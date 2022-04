Ley Daniel Muñoz: Martín Lousteau expuso las inconsistencias de un director del Banco Nación que criticaba la “fuga de capitales”

Fuga de capitales Congreso

El senador Nacional Martín Lousteau cuestionó hoy el concepto de “fuga de capitales” tal como lo define el kirchnerismo para defender el proyecto conocido como “Ley Muñoz” que presentó el senador oficialista Oscar Parrilli.

Lousteau participó hoy en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Legislación General que trató la iniciativa que se trata de un blanqueo en el que solo hay penalidades y no hay incentivos, y, además, se permitiría blanquear fondos de actividades como el narcotráfico, entre otros delitos graves.

En su intervención, el ex ministro de Economía le pidió a uno de los expositores invitados, el economista del oficialismo y director del Banco Nación, Guillermo Wierzba, que defina el concepto “fuga de capitales”.

Martin Lousteau

Wierzba habló sobre la salida de capitales durante las últimas décadas y allí recibió la réplica del senador.

El economista invitado le respondió “si uno entiende que los recurso radicados en Argentina deben ser dedicados al desarrollo nacional, la radicación de activos externos constituye un problema en los países periféricos”.

“¿Si alguien tiene un depósito y lo saca al exterior es fuga?”, insistió Lousteau a lo que se le respondió que sí.

“Entonces ¿si alguien, una persona o una provincia, tiene un depósito en el país y lo radica en un banco del exterior, es fuga?”, volvió a preguntar el senador radical.

Guillermo Wierzba

Wierzba dijo que era un problema semántico pero dijo que sí, es fuga. “¿Si alguien tiene un depósito y lo saca y lo mete en una caja de seguridad, es fuga, técnicamente es fuga?”, preguntó una vez más Lousteau, a lo que el invitado por la bancada del Frente de Todos respondió, sí.

Cómo se dijo, Wierzba es director del Banco Nación. Licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios de Postgrado en el Instituto Di Tella. Fue Director del CEFID-AR (Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina) entre el año 2004 y el 2015, que reúne a la banca pública, y director del Programa Global de Créditos de la SEPYME (Ministerio de la Producción).

La crítica de los analistas

Los economistas consultados por Infobae coincidieron con los cuestionamientos formulados por Lousteau ante las definiciones de Wierzba.

El consultor Miguel Boggiano afirmó que “tanto este Gobierno como otros, han llamado fuga a al decisión privada y libre de resguardar los ahorros en el exterior, o ponerlos en el colchón; el antídoto para la ‘fuga’ es recuperar credibilidad, bajar la inseguridad jurídica que es lo que empuja la formación de activos externos; claro que se puede sacar dinero por actos de corrupción, en efectivo, por plata mal habida que luego se reinvierte en el país, pero esto no tiene nada que ver con el derecho que tiene una persona de decidir dónde invierte su dinero”.

“Tanto este Gobierno como otros, han llamado fuga a al decisión privada y libre de resguardar los ahorros en el exterior, o ponerlos en el colchón” (Boggiano)

El consultor Jorge Neyro dijo con cierta ironía que “lo de fuga es una palabra complicada porque también se fugan los ladrones; o se fuga el agua si los caños están pinchados; o sea, lo que esta gente entiende como fuga es todo aquel movimiento que saca divisas del sistema financiero argentino, ya sea porque me las llevo a mi casa, la pongo en una caja de seguridad, o hago una transferencia bancaria a Nueva York”.

El senador Oscar Parrilli

“Acá se mezcla la política económica y la legalidad: si es legal comprar dólares o girarlos al exterior; legalmente no es cuestionable. Entonces lo de fuga tiene un concepto de cipayismo implícito, no importa si es legal o no”, indicó.

“Después uno puede decir que comprar dólares blue es ilegal hoy; claro que sí. La formación de activos externos se puede ver como un rebalanceo de carteras: tengo pesos no los quiero dame dólares y después los pongo en una cuenta en Nueva York, porque duermo más tranquilo. O sea, tiene un componente de elección de moneda, pero también un componente de elección si eso está dentro o fuera del sistema financiero argentino”, indicó.

“O sea, las fugas de capitales en el mundo tienen en general un componente de crisis cambiarias o de deuda pública o bancaria o alguna de esas; son episodios que ocurren por un tiempo y después se terminan, pero acá son permanentes”, afirmó.

“Lo de fuga es una palabra complicada porque también se fugan los ladrones; o se fuga el agua si los caños están pinchados” (Neyro)

“Acá entonces aparece la figura de los “fugadores” como gente mala que en vez de responder a incentivos tiene algún otro objetivo.

En tanto, Camilo Tiscornia dijo que “forma parte de un derecho básico que una persona pueda disponer de su capital lo que tenga ganas, para protegerlo; el criterio generalmente es el de la rentabilidad, ajustada por riesgo, en la actividad que se le dé la gana: comprando bonos o depositando en el país o en el exterior, según le convenga”.

“Esto forma parte de la libertad de la persona, pero el kirchnerismo suele hablar de esto cuando una persona pasa sus activos de pesos a dólares, pero el problema no es ese, sino la reacción del Banco Central al intervenir para frenarlo, lo que pareciera darle una connotación dolosa, pero no es así. Lo que hay que ver es por qué una persona quiere pasarse de pesos a dólares, lo cual en sí mismo no tiene una connotación negativa”, expresó.

“Intervenir con el Banco Central es una decisión de política económica, no una decisión judiciable, ni en la época de la intervención del dólar futuro ni cuando se intervino en la época de Macri”, afirmó.

En tanto, Gabriel Zelpo agregó que es “un concepto inventado en términos económicos y que no tiene utilidad; el tema es que surgen de postulados los cuales apuntan a las consecuencias, no a las causas. El sacar el dinero del país no es per se malo: es una decisión que toman los argentinos por la desconfianza que genera argentina”.

“Para que eso no suceda se debe trabajar sobre todo en las causas. O sea, la desconfianza que parte por un país que es super inseguro para invertir y una moneda usada por completo para financiar a un déficit fiscal. De ahí que es natural que la gente desconfíe de tener ahorros en Argentina”, indicó Zelpo.

