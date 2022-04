Gasoil blue: cómo es el mercado informal en medio del desabastecimiento y cuánto cobran el litro de combustible

Fila de camiones en espera para la carga de combustibles

La disparada del precio internacional de los combustibles y la decisión de las petroleras locales de racionar la provisión de gasoil a estaciones de servicio y mayoristas creó un verdadero mercado “blue” para el combustible clave para el transporte y la operación de maquinaria . En pleno trimestre de cosecha gruesa, la más importante del año, contratistas agrícolas que recogen los cultivos y transportistas que los llevan al puerto pujan por conseguir el insumo vital para sus tareas y disparan los precios en el mercado paralelo.

Productores y transportistas de las principales zonas productivas del país relataron a Infobae que en muchos casos los cupos de las estaciones de servicio esconden un mercado oculto. En esas ocasiones, los cupos desaparecen si se está dispuesto a pagar el precio blue.

“El gasoil que se vende en surtidores en las estaciones de servicio cuyo valor ronda los $114 por litro pero su venta está restringida a clientes habituales o con cupos de 20 a 30 litros por auto y 80 a 200 litros por camión”, relató Fernando Meiter, consultor en Oil Gas and Utilities, director de TNS Latam y Socio Director de Gas Energy LA.

“El valor hasta ahora rondaba entre $125 a $135 el litro, según la petrolera. Pero a esos valores es casi imposible encontrar vendedores sin limitaciones” (Meiter)

“También pasa en la venta para el sector agropecuario y las empresas de logística realizada por los agroservicios. En este caso, el faltante es mayor y la disparidad de precios más aún. El valor hasta ahora rondaba entre $125 a $135 el litro, según la petrolera. Pero a esos valores es casi imposible encontrar vendedores sin limitaciones”, agregó el especialista.

Según calcula, una cosechadora consume unos 1.000 litros para trabajar unas 50 a 60 al día. Los cupos, claramente, no logran cubrir ni un día de esas necesidades. Un relevamiento hecho por el propio Meiter arroja un panorama de los precios que se están manejando.

Precio del gasoil blue

- Córdoba: $170 el litro de gasoil.

- Centro y Norte de Santa Fe: entre $135 y $150

- Rosario: $144

- Entre Ríos: entre $145 y $150

- Norte de Buenos Aires: $135 y $140

- Centro de Buenos Aires: $140

- Oeste Buenos Aires: $170

- Sur Buenos Aires: $150

- La Pampa: $140

Según Andrés Rodríguez, productor y contratista de la zona de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, la dispersión de precios en el mercado paralelo es grande. El precio del gasoil puede rondar entre $170 y $220 el litro, de acuerdo con quién se trate. Los clientes con cuenta corriente y vieja relación comercial consiguen los mejores precios. Mientras que los más altos se usan para espantar a los nuevos o menos conocidos, dada falta de gasoil suficiente para proveer a todos.

“La semana pasada compré antes del aumento pero no me respetaron el precio y tuve que pagar el precio nuevo”, relató el empresario rural. “Sé que igual entregan no más de 500 litros algunos proveedores, en mi caso pude conseguir 2.500 litros. Para que tengas una idea, 500 litros alcanzan para 1 día de trabajo a duras penas. En mi caso, me duran 5 días”, concluyó.

“Lo que cobramos los transportistas ya está retrasado con los precios de gasoil publicados. Si pagamos semejantes precios, tenemos que trasladarlo al cliente” (Carlucci)

El otro sector afectado por el desabastecimiento y los sobreprecios es el del transporte. Los dueños de camiones dicen que dejar parado al vehículo es una decisión común, porque en muchos casos es difícil diseñar un recorrido en el que se tenga la seguridad de que se va a poder recargar combustible.

“El que tiene un camión o pocos camiones no puede mandar a una recorrida de 6.000 kilómetros sin poder saber si va a tener combustible. Así que optamos por parar el camión. Carga general, se tiende a mover. Lo que es perecedero, alimentos o vacunas por ejemplo, no puede salir directamente porque no sabe si va a llegar. Tenemos un cliente con un envío de carne a Bolivia y no tenemos manera de saber si mandarlo porque en el Norte el faltante es grande. La carne está en frigorífico y se puede echar a perder”, dcijo Santiago Carlucci, presidente de la Cámara de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA).

“En algunos lugares, donde hay cupo hay cupo. En sí son los que trabajan en forma más regular. En el mercado en negro, te dicen ‘¿querés combustible? El precio es tal’. Son agroservicios, estaciones y transportistas con almacenamiento propio. Por supuesto sin factura, así no hay compromisos de las partes”, explicó el dirigente.

Según afiliados de TUDA, en Vicuña Mackenna, Córdoba, hoy se paga $203 el litro de gasoil en el mercado blue. Otro ejemplo: hoy mismo se pedía entre $170 y $180 en la zona de América, provincia de Buenos Aires. A esos precios por litro, los camioneros admiten que tienen que trasladar todo al cliente.

“Lo que cobramos los transportistas ya está retrasado con los precios de gasoil publicados. Si pagamos semejantes precios, tenemos que trasladarlo al cliente, y eso también va al precio en la góndola”, dijo.

