El BCRA vendió USD 30 millones y quedó con saldo negativo en el año, pese a la liquidación récord del campo

En una sesión mayorista con un monto operado de USD 291,3 millones en el segmento de contado (spot), el Banco Central debió efectuar ventas por unos USD 30 millones para compensar la demanda.

“Hoy el BCRA asistió con más de USD 30 millones las necesidades del mercado. Se viene observando una fuerte actividad de los importadores, que se aceleró en los últimos días”, indicaron a Infobae fuentes de la plaza cambiaria..

De este modo, la autoridad monetaria conserva un magro saldo a favor de unos USD 14 millones por sus intervenciones en la plaza interbancaria en lo que va de abril. Pero en el balance de 2022 aún registra un saldo negativo de USD 34 millones a pesar del período de liquidaciones récord del agro.

“A esta altura es casi un hecho que el Gobierno va a incumplir la meta de reservas -también fiscal- con el FMI. En lo que va del año, el BCRA no compró ni un dólar, versus USD 3.000 millones que había comprado en 2021 en el mismo período. El agro liquidó USD 1.200 millones en el primer trimestre”, indicó Juan Ignacio Paolicchi, analista de Empiria Consultores.

El acuerdo con el FMI contempla metas de acumulación de reservas netas internacionales que para el primer trimestre del año implicaba conseguir un aumento de USD 1.200 millones con respecto al stock de diciembre de 2021.

La entidad que preside Miguel Pesce logró cumplir la pauta trimestral, pero lo consiguió exclusivamente gracias al primer desembolso que el organismo internacional concretó el pasado 25 de marzo, una vez rubricado el nuevo programa de facilidades extendidas con el Gobierno, a través del envío de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes a unos 9.700 millones de dólares.

Desde entonces, la dinámica de los activos internacionales del Central depende de la compra de divisas que pueda efectuar en el mercado, dado la desafiante meta estipulada para el año en el acuerdo con el FMI que contempla un incremento de las reservas netas de 5.800 millones de dólares.

“Está claro que el Central tiene que acumular reservas a esta altura del año, y más aún considerando las metas con el Fondo, pero un incremento significativo de la devaluación implicaría un veloz pass through en un contexto donde la inflación de por sí es sumamente alta”, refirió Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

En cuanto a compras en el mercado, el BCRA registra en el primer tramo de 2022 su desempeño más bajo desde 2018

Para el economista Gustavo Ber, “tras el duro dato de inflación, los operadores comenzarán contrarreloj a esperar una nueva suba en la tasa de BCRA, en busca de mejorar el atractivo de las colocaciones en pesos, incentivar la liquidación de los exportadores y alinearla a la estrategia de gradual aceleración en el crawling-peg” o devaluación gradual.

No obstante, Ber reconoció que “un clima de calma financiera se sigue respirando entre los dólares bursátiles, aún en medio de una licitación (de bonos del Tesoro) que despertó menor apetito a raíz de su composición, ya que los operadores siguen lanzados hacia el carry-trade en especial a través de los títulos CER más cortos, ya que devengar elevadas tasas -aún con el ‘piso’ en $190 en el MEP y el contado con liquidación- podría continuar dejando atractivos retornos de corto plazo en dólares”.

SEGUIR LEYENDO: