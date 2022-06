Daniel Funes de Rioja: “Nuestro acceso a los dólares está garantizado porque el Gobierno no quiere que se interrumpa la producción”

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina

Tras su primer encuentro con el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó que el sector no espera tener dificultades en relación con el acceso a los dólares para pagar importaciones, el tema casi excluyente de la reunión celebrada en la sede de la entidad fabril.

“La aplicación de divisas que pedimos es para insumos, repuestos y maquinarias. Y punto, nada más. Todo para la producción. Ni el Gobierno ni nosotros podemos permitir que se pare la producción”, explicó Funes de Rioja a Infobae. Y destacó que esa necesidad es recíproca, por lo que los dólares no pueden faltar, aún cuando no descarta algún cambio.

“Puede haber modificaciones en alguna normativa pero no esperamos que sea para entorpecer. El ministro nos dijo claramente que no hay cepo ni supercepo, al menos en lo nuestro, para acceder a insumos, repuestos y maquinaria”, dijo el titular de la UIA.

“Para nuestra situación, el acceso a los dólares está garantizado porque el gobierno tampoco quiere que se interrumpa el proceso productivo. El ministro lo dijo así y esa es nuestra expectativa”, agregó.

Luego del duro discurso de Cristina Fernández de ayer, en el que denunció un “festival de importaciones” y maniobras especulativas en base a la brecha cambiaria, el presidente de la UIA esquivó la respuesta y evitó entrar en polémicas: “No respondemos, no nos concierne. La realidad industrial es insumos, repuestos, maquinaria, para que funcione el aparato productivo. No tengo nada que decir sobre otra cosa”.

Aún cuando no quiso referirse al “festival”, dio sus razones para el fuerte aumento de las importaciones en mayo: “Llegaron a un monto total muy importante por la energía, sobre todo porque nos estamos acercando a los meses pico. En nuestro caso, con respecto al año pasado hubo un aumento porque al rebote de la economía se suma la suba de los precios de nuestros insumos y de la logística”.

“Todo lo que pasa por la UIA tiene una conversación con la secretaría de Comercio Exterior referida a los flujos. Hay un diálogo para que haya proporcionalidad en razón del tipo de insumo y de la velocidad de la demanda. Ningún industrial junta dólares para dos años. Además, no se los van a dar,” dijo Funes de Rioja. “Nosotros no presentamos amparos, preferimos las conversaciones directas”, agregó en relación con las presentaciones judiciales para conseguir las divisas.

Noticia en desarrollo