Trabajar para empresas del exterior: cuánto se puede ganar y los puestos más demandados

La expansión del trabajo remoto, abrió posibilidades de trabajar para empresas extranjeras y ganar en dólares. (foto: EY)

La pandemia trajo consigo cambios significativos en las formas de relacionarse de las personas, nuevos hábitos, costumbres, prácticas y una brutal digitalización llegaron para cambiar la la vida como se la conocía.

El mercado laboral fue uno de los que más tuvo que transformarse para hacer frente a las restricciones de la pandemia, pasó de un modelo con oficinas y presencialidad a uno donde el empleado puede cumplir las tareas siempre y cuando cuente con una computadora y conexión a internet.

Cada vez son más las empresas del mundo que eligen un modelo de empleo remoto y cuentan con un sistema que permite que los empleados puedan trabajar fuera de la oficina sin problemas. Lo novedoso de este modelo, es que globaliza las posibilidades de contratación, ahora una empresa alemana, por ejemplo, puede perfectamente solicitar los servicios de un argentino sin la necesidad de costear traslados, visados, entre otras cosas.

El trabajo remoto llegó con la pandemia y todo indica que transformó las formas de empleo mudniales

“La contratación internacional ofrece claros beneficios para las empresas y las personas, pero al mismo tiempo para llegar a una negociación exitosa es preciso contar con información sobre las tendencias y condiciones de cada mercado”, dice Natalia Jiménez, head of expansion de Deel, una compañía que facilita a las empresas a contratar personal en en más de 150 países. Con esta plataforma los empelados pueden ser contratados tanto como freelancers como empleados de tiempo completo.

Entre los perfiles más buscados se encuentran los ingenieros en sistemas y los analistas financieros, pudiendo ganar en puestos junior unos USD 32.100 anuales - 2.675 dólares por mes - y USD 51.000 - 4.250 dólares por mes - respectivamente, según información que compartieron con Infobae.

En caso de tratarse de puestos senior, un analista financiero puede ganar cerca de USD 1114.300 por año , y un ingeniero en sistemas, alrededor de USD 113.500 anuales .

Los perfiles IT son de los más solicitados por las empresas extranjeras. (Crédito: Prensa Digital House)

Otro puesto solicitado por las empresas del mundo en Argentina, según los datos compartidos, es la atención al cliente. Según el nivel de experiencia del empleado y la responsabilidad del puesto, se puede ganar entre USD 5.700 y USD 83.000 al año . Es un rubro en el cual hay muchos escalafones y en consecuencia una gran variabilidad salarial.

Pero las búsquedas por parte de las empresas extranjeras no se limita a los analistas financieros, ingenieros en sistemas, y personal de atención al cliente. En plataformas como Bumeran, el portal online de empleo más grande de Latinoamérica, se puede buscar trabajo en su sección “puestos sin fronteras”, donde se pueden descubrir oportunidades laborales de compañías del exterior y ganar en dólares.

“Se trata de una sección específica en nuestros sitios para los avisos de este tipo. Es decir, si querés trabajar para una empresa del exterior desde acá, entrás a esa sección y podés postularte, así de simple”, dijeron fuentes de la empresa donde se podrán econtrar avisos de empresas de países como México, Chile, Perú, Ecuador y Panamá.

Al ingresar a la sección “puestos sin fronteras” salta a la vista que los perfiles más demandados por las empresas extranjeras son de programadores, ingenieros en sistemas, y más oportunidades para profesionales IT. Según información tomada de Glassdor, un “Software Developer” puede cobrar e ntre USD 1.000 y USD 3.000 al mes en empresas panameñas.

IMAGEN DE ARCHIVO. Billetes de 100 pesos argentinos debajo de un billete de 100 dólares en esta ilustración tomada el 3 de septiembre de 2019. REUTERS/Agustin Marcarian/Ilustración

Pero saber cuánto se puede ganar para una empresa extranjera es algo difícil de definir. Siempre dependerá del tipo de empleo, si es temporal, por proyecto, de tiempo completo, entre más modalidades, y del nivel de formación y experiencia del trabajador.

También incidirá fuertemente el mercado al cual pertenece la empresa, ya que si está ubicada en países económicamente estables, seguramente puedan ofrecer buenos salarios en moneda extranjera, un reaseguro frente a la difícil situación económica que atraviesa la Argentina. Por ello, Infobae consultó a tres referentes de plataformas con posibilidades de trabajo para empresas extranjeras, centradas en perfiles freelance.

Sebastián Siseles, vicepresidente de Freelancer, comentó con este medio que un trabajador independiente puede cobrar, en promedio, USD 161 por proyecto realizado . Por su parte, Lucas Da Rondo, del equipo de marketing de Workana, dijo que hablar de un salario medio es difícil, ya que en su plataforma las contrataciones son proyecto o por hora. “Podes tener trabajos de USD 30 a más de USD 3.000 ″.

En tanto, Ignacio Basso, sales director y cofundador de Seeds, indicó un ratio de entre 25 y 100 dólares por hora trabajada . “Depende mucho de los perfiles: el nivel de seniority -experiencia en el puesto-, los skills y habilidades, y las experiencias previas”, comentó.

Esta nueva forma de trabajo que no depende de un espacio físico no sólo permite trabajar para empresas que no están ubicadas en el país de residencia, sino que abre las posibilidades para el mismo empleado. Los llamados “nómades digitales” son una novedosa figura social que también proliferó gracias a la pandemia, cuando las fronteras comenzaron a abrirse, se empezó a escuchar cada vez más sobre estas personas que viajan por el mundo, no por estar de vacaciones, sino que lo hacen a la par de sus tareas laborales.

Sin ir más lejos, días atrás el Gobierno lanzó un visado especial de 6 meses para que los nómades digitales del mundo vengan a la Argentina a alojarse por un tiempo, vivir aquí, y ayudar a reactivar la economía con el ingreso de divisas.

Es evidente que el mercado laboral cambió vertiginosamente con la pandemia, ahora existen posibilidades de empleo más maleables, que ya no dependen del espacio físico, sino que alcanza con contar con em medio digital para realizar las tareas. Los argentinos tienen posibilidades en empresas extranjeras, y el propio país empieza a buscar las formas de sacarle frutos a estas nuevas modalidades de empleo.

