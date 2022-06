Autos 0 km: cuáles son los 10 modelos más vendidos en la Argentina

Las promociones beneficiaron las ventas de 0 kilómetro en Argentina (iStock)

La cantidad de vehículos patentados en mayo ascendió a 35.092 unidades, lo que representa un incremento del 9,9% con su antecesor mes ya que en abril pasado se habían patentado 31.923 unidades, según un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De acuerdo a la entidad, en la comparación interanual se observó una mejora del 53%, ya que en mayo de 2021 se habían registrado 22.931 unidades. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 174.257 unidades, lo que implica un 1% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 172.497 vehículos.

El avance de 53% interanual que tuvo el patentamiento de autos fue un dato muy llamativo para lo que venía sucediendo en los últimos meses. En abril esa variación había sido de -1,7% y en meses anteriores, con caídas más pronunciadas, como las de diciembre (-142%) o enero (-12,4 por ciento).

Por su parte, medido de manera mensual, el recorrido de los últimos meses es más irregular. En mayo fue de 9,9% positivo, mientras en abril había sido negativo en 7,7%, en marzo positivo en 18,7%, una caída fuerte en febrero de 33,1% y un fuerte salto en enero de nada menos que 145,8 por ciento.

Fuente: Acara

En mayo hubo un despegue de los patentamientos de vehículos importados, que pasó a representar casi el 50% del total patentado. Como referencia, en los últimos meses esa cifra estaba más cerca del 40% y los de origen nacional, por ende, significaban 6 de cada 10. De todas formas, al mirar la foto más amplia se ve una caída en el peso de los importados: en los cinco meses acumulados de 2022 los argentinos fueron el 58% y 33% de origen brasileño. Un año antes esa proporción era de 46% y 47%, respectivamente.

Los 10 modelos más vendidos

De acuerdo al informe de Acara, los diez modelos de vehículos más vendidos fueron el Fiat Cronos (8,6% del total), seguido por Toyota Hilux (6%), Chevrolet Cruze (5,8%), Volkswagen Amarok (5,5%), Peugeot 208 (5,4%), Toyota Etios (5,1%), Toyota Yaris (4,2%), Toyota Corolla Cross (3,2%) y Renault Kangoo II (3,2 por ciento).

Según Ricardo Salomé, presidente de ACARA “lo primero que es importante resaltar es el esfuerzo enorme que seguimos haciendo como sector para mantener este nivel de patentamientos, que puede parecer bajo pero les aseguro que es muy meritorio que hayamos podido alcanzar las 35.092 unidades en mayo con la escasez de unidades existente”, comentó.

“Hace pocos días leíamos que las propias fábricas están prestando sus dólares a las autopartistas para no afectar la producción, nosotros hablamos todos los días con el gremio para poder mantener las estructuras de nuestros concesionarios, que están equipados para trabajar con el doble de la actividad actual. También el Estado, al igual que nuestro sector, está más que interesado en que podamos preservar la actual plantilla, cosa que estamos haciendo mediante un esfuerzo extraordinario”, continuó el titular de la entidad.

“Con esta realidad, seguimos para adelante, con la esperanza que la oferta pueda empezar a completarse, porque la demanda está firme, y necesitamos que continúe para mantener las estructuras y para ser uno de los motores de la recuperación de nuestro país. El propio ministro Matías Kulfas manifestó que las divisas para los sectores que producen van a estar disponibles, tomamos esas palabras para imaginarnos un segundo semestre mejor”, mencionó por último.

Las fabricantes pidieron más divisas al Banco Central para asegurar la producción automotriz. REUTERS/Agustin Marcarian

En las últimas semanas hubo un fuerte reclamo de las fábricas automotrices al Gobierno por la disponibilidad de divisas. En una nueva carta al Banco Central firmada por Adefa, la Asociación de Fabricantes de Automotores ; AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes; y hasta el propio gremio Smata; el sector automotriz reclamó más dólares para importar piezas para fabricar autos de exportación.

“Varias empresas autopartistas nos han informado que a partir de los primeros días del mes de mayo no podrán continuar abasteciendo a las empresas terminales al no haber sido aceptado por parte de sus proveedores del exterior los cambios en las condiciones comerciales que tenían previamente a la comunicación A 7466″, detallaron las entidades.

“Cuando se para una planta no se arranca la día siguiente, es un tema delicado. Los autopartistas se están quedando si piezas. AFAC mandó el listado y los problemas son ya: no pueden entregar piezas y eso demora toda la producción. Hay stock, pero se termina rápido. No creo que se pueda aguantar más de un mes. Toda la cadena está afectada. El ministerio de Desarrollo Productivo no está a favor de esta medida, pero bueno...”, detalló.

