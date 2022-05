Carlos Melconian: “El FMI sabe que este gobierno no va a resolver nada y está esperando otra administración”

Carlos Melconian, El ex titular del Banco Nación

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación durante el mandato de Mauricio Macri, analizó la crisis económica que transita la Argentina y señaló que “el Fondo Monetario Internacional sabe que este gobierno no va a resolver nada y está esperando otra administración”.

El economista planteó que las “reformas serias” que deberían aplicarse requieren de “voluntad política”, en medio de las internas que atraviesan el oficialismo y la oposición. “Las cuestiones de carácter económico necesitan respaldo político, acuerdos propios y con los rivales”.

“Hay que ver el respaldo político del propio presidente” , advirtió sobre la compleja relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Acerca del Frente de Todos, Melconian recordó que “es una alianza que tiene una estructura desde el nacimiento complicada en términos de gobernabilidad”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), al ser consultado por la labor del ministro de Economía Martín Guzmán, respondió: “Es una obviedad que no tiene una buena gestión en términos de crecimiento e inflación” .

Para Melconian, considerando la crisis económica que arrastra el país desde hace años y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, el Gobierno debería apuntar a llegar al año que viene “sin complicaciones adicionales. “Flotar de esta manera le deja todo al que viene”, que como “condiciones iniciales” tendrá “en el mejor escenario una situación como la actual”.

El economista señaló que primero deberán definirse las internas de las coaliciones y quién puede llegar a gobernar, “pero la sociedad se ha dado cuenta” que este es “un gobierno perdedor”. “A la oposición se le abrió una oportunidad antes de tiempo” , advirtió.

El ministro de Economía, Martín Guzmán (REUTERS)

Además, el ex funcionario de Macri analizó la relación con el Fondo Monetario Internacional. Ironizó con que “este no es un FMI de pechuguita con puré de calabaza porque le pasó la pandemia” pero advirtió que el organismo multilateral de crédito “sabe que este gobierno no va a resolver nada y está esperando otra administración para ver cómo empalma su préstamo” .

“La nueva administración tendrá que tener toda la cuestión de la deuda en la cabeza. No solo lo del Fondo, también lo de los bonistas y la deuda en pesos que este gobierno ha incrementado sideralmente”, agregó.

En este marco, contemplando un posible retorno de Juntos por el Cambio al poder, Melconian manifestó que “hay que apoyar y dar la batalla cultural respecto a cómo se hacen las cosas en un mundo estable, capitalista, y occidental que tiene conflicto en todos lados”. “Uno más uno es dos y la Argentina viene probando esquivar el bulto y no logra recomponer su economía; la gente es muy inteligente y se va a dar cuenta que hay que volver a las fuentes”, opinó.

El ex titular del Banco Nación declaró que si bien cree “en la estabilidad económica y la inflación de un dígito”, en una potencial nueva administración “no se puede decir que bajar la inflación es fácil porque uno queda esclavo de ese video, pero no hay peor gestión que la que no se hace y hay que hacerla”. “Hay que ser perseverante solo por copiar a los que les va bien”, agregó.

Qué dijo Melconian sobre la dolarización que plantea Milei

Consultado sobre la figura de Javier Milei y su propuesta de dolarizar la economía, Melconian no opinó sobre el diputado libertario, pero planteó discutir la iniciativa en profundidad y evaluando sus consecuencias.

“Pensar que Argentina puede estar en la puerta de la convertibilidad es un disparate, hay que tener las condiciones. Transformemos esto en una discusión práctica, no para la tribuna que dice si dolarizás al otro día la inflación es cero ″, expresó.

Optimista de cara al 2023, dijo que “la oposición tendrá que acomodarse, tener un candidato y la viveza de saber que tiene un penal casi sin arquero”, concluyó.

