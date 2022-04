En medio de las críticas a Martín Guzmán y una inflación que se acelera, Alberto Fernández participará de un acto con empresarios

El Presidente asistirá a la Asamblea Anual de CAME (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Alberto Fernández participará este jueves de un acto con empresarios, en medio de los cuestionamientos y las críticas del kirchnerismo hacia el ministro de Economía Martín Guzmán, y con una inflación que continúa en alza.

Según informaron fuentes de Casa Rosada, el Presidente asistirá este mediodía a la Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se llevará a cabo en el Salón Fresno del complejo Parque Norte.

En este marco, Alfredo González, titular de la entidad, y el secretario Pyme de la Nación, Guillermo Merendiz, firmarán un documento que impulsa la promoción y el fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de todo el país.

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, había informado que se llegó a un acuerdo. “Junto al presidente y al secretario general de CAME, acordamos la firma de un acuerdo para financiar centros comerciales a cielo abierto en todo el país. Esta iniciativa permitirá potenciar el comercio minorista en beneficio de cientos de PyMEs argentinas”, destacó el funcionario a través de sus redes sociales.

La Asamblea General Ordinaria de CAME reúne a los representantes de las cámaras y federaciones del sector productivo pyme distribuidas en todo el territorio nacional. En total, la Confederación representa a 1491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la industria y los parques industriales, el comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la construcción, los jóvenes y las mujeres empresarias de todo el país, que agrupan a más 600.000 empresas pymes y dan trabajo a 4.200.000 personas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán

De esta forma, el Presidente se mostrará cerca de los empresarios en medio de la sensible situación económica del país y con Guzmán siendo cuestionado por el propio oficialismo. Esta semana fue el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, referente de La Cámpora, quien criticó la política económica del Gobierno y apuntó directamente contra el ministro de Economía.

Haciendo hincapié en la tardanza a la hora de tomar medidas, Larroque sentenció: “Ha pasado bastante tiempo. No es el día uno o los tres meses. Todos acompañamos un montón de situaciones. Pero la verdad es que lo que no puede pasar es que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía. Es bastante extraño lo que ha ido ocurriendo y no era el espíritu original. No puede toda la coalición ser rehén de alguien que objetivamente no tiene representatividad”.

Consultado sobre el apoyo que Guzmán tiene del Presidente, Larroque espetó: “Puede ser que tenga el apoyo de Alberto Fernández, pero me parece que entonces hay una mirada muy sesgada respecto a cómo se conformó la coalición y a qué sectores hay que expresar. En todo caso es un error tener una mirada sesgada respecto a lo que tiene que representar el frente político. Si un sector que capaz tiene una mirada más moderada pretende adueñarse de todo el espacio político es un problema”, agregó en diálogo con radio AM 750.

La inflación no se detiene en la Argentina (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Mientras tanto, este jueves Guzmán será parte de una reservada reunión de empresarios que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El encuentro también contará con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros referentes políticos.

Será una nueva edición del evento de la Fundación Foro Llao Llao, que reunirá “a los dueños de las más importantes empresas de la Argentina para debatir y discutir proactivamente acerca del futuro del país”, según se informó.

Entre los participantes más renombrados estarán los “propietarios de las más variadas compañías como Agustin Otero Monsegur, Carlos Miguens, Eduardo Elsztain, Federico Braun, Guibert Englebienne, Karina Román, Luciano Nicora, Marcos Galperin, Martin Migoya, Roberto Murchison, Sebastian Bagó y Veronica Andreani”, entre otros.

Con información de Agencia Télam.

