Se derrumba la acción de Amazon tras reportar una fuerte pérdida en el primer trimestre del año

Fuerte caída de la acción de Amazon

La acción de Amazon caía más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que el gigante tecnológico informara su primera pérdida en siete años en el primer trimestre.

“El gigante del comercio electrónico bajaba un 8,49%, hasta los 2.646,41 dólares, en la sesión previa a la comercialización del viernes, cerca de las 10 hora de la Argentina. Si la caída se mantiene cuando se abra el mercado, Amazon perderá alrededor de 130.000 millones de dólares de valor de mercado”, indicó Business Insider.

Cabe recordar que “Amazon tuvo una pérdida de 3.840 millones de dólares en el primer trimestre, según sus resultados revelados después de la campana del jueves, por debajo de un beneficio de 8.110 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior”.

El resultado final se vio afectado por una reducción de 7.600 millones de dólares en el valor de su participación en el fabricante de coches eléctricos Rivian, cuyas acciones se han desplomado casi un 70% este año”, precisó Busines Insider.

De este modo, “Amazon registró el menor crecimiento trimestral de sus ingresos, con un aumento del 7,3% interanual hasta los 116.440 millones de dólares”.

La compañía dijo que sus grandes inversiones en almacenes y personal durante la pandemia de coronavirus “le estaban pasando factura, mientras crece la incertidumbre sobre el gasto de los consumidores”.

Andy Jassy

“Hoy en día, como ya no estamos persiguiendo la capacidad física o de personal, nuestros equipos se centran directamente en la mejora de la productividad y la eficiencia de costes en toda nuestra red de cumplimiento”, dijo el CEO Andy Jassy en un comunicado publicado con los resultados de las ganancias.

El ejecutivo también dijo que había un alto nivel de incertidumbre, con la guerra en Ucrania, la inflación y los problemas de la cadena de suministro que probablemente ejercerán presión sobre la empresa en el segundo trimestre.

Bloomberg detalló que “Amazon.com Inc. y Apple Inc. llevaron el jueves focos de decepción a los grandes inversionistas en tecnología. Apple proyectó que las limitaciones de suministros en medio de las restricciones en China por el covid costarían entre US$4.000 millones y US$8.000 millones en ingresos durante el trimestre actual, ensombreciendo los resultados récord. Amazon informó que perdió dinero durante el primer trimestre y que podría experimentar otra pérdida en el período actual”.

“La compañía reconoció que se están sintiendo las consecuencias de su excesiva contratación y construcción de almacenes durante la pandemia a medida que, inevitablemente, se desacelera el aumento de las ventas en el comercio electrónico”, indicó.

En paralelo, Elon Musk vendió cerca de US$4.000 millones en acciones de Tesla Inc. días después de llegar a un acuerdo por US$44.000 millones para comprar Twitter Inc, pero prometió que no profundizaría esta estrategia que afectó ayer la acción del fabricante de autos eléctricos. Aunque esta operación todavía no concluyó, ya generó una fuerte polémica dentro y fuera de Twitter, tanto por las declaraciones del propio Musk, como por las filtraciones de altos ejecutivos de la compañía que cuestionaron los planes del hombre más rico del mundo.

