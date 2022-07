El Gobierno renovó Precios Cuidados: tendrá 949 productos y una suba de 3,3% en julio

La nueva etapa del programa entrará en vigencia desde mañana hasta el 7 de octubre

La Secretaría de Comercio Interior renovó el programa Precios Cuidados y el Gobierno acordó con las distintas cámaras del sector alimenticio una pauta de aumento promedio trimestral del 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre. Además, se renovó la canasta de frutas y verduras a valores de referencia en supermercados del AMBA.

La nueva etapa del programa entrará en vigencia desde mañana hasta el 7 de octubre. Las lista tiene menos productos que hasta el momento, unos 949 artículos “de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas”, destacaron fuentes oficiales.

La secretaría de Comercio, que hace poco más de 40 días pasó del ministerio de Desarrollo Productivo a Economía –y que provocó la renuncia inesperada de Roberto Feletti– estuvo hasta ayer en manos de Guillermo Hang, un economista que respondía a Martín Guzmán y que estaba designado en el Banco Central. Hang renunció y, según confirmaron fuentes del entono de Silvina Batakis, la nueva ministra, será reemplazado por Martín Pollera.

También se informó que el Gobierno trabaja “para acordar con las empresas lácteas una canasta con los productos más representativos y consumidos de ese rubro, al tiempo que continúan las reuniones con los frigoríficos para la renovación de Cortes Cuidados”.

Martín Pollera será designado como secretario de Comercio de Silvina Batakis

“Con esta renovación, se busca acortar la brecha entre los productos acordados y los no acordados para que el programa logre su objetivo de ser una referencia de precios para que las y los consumidores realicen la mejor elección posible cuando hacen las compras, otorgando mayor previsibilidad al gasto de las familias y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento”, destacaron fuentes oficiales.

El programa Precios Cuidados estará disponible todos los días de la semana en cadenas de supermercados minoristas de todo el país como Jumbo, Vea, Disco, Changomás, Coto, Carrefour, Día, Josimar, La Anónima, Libertad, Cooperativa Obrera, Súper Santiago, Supermercado Himisa, Beltran, Blü, Borbotti, El Solar, El Zorzón, Único, El Abastecedor y Alfa.

Los consumidores pueden encontrar más información sobre el programa ingresando a argentina.gob.ar/precioscuidados.

Con la llegada de Guillermo Hang a la secretaría, ya se había anunciado que esta nueva etapa del programa de Precios Cuidados tendría algunas modificaciones. En primer lugar, la canasta anunciada es mas chica que la anterior, que abarcaba 1.350 artículos; los menos demandados o no tan relevantes para los consumidores, quedaron afuera.

Otro cambio que habían adelantado fuentes cercanas al ahora saliente funcionario era que el programa seguiría siendo trimestral, pero modificando los incrementos para no profundizar la brecha con aquellos productos no incluidos en el programa y cuyos precios, por tanto, no están regulados. Los aumentos apuntan a evitar que haya desabastecimiento, dado el contexto de inflación mensual que en los últimos meses estuvo por encima del 5%. Los faltantes de productos fueron uno de los problemas del programa que se busca solucionar, según explicaron fuentes oficiales.

Canasta de Frutas y Verduras

Por otra parte, y en paralelo a Precios Cuidados, el Gobierno actualizó también la canasta de frutas y verduras. Los productos seleccionados y los precios por kilo acordados para lo que resta de julio y hasta el 7 de agosto son: papa ($63), cebolla ($105), tomate ($210), lechuga ($170) y manzana ($190).

Según informó Comercio Interior, el objetivo de esta canasta es “brindar a las y los consumidores precios de referencia para un mercado cuya dinámica es muy volátil y cambiante por diferentes cuestiones como la estacionalidad y el clima”

Los productos se encontrarán disponibles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todos los días, en los supermercados Día, Walmart, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour y Makro.

