en El Calafate, quien criticó duramente a Guzmán, negociador del acuerdo.

En sus primeras declaraciones Batakis se declaró a favor de la “solvencia fiscal”, pero tiene ante sí un estrecho desfiladero. El kirchnerismo, y la vicepresidente en particular, tomaron distancia del ahora exministro en septiembre pasado, tras la derrota del oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), no votaron a favor del acuerdo con el organismo y rechazan la idea de hacer “ajustes” para cumplir las metas del programa firmado en marzo de este año. Según la vicepresidente, la alta inflación que atraviesa el país no se debe al déficit fiscal sino a la deuda externa y al carácter “bimonetario” de la economía argentina.

Batakis ya tuvo una conversación telefónica con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Ambas se comprometieron a “trabajar juntas”.

A su vez, Georgieva señaló que la Argentina deberá tomar medidas “dolorosas”. De hecho, el documento del staff técnico del Fondo que aprobó la primera revisión del acuerdo firmado con Guzmán (también suscripto por el presidente del Banco Central Miguel Pesce), señaló explícitamente que para cumplir la meta fiscal de fin de año el Gobierno deberá pasar de un aumento real del gasto de 12,8% en el primer semestre a una caída de 7,8 % en el segundo. El documento del Fondo sugirió incluso las áreas a recortar para lograr el objetivo: transferencias a provincias y empresas públicas, subsidios a la energía y el transporte, inversión pública y sistema previsional.

Aún antes de ratificar o rectificar los términos del programa con el Fondo, Batakis debe afrontar un test inmediato ante el mercado. El próximo miércoles será la primera licitación de deuda en pesos, que de ser exitosa podría allanarle el camino para –a fin de mes- cubrir vencimientos de bonos en pesos por $ 490.000 millones, de los cuales cerca del 60% están en manos del sector privado, en buena parte en Fondos Comunes de Inversión cuyos ahorristas ya expresaron, hace un mes, que no quieren seguir financiando al Tesoro.

Batakis habló de la necesidad de diversificar la oferta de instrumentos de deuda en moneda local y dijo que buscará afinar el trabajo en esa, única vía de financiamiento que tiene el Gobierno para no tener que pedir fondos al Banco Central . De hecho, según el acuerdo, la ayuda del Central al Tesoro no debe exceder el 1% del PBI. El funcionario del equipo de Batakis más ligado a esa tarea es Eduardo Setti, que hasta sumarse al gabinete económico trabajó en Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el mayor tenedor de bonos del Tesoro.

El jueves, además, el Indec difundirá el dato de inflación de junio. Las consultoras esperan que la inflación minorista, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sea cercana al 5,1% que dio en mayo.

Cristina Kirchner junto a la gobernadora de Santa Cruz, ingresando ayer a la inauguración del cine en el que habló ayer en El Calafate. donde criticó duramente a Guzmán. El kirchnerismo nunca apoyó el acuerdo firmado en marzo con el FMI

Principal preocupación

La principal preocupación de Batakis es, sin embargo, la inflación de julio, dado el clima de incertidumbre, el salto en la cotización de los dólares “alternativos” (blue, bolsa y contado con liquidación) de los últimos días y los fuertes aumentos de precios, que podrían resultar en una inflación de dos dígitos en su primer mes de gestión.

En prevención de eso, la ministra, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el secretario de Comercio Interior, Pollera, y el titular del Central, Pesce, se reunió el jueves con empresas del sector de alimentos, bebidas y productos básicos, para “escuchar las inquietudes y planificar el trabajo en conjunto”, según destacó un comunicado oficial. En lo inmediato, Economía pretender renovar el programa Precios Cuidados, para que sirva de “referencia” de precios en góndola a los consumidores.

Durante la semana, ante las dificultades para importar, la suba del dólar y la incertidumbre sobre los precios de reposición, aumentó la preocupación por un incipiente faltante de productos, importados y nacionales. En supermercados se destacó la falta de papel. También faltaron zapatillas y electrónicos y se teme que en las próximas semanas falten alimentos básicos, como ya sucede con el café y cacao en polvo.

