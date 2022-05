La enigmática respuesta de Guzmán sobre la falta de dólares: ¿quiso desdoblar el mercado y no lo dejaron?

El gabinete económico que debatió las opciones para el dólar

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio a entender que en el Gobierno se debatió la posibilidad de desdoblar el mercado cambiario para que no hubiera tanta pérdida de reservas del Banco Central, pero aclaró que la propuesta no fue aceptada dentro del oficialismo.

La propuesta de desdoblar el mercado cambiario oficial se debatió varias veces en el gabinete económico, donde algunos defendían desdoblar el mercado cambiario oficial y otros una salida por la vía de restricciones a la salida de dólares, lo que en los hechos genera diversos tipos de cambio, como ocurrió desde fines del 2019. La experiencia del pasado, sobre todo en los 80, indica que un desdoblamiento suele derivar en un dólar financiero que se dispara y arrastra al resto de las cotizaciones, lo que deriva en una devaluación profunda y una aceleración inflacionaria.

Por estos antecedentes, tanto este gobierno como el de Cristina Kirchner optaron por imponer restricciones para controlar con un cepo la salida de divisas en lugar del desdoblamiento, al costo de generar menor nivel de actividad, entre otros motivos, por la fuerte brecha cambiaria, que llegó al 100% y ahora se mantiene en torno del 70%; esta brecha, a su vez, distorsiona el funcionamiento de la economía y ralentiza la acumulación de las reservas del Banco Central, una de las tres metas clave del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un insumo fundamental para que la economía crezca.

En este sentido, en un reportaje con el programa “Toma y Daca” en AM 750, en el que anticipó que la inflación de mayo será menor que en abril, a Guzmán le preguntaron por qué no están entrando tantos dólares a la Argentina como se preveía.

Ante esta consulta, el funcionario respondió: “No es que no están entrando, hubo un superávit comercial de 14.700 millones de dólares en 2021″.

“La pregunta es por qué no hubo una alineación entre el superávit comercial y la acumulación de dólares”, indicó el ministro. “¿Por qué pasó?: al ver cada uno de los factores, por un lado entre 2020 y 2021 hubo 8300 millones de dólares en pagos del sector privado de deuda, no solo porque durante el gobierno anterior creció en 100 mil millones la deuda pública, sino que también creció la deuda del sector privado en la administración anterior. El colapso de la deuda alcanzó a toda la economía”, expresó.

“Cuando se discutió privadamente hubo diferentes propuestas y hubo una que decía: tengamos un mercado formal para atender las deudas en moneda extranjera para que no afecte el nivel de reservas, en un contexto en el que había mucha demanda de divisas. Y nadie dijo vamos por ahí”, aclaró en referencia a la posibilidad de que desdoblara el mercado cambiario, con un dólar para el mercado financiero.

Sin embargo, Guzmán explicó que finalmente “se fue por otro lado, por una regla que se va a mantener; el peor momento en cuanto a demanda de divisas fue 2020 y 2021″.

“La regla decía el Banco Central que te daba solo el 40%, y el 60% te lo tenéis que refinanciar fuera del mercado único libre de cambio”, precisó.

“Era tan grande el problema que, a pesar de que el Banco Central solo te daba el 40%, hubo mucha salida de dólares para pagar esas deuda, pero esta decisión que adoptó todo el Frente de Todos, y no hay vuelta”.

Luego aclaró: “Sabíamos que si íbamos por ahí, el 40% de los dólares lo iban a tomar las empresas y eran menos dólares para el Banco Central”. Sin embargo, admitió que con esta salida “las empresas se capitalizaron y esto implicó mayor capacidad productiva a futuro, a costa de haber acumulado menos reservas”.

Martin Guzman y Miguel Pesce

Y luego remató: “Hubo diferentes posturas y visiones, pero se adoptó esta y cada bien sabe. Se tomó una decisión y las consecuencias son estas”.

Además, recordó que también hubo salida de dólares por los fuertes vencimientos con el FMI de 2020 y 2021, a raíz del crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri. “Por eso era tan importante llegar a un acuerdo de refinanciación para la deuda que tomó el gobierno anterior, que no se usaron para que la gente viva mejor, se fue esa plata: se pagó deuda y se financió la formación de activos en el exterior”.

“El no acuerdo significaba menos dólares y eso significa menos dólares y menos reservas y entonces que el tipo de cambio se vaya a cualquier valor”, expresó Guzmán, al volver a defender el acuerdo con el organismo que se firmó en marzo último.

“El crecimiento económico también te demanda dólares y este año podemos seguir creciendo a una velocidad para acumular reservas. Y si acumulamos más reservas este año vamos a poder crecer un tercer año”, remató Guzmán.

La opinión de los economistas

En relación con estas palabras del ministro, la directora de ECO GO, Marina Dal Poggetto, afirmó: “Si se hubiera desdoblado el mercado, que es lo que interpreto que dijo el ministro, el dólar financiero estaría en otro nivel, cerca del actual dólar financiero; de hecho, el año pasado se intervino en el mercado del dólar libre”.

De todos modos, Dal Poggetto afirmó: “Inicialmente podrías haber ido a una brecha menor con otra decisión, como reperfilar la deuda en pesos cuando estaban los principales fondos de inversión en pesos, porque la deuda argentina generaba un gran retorno para los bancos del exterior”.

“Al principios no había una gran brecha, era de 20 por ciento, pero luego se anunció que el ajuste sería menor que el esperado por el reclamo de la vicepresidenta”, indicó Dal Poggetto.

Por su parte, María Castiglioni coincidió con la interpretación y afirmó: “Se eligió el cepo en lugar del desdoblamiento, pero lo que no entiende el Gobierno es que con cepo no salen tantos dólares, pero tampoco entran y por esa razón no se acumulan reservas”, una de las metas clave del acuerdo con el FMI y una de las más difíciles de alcanzar este año.

“Hoy no acumulás reservas porque el superávit menor y porque la brecha cambiaria es enorme; además, las exportaciones casi no crece por tipo de cambio atrasado y la brecha, mientras crecen las importaciones porque todos prefieren adelantar las compras del exterior”, explicó.

“Es verdad que desdoblar el tipo de cambio implica admitir una devaluación que evidentemente el Gobierno no quiso reconocer dadas las experiencias previas de la Argentina con los desdoblamientos cambiarios”, indicó Castiglioni, en referencia a la enigmática y exculpatoria respuesta de Guzmán.

