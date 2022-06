El Banco Central empezó junio con venta de dólares en el mercado, en un mes clave para las reservas

El Banco Central inició junio con leve saldo negativo por su participación en el mercado mayorista, en un mes clave para las reservas. Sucede que la entidad necesita sumar unos USD 3.000 millones de reservas netas para cumplir la meta trimestral comprometida con el Fondo Monetario Internacional.

En una rueda cuyo monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los USD 374,1 millones, “el BCRA asistió hoy con 15 millones las necesidades del mercado”, confiaron fuentes del mercado a Infobae. El Central anota un saldo neto a favor USD 881 millones por su intervención mayorista en los que va de 2022.





La demanda de importadores en el mercado de cambios, con mayor presencia de las empresas del sector energético, impide una mayor participación compradora de la autoridad monetaria para incrementar las reservas, en el marco de una exigente meta establecida por el acuerdo con el FMI, a pesar de las exportaciones récord del agro y las industrias relacionadas.

La agroindustria liquidó USD 4.231 millones durante mayo lo que representó una suba del 33% intermensual. Así se batió el récord de liquidaciones en la comparación mensual desde que se llevan los registros, desde el año 2002. El monto liquidado desde el 2 de enero asciende a más de USD 15.329 millones, un máximo histórico para el acumulado de los primeros cinco meses de un año calendario.

Además, las liquidaciones diarias de los agroexportadores por primera vez superaron el promedio de los USD 200 millones, con unos USD 201,5 millones, por encima de los USD 191,7 millones de junio de 2018, y de los UDS 186,6 millones de mayo de 2021.

“La dificultad que está mostrando el BCRA para engrosar las reservas en el trimestre estacionalmente más favorable del año pone en riesgo el objetivo de acumulación de las mismas para los próximos trimestres. Debe recordarse que el cumplimiento de la meta de reservas fue posible gracias a la recomposición de las mismas tras el acuerdo con el FMI”, subrayó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

“Dentro de las metas que mayor preocupación vienen despertando se encuentra la acumulación de reservas, la cual requeriría de fuertes compras en junio para poder aspirar a cumplirla, caso contrario activaría no sólo una revisión del organismo sino además serios desafíos hacia el segundo semestre ante una menor oferta de divisas. Aún así, cabe destacar que los dólares financieros extienden la etapa de calma y no reflejan por ahora las preocupaciones cambiarias y monetarias por adelante, donde escenarios de mayor emisión acentuarían riesgos de tensiones financieras que se reflejarían en la ‘brecha’”, comentó el economista Gustavo Ber.

En junio el BCRA debe incrementar las reservas netas en unos USD 3.000 millones para alcanzar la meta con el FMI

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, comentó que “la mayor inflación observada (23% en cuatro meses o 5,3% promedio mensual) no parecería ser sorpresa alguna. Tampoco es para sorprenderse porque entran pocos dólares a la Argentina; sea por menor saldo comercial (con suba récord de commodities) o por las escasas compras de divisas del BCRA. No es casualidad, sino que es la causalidad del desequilibrio macro. El exceso de pesos (deriva de mayor déficit primario y creciente asistencia del BCRA). A su vez el exceso de moneda pone en riesgo al cumplimiento las próximas metas con el FMI”.

“La situación de la economía argentina es compleja. Lo podemos resumir con que nuevamente estamos transitando un episodio de escasez de dólares. Las reservas internacionales están justas, no nos sobran los dólares y tenemos que convivir con fuertes controles al mercado cambiario para gestionar los dólares que ingresa Argentina”, dijo por FM Milenium Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad.

