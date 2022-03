Miguel Boggiano: “El peronismo es el principal responsable del retroceso histórico de la Argentina”

El economista Miguel Angel Boggiano realizó un crudo diagnóstico de la realidad económica del país en las últimas décadas y sentenció: “El peronismo es el principal responsable del retroceso histórico de la Argentina”.

Un mensaje en las redes sociales de Boggiano indica que dado que la mayoría de los gobiernos en los últimos 80 años fueron peronistas, eso refleja que la responsabilidad es de este signo político. Allí están los 3 gobiernos de Juan Domingo Perón y los mandatos de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández, como una continuidad que el economista denomina el “Cronograma de la ruina argentina”. El hilo arranca en 1945 con el ascenso de Perón al poder y marca que desde entonces hubo 36 años de peronismo, 18 de gobiernos militares, 15 de radicalismo y, al finalizar su imagen en 2016, 1 de Cambiemos (si se toma el 2019, serían 4).

En realidad, en el primer peronismo se produjeron dos fenómenos simultáneos: un aumento en la participación del ingreso de los trabajadores en el PBI, pero, a la vez, un crecimiento desmedido de la demanda sin un correlato en el incremento de la oferta, lo que derivó en un incremento de la inflación, que -salvo la década del ‘90 con la convertibilidad- nunca se detuvo.

Boggiano dijo a Infobae: “Lo que muestra este gráfico es que los últimos 75 años, un poquito más ahora, gobernaron a la Argentina todo tipo de signos, pero el que más gobernó fue el peronismo. Después también estuvo el gobierno militar, a los que muchos atribuyen una orientación liberal por (José Alfredo) Martínez de Hoz, algo que es algo totalmente equivocado”.

-¿Y cuál es el resultado?

-Seguimos atrapados siempre en las mismas políticas porque en esencia todos los políticos hicieron siempre lo mismo: gastaron más de lo que recaudan y eso lo resolvieron con deuda, con emisión o con aumento de impuestos. Pero al final siempre fue lo mismo y obviamente tuvimos defaults en el camino, porque toman deuda que después no pagan. Entonces de repente la situación del Estado mejora simplemente porque no cumplió sus compromisos”, indicó.

De acuerdo al “Bloomberg Misery Index”, un ranking de los países más miserables del mundo, en 2020 Venezuela ocupó el primer lugar y la Argentina aparece en el segundo, seguida por Sudáfrica, Turquía y Colombia

-Por lo tanto...

-Por lo tanto esta lógica se viene repitiendo, entonces esto es lo que pasa cuando hay algo que es inviable. Y no es solamente una frase vacía, la Argentina de esta manera es inviable como país porque no se puede seguir gastando más de lo que a uno le entra. Eso funciona en cualquier economía familiar y en un país. En lo inmediato tiene maneras de zafar: por lo pronto, puede imprimir su papel moneda, puede tomar deuda… pero al final, si no hace lo que tiene que hacer, sigue en el mismo lugar.

-¿Quiénes, a su criterio, tienen responsabilidades de ese retroceso?

-Los gobernantes siempre le echaron la culpa a todo el mundo: a los especuladores, a las guerras, al dólar, últimamente a Rusia, a los buitres, siempre la culpa la tienen los demás. Y en todo este transcurso, hay un grupo que creció sin parar: la casta política y todo el gasto de la casta política a todo nivel”, concluyó Boggiano.

Cabe recordar que aunque en su índice disminuyó 9 puntos, pasando de 95 a 86 entre 2020 y 2021, la Argentina volvió a figurar el año pasado entre los 10 países de economía más “miserable” del mundo, según el Annual Misery Index, o “Índice de Miseria Económica” que anualmente elabora el economista Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, EEUU, un partidario de los sistemas de convertibilidad, o “caja de conversión”, como solución a los países de moneda débil y alta inflación.

En la edición 2019 el país había quedado en el segundo lugar sobre 95 computados y en la de 2020 en el séptimo sobre 156. En la de 2021 escaló una posición, al sexto lugar, también sobre 156 países, detrás de Cuba, Venezuela, Sudán, Líbano y Zimbabue. superando, dentro del Top 10 de países más económicamente miserables, a Surinam, Angola, Brasil e Irán.

A su vez, en 2020 la Argentina se ubicó en el segundo lugar en otro ranking de los países más miserables, por debajo de Venezuela. De acuerdo al “Bloomberg Misery Index”, Venezuela ocupó el primer lugar y la Argentina aparece en el segundo, seguida por Sudáfrica, Turquía y Colombia.

