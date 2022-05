Bill Gates contra el Bitcoin: “No aporta nada”

Musk y Gates

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, no es un fanático de las criptomonedas, según Forbes.

Gates, quien actualmente es la cuarta persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 125.000 millones de dólares, dijo durante un intercambio de preguntas en la red Reddit que no posee ninguna moneda digital.

“Me gusta invertir en cosas que tienen una producción valiosa. El valor de las empresas se basa en cómo hacen grandes productos. El valor de las criptomonedas es simplemente lo que otra persona decide que pagará por ellas, así que no aportan nada a la sociedad como otras inversiones”, indicó.

Gates ha expresado previamente cierto escepticismo sobre el Bitcoin. Al respecto, en una entrevista concedida en febrero a Bloomberg, el multimillonario expresó su preocupación por el hecho de que la gente común “se vea arrastrada por el frenesí del Bitcoin”.

El token LUNA de la criptomoneda Terra

El mercado de las criptomonedas está en caída libre tras el colapso de la stablecoin Terra la semana pasada, arrastrando consigo a otras monedas digitales. Bitcoin ha bajado un 27% este mes, mientras que Ethereum ha retrocedido un 36%.

“Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, dijo en febrero.

De este modo, Gates se refirió a una amplia gama de temas durante el intercambio en Reddit y volvió a negar la insólita teoría de la conspiración de que quiere rastrear a la gente implantando microchips en sus cabezas a través de las vacunas.

“¿Por qué querría saber dónde está la gente? ¿Qué haría con esa información?”, dijo.

En cuanto a si los multimillonarios deberían pagar más impuestos, Gates, que ya ha dicho que pagaría más impuestos, advirtió de que subir demasiado podría dar lugar a más evasores fiscales.

“Poner las tasas marginales por encima del 60% suele llevar a una gran evasión compleja si el sistema lo permite. Es extraño que el tipo de las plusvalías sea inferior al de los ingresos ordinarios. Un impuesto sobre el patrimonio podría ser algo superior al 60%; es sorprendente el escaso número de países que lo tienen”, dijo.

Dado que la sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar en Reddit, no es de extrañar que alguien preguntara por GameStop, la acción favorita de la red social entre los inversores minoristas. “Nunca he estado ni corto ni largo en GameStop”, dijo Gates. En cambio, no se refirió a las preguntas sobre su posición corta en Tesla, que supuestamente enojó al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, lo suficiente como para que se echara atrás en una posible asociación filantrópica con él.

En respuesta a las críticas públicas de Musk, Gates dijo a principios de este mes que su posición corta en Tesla “no tiene nada que ver con el cambio climático”, subrayando que hay una diferencia entre apostar contra un solo fabricante de coches eléctricos y apostar contra los vehículos eléctricos en general.

Bloomberg explicó que si bien Musk y Gates donan mucho a causas de protección climática, los dos tienen una larga historia de disputas públicas, con desacuerdos sobre temas que incluyen la pandemia, los camiones eléctricos y las criptomonedas.

“No hay necesidad de que él sea amable conmigo”, dijo Gates sobre Musk.

Al hablar en la Cumbre de CEO del Wall Street Journal, Gates dijo a CNBC que no está claro cómo Musk cambiará Twitter si asume la propiedad y también expresó su preocupación por la difusión de información errónea en las plataformas de redes sociales

