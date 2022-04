Jornada financiera: dólar quieto y leve baja en la Bolsa, a la espera del dato de inflación

Pocas variantes de precios en el ámbito financiero, con la expectativa puesta en el IPC.

Los activos bursátiles terminaron en baja y los dólares alternativos siguieron en zona de “piso” en 2022, con una plaza expectante de conocer Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que se vislumbra como el más alto en lo que va de la presidencia de Alberto Fernández.

El precio del dólar libre se mantuvo sin variantes este martes, a $195 para la venta en la reducida plaza informal. Se trata de su valor mínimo desde el 22 de octubre del año pasado.

El dólar “blue” resigna un 6,3% o 13 pesos en el transcurso de 2022. Mientras , la brecha respecto del tipo de cambio oficial, a $112,76 en el mercado mayorista, se redujo al 72,9% y es la más corta en casi diez meses, desde el 72,8% del 22 de junio de 2021.

El monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los USD 264,2 millones, en una rueda con saldo neutro para el Banco Central, que efectuó compras inferiores al millón de dólares.

La expectativa acerca de una nueva suba de tasas de interés a manos del Banco Central, que adelantó al miércoles su reunión de directorio, cuando se conocerá la inflación de marzo.

En cuanto a las cotizaciones bursátiles del dólar, el “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) bajó a $190,80, y el MEP según el Bonar 30 (AL30D) avanzó a 191,95 pesos.

En la plaza bursátil, el índice S&P Merval de Buenos Aires perdió un 0,3%, a 90.345 puntos, ante tomas de ganancias intrahorarias luego de un inicio alcista. “En el Merval, los 92.000 puntos han estado actuando como una resistencia, mientras que hacia abajo, los 90.000 puntos han actuado como soporte últimamente”, comentó a Reuters Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

“El mercado local de acciones terminó con pérdidas en el inicio de la semana, a la espera del dato de inflación doméstica de marzo que se conocerá este miércoles para el cual se descuenta que sea muy elevada”, indicaron desde Research for Traders.

La inflación del tercer mes del 2022 superará un 6%, convirtiéndose en la inflación mensual más alta del año, adelantó el lunes por la noche el ministro de Economía Martín Guzmán, en una entrevista con C5N. Se trataría del IPC más alto desde septiembre de 2018 (6,5% mensual) y por encima del 5,9% de septiembre de 2019 (5,9%).

“Dada la fuerte aceleración que habría marcado el IPC en marzo, la dinámica inflacionaria vuelve a estar en el centro de la escena. Esto no solo es un factor de inestabilidad económica, sino que también aumenta la tensión en el seno del oficialismo”, reportó Cohen SA.

El Gobierno viene de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar deuda por unos USD 44.000 millones, pero persisten las dudas entre los analistas de mercado sobre el cumplimento de metas a ser controladas trimestralmente.

Guzmán sostuvo que lo central de esa primera revisión programada para mayo se cumple sin problemas, dada la acumulación de reservas, la reducción del déficit fiscal aunque faltan cerrar datos y el achicamiento de la emisión monetaria.

Los bonos Globales en dólares cerraron con ligera alza de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan creció diez enteros para Argentina, a 1.733 puntos básicos a las 17:40 horas.

Los bonos operados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) finalizaron equilibrados luego de un inicio alcista y de caer un 2% en las anteriores cinco sesiones.

En el exterior, los principales indicadores de Wall Street terminaron con baja de 0,3%, con un panorama de mayor aversión al riesgo global y la previsión de una postura de la Fed más agresiva en su política monetaria. El precio del petróleo rebotó 6% y el barril de Texas volvió a superar los 100 dólares.

La inflación estadounidense del 1,2% en marzo, la política monetaria más agresiva desde la Reserva Federal, la guerra en Ucrania y el avance del COVID en China son las pautas globales que también pesan sobre la actividad financiera argentina, en una semana hábil de apenas tres días por Pascuas.

La inflación en Estados Unidos fue del 8,5% anual en marzo, la más alta en 40 años

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, explicó que los “incrementos de expectativas de alzas en la tasa de Fed y la reducción de la hoja de balance (finalización de del Quantitative Easing e inicio del Quantitative Tightening) llevó a una fuerte suba de las tasas cortas en el mercado aplanando la curva”.

“Así, el índice de la volatilidad implícita de la Bolsa (norte) americana (VIX) volvió a operar cerca del 25%. A esto se le suma la incertidumbre que implican los riesgos geopolíticos del conflicto Rusia-Ucrania, donde todavía no hay certeza de un eventual entendimiento. Mayor miedo de inversores aumenta la aversión al riesgo y el fly to quality afecta directamente a emergentes. Sin dudas, Argentina no es la excepción, que de por sí tiene un año coyunturalmente desafiante en lo macroeconómico”, agregó Yatche.

Por su parte, Moody’s mantuvo el outlook estable para el sistema bancario argentino, respaldado en gran medida por las condiciones macroeconómicas y operativas, así como por los sólidos fundamentos crediticios de los bancos, lo que ayudaría a manejar la incertidumbre derivada de la creciente inflación y la volatilidad global que podría afectar (aunque en menor escala), la actividad económica en la región.

