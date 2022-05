Sube la tensión entre el Gobierno y las automotrices por los dólares para importar: reunión y temor por más restricciones

Las compañías del sector y el gremio Smata advierten que si no se habilitan más divisas para la producción podría haber parate de fábricas. REUTERS/Agustin Marcarian

Las terminales automotrices manifestaron en las últimas semanas su preocupación por las trabas al acceso a divisas para la producción, en una advertencia sonora que también incluyó al principal sindicato del sector, porque la falta de divisas podría generar, aseguran, parates en plantas de producción.

Este viernes los ejecutivos de la industria tendrán una reunión con funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Desarrollo Productivo, las dos principales áreas del Estado (la otra es la AFIP) que intervienen en la administración del comercio exterior. Definen, por lo tanto, quiénes recibirán y cuántos dólares recibirán, para importar insumos o bienes de capital a precio mayorista para llevar adelante su actividad productiva.

En la industria temen que el contexto de sequía de reservas, que además coincide con una cancha muy acotada por la meta de acumulación de reservas a la que se comprometió el Gobierno con el FMI, tenga como consecuencia en el corto plazo un acceso más restringido a las divisas. Una posibilidad, aunque no está confirmada, es que el Poder Ejecutivo le pida a las fabricantes que exploren algún tipo de financiamiento en moneda dura para realizar esas importaciones.

“Todavía no se sabe bien qué quiere el Central. Si espera que las terminales se hagan cargo de todo lo que el sector tiene que importar para producir, es una locura. Pero no se sabe bien: estamos tratándote acercar posiciones. Va a estar el ministerio de Desarrollo Productivo también en la mesa y esperamos que sea una garantía de razonabilidad. Vamos a tratar de destrabar la situación”, aseguró a Infobae una fuente del sector.

En su último informe de actividad del sector, las terminales automotrices también habían alertado sobre el tema. En su análisis sobre el desempeño del sector, Martín Galdeano, presidente de la Adefa, señaló que las principales variables de la industria automotriz muestran comportamientos disimiles. “Si bien los datos son positivos, la producción en abril continuó afectada por la operatoria del comercio exterior, los problemas de logística globales y el desabastecimiento de semiconductores”, detalló.

El mercado interno “viene mostrando una leve contracción producto de la falta de oferta”, dijo Galdeano y destacó que en este escenario, sin desatender los desafíos apelando al buen diálogo que se mantiene con el Gobierno “se hace necesario encontrar una solución rápida frente a la Comunicación A 7466 del Central que, como venimos alertado, impactarán la producción del sector”.

Por otra parte, agregó que “la industria continua expectante sobre el tratamiento y aprobación de las leyes de Promoción a las Nuevas Inversiones y de Movilidad Sustentable en el Congreso porque crearán las condiciones para impulsar el desarrollo de nuestro sector en momentos en los que se están definiendo nuevas inversiones”.

La advertencia que hacen en el sector es que una traba mayor a las divisas podría provocar un freno en la producción, justo en un sector que tiene una incidencia alta en el entramado industrial argentino. “Es difícil analizar qué pasaría si se toma una noticia de este tipo. Sería una muy mala noticia para las empresas y para el exterior. Lo real es que si el contexto no se modifica van a empezar a parar las plantas en poco tiempo. Si para una planta son demoras largas, se corta la producción y eso puede implicar suspensión de gente, por ejemplo. No se apagar una luz y se prende al día siguiente. Ojalá no pase”, se esperanzaban desde una terminal automotriz.

Hace algunos días Adefa; AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes); y hasta el propio gremio Smata reclamó más dólares para importar piezas para fabricar autos de exportación. En una carta dirigida al presidente del BCRA Miguel Pesce le transmitieron “nuestra preocupación por la demora en dar respuesta a nuestro planteo con relación al impacto de la comunicación de la referencia en el abastecimiento necesario para la fabricación de la cadena de la industria automotriz”.

“Como lo anticipáramos tanto en las reuniones mantenidas como en las dos notas presentadas con fecha 14 de marzo y 7 de abril, confirmamos que varias empresas autopartista nos han informado que a partir de los primeros días del mes de mayo no podrán continuar abasteciendo a las empresas terminales al no haber sido aceptado por parte de sus proveedores del exterior los cambios en las condiciones comerciales que tenían previamente a la comunicación A 7466″, detallaron las entidades.

En la carta fechada el 25 de abril, el sector asegura que, como ya alertó en reiteradas ocasiones, “esta situación continuará agravándose en los sucesivos meses ya que alcanzará progresivamente al resto de las empresas autopartistas y terminales, teniendo como resultado paradas de producción, suspensión del personal de toda la cadena productiva (aproximadamente unos 80 mil), como así también un impacto negativo muy significativo en las exportaciones y en el índice de la actividad industrial (IPI)”.

Y detallaron que la industria exporta el 60% de su producción y “fue en el mes de marzo el sector industrial de mayor crecimiento interanual alcanzando un 20%, nivel sustancialmente superior al promedio de crecimiento de la industria (3,1 por ciento)”. La industria también advierte por si no se encuentra una solución rápida, este contexto pondrá “en discusión y riesgo los planes de producción, exportación e inversiones proyectados para el año, tanto de las empresas terminales como autopartistas”.

La carta –también dirigida al jefe de Gabinete Juan Manzur y a Matías Kulfas, a cargo de Desarrollo Productivo– está acompañada por una lista de casi 50 empresas autopartistas de las cuales 33 se quedarán sin cupo para importar piezas este mismos mes. Algunas de ellas son: Adient, CGR, Ferrosider, Gestamp, Fremec, Industrias Maro, Conductores RG, Felsim, Pabsa y Griffo. Firmaron el documento Martín Galdeano, de Adefa; Raúl Amil, de AFAC; y Ricardo Pignannelli, de Smata.

La cuestión de la disponibilidad de las divisas forma parte de la agenda permanente entre el Gobierno y las empresas. Recientemente, la Unión Industrial Argentina planteó en público que hay trabas para contar con los dólares que pide el sector fabril para seguir fabricando. La central empresaria que dirige Daniel Funes de Rioja pidió “dinamizar el acceso a divisas para adquirir insumos clave del proceso productivo, en función de las problemáticas planteadas por los socios de la entidad”.

Este martes, en la reunión de la Cámara de Comercio Estadounidense-Argentina (AmCham), el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas intentó llevar calma al auditorio. “Somos conscientes del problema de las importaciones. Hubo una normativa del BCRA a fines de febrero que ha generado algunos problemas puntuales, los estamos solucionando”, dijo.

“Yo quiero en ese sentido transmitir absoluta tranquilidad. No va a faltar ningún insumo necesario para producir. Argentina ha tenido un incremento fuerte en importaciones, lo cual es lógico, Argentina crece. Pero los dólares de importación van a estar disponibles”, agregó.

El ministro de Economía Martín Guzmán, por su parte, había dado otra pista sobre la tensión que existe entre la necesidad de acumular reservas y la exigencia de liberación de divisas para la producción. “La economía tiene que crecer a una velocidad que sea compatible con el objetivo de acumulación de reservas”, dijo, en referencia a uno de los objetivos centrales incluidos en el acuerdo con el FMI.

Una alta fuente del equipo económico, más tarde, apuntaba que en los primeros meses del año se había registrado un fuerte aumento de las importaciones en comparación con el año pasado (en el primer trimestre de este año fueron un 39,5% más elevadas que en 2021 según números del Indec) y que ese ritmo de variación positiva debería moderarse para no complicar la meta de acumulación de reservas, que según el diagnóstico del equipo económico, es la meta más importante de todas las que están incluidas en el acuerdo con el Fondo.

La resolución del BCRA que levantó polémica entre las automotrices establece que en los casos de productos importados bajo Licencia Automática (los que crecieron mucho en el último tiempo y que se aprueban en apenas horas) el acceso a los dólares oficiales tendrá límites y podrá ser hasta el valor FOB de las importaciones del 2021 más 5% o el valor FOB de las compras de 2020 más 70%, el menor de ambos montos. Para todo lo que supere ese número, las empresas deberán conseguir financiamiento por 180 días.

