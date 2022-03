Nick Bailey, CEO global de Remax: “Es un shock que este mercado sea en su mayoría en efectivo”

Nick Bailey, CEO de Remax (Gustavo Gavotti)

El mercado inmobiliario argentino tiene varias particularidades que lo convierten en una rareza dentro del mundo del real estate: la mayor parte de las compras de propiedades se hacen en efectivo, sin hipotecas; y en un contexto global de precio en alza y falta de oferta de propiedades en venta, va en la dirección contraria: los precios locales caen en dólares mientras sube el stock de inmuebles disponibles para comprar.

Luego de dos años de pandemia, la empresa global Remax volvió a reunir en una convención a su red en la Argentina y Uruguay, lo que trajo a Buenos Aires a Nick Bailey, el CEO global de la compañía de servicios para real estate. El directivo, con más de 20 años de experiencia en el negocio inmobiliario, dialogó con Infobae sobre la realidad del sector en la Argentina y en el mundo.

“En Estados Unidos hay múltiples servicios, organizaciones, licencias y requisitos, muy diferentes que en la Argentina. Algunas de las cosas que pasan acá son bastante únicas”

Luego de 16 años en la Argentina, la red Remax cuenta con 160 oficinas adheridas a la marca, en 45 ciudades de 12 provincias del país. En 2022 proyectan abrir 14 oficinas más. Y para 2030 esperan tener 260 oficinas en el país, con un total de 130.000 propiedades en cartera y una participación del 30% del mercado inmobiliario.

— ¿Qué oportunidades observa para el negocio del real estate en la Argentina?

— Remax es una empresa que brinda servicios a emprendedores en cada mercado. Depende de lo que ellos puedan ser. Tienen la oportunidad de continuar creciendo acá. Hubo un gran crecimiento de la marca en la Argentina y hay oportunidades de seguir creciendo.

— ¿Qué análisis hace del mercado inmobiliario en la Argentina?

— El real estate es, en general, muy local. Cambia de ciudad a ciudad y también entre un lugar de la ciudad y otro. Cada país es único. Pero hay tres necesidades humanas básicas: comida, ropa y refugio. Y lo que hace nuestro negocio es proveer un refugio, una casa, ya sea para comprar, vender o alquiler. Es ayudar a la gente a encontrar sus hogares. El proceso puede ser en efectivo, financiado en diferentes plazos o con diferentes tipos de licencias. El centro del negocio es ayudar a las personas a encontrar hogares.

Remax volvió a reunir en una convención a su red en la Argentina y Uruguay, lo que trajo a Buenos Aires a Nick Bailey, el CEO global de la compañía de servicios para real estate (Gustavo Gavotti)

— ¿Cómo modificó la pandemia al mercado inmobiliario?

— Es la primera vez en mis 26 años en este negocio que he visto las mismas cosas afectando a toda la gente alrededor del mundo. El hogar nunca había sido tan importante para ninguno de nosotros, en nuestra generación. La gente tuvo nuevos deseos de vivir de una forma diferente. El hogar se convirtió en oficina y aula de clases; y mucha gente quiso más espacio al aire libre por las restricciones para salir. Hubo países con meses y meses de cuarentena y otros con un par de semanas. La forma en que la pandemia afectó la vida de la gente fue muy diferente, pero todos tuvieron el tema de la vivienda en su cabeza. Nunca el hogar fue un tema tan importante.

— ¿Y cuáles son los cambios que perdurarán?

— El balance entre el hogar y el trabajo cambió. Mucha gente tiene la oportunidad de trabajar más tiempo desde su casa. Sin embargo, la gente está volviendo a reunirse. Es un deseo humano conectar, el contacto visual. Mucha gente va a volver a las oficinas y a su vida prepandemia, pero el balance entre hogar y trabajo llegó para quedarse. Con más opciones disponibles y más flexibilidad.

“El balance entre el hogar y el trabajo cambió. Mucha gente tiene la oportunidad de trabajar más tiempo desde su casa. Sin embargo, la gente está volviendo a reunirse”

— ¿Y esto cómo impacta en el negocio?

— En muchos países, la pandemia ayudó porque mucha gente decidió mudarse. No específicamente en la Argentina, pero sí en los Estados Unidos. En un momento del verano pasado el 73% de propietarios de viviendas tenía la idea de mudarse. Más gente lo considera aunque no todos vayan a hacerlo. Pero se pone en el balance el tiempo de viaje hacia el trabajo. El que vive cerca de la oficina ahora tiene la posibilidad de mudarse más lejos y tener más espacio. Y también vemos gente que de nuevo se está mudando cerca de su trabajo. Algunas cosas son temporales, pero la gente busca flexibilidad entre su casa y su trabajo.

— ¿Los precios en general tendieron a subir?

— En otros mercados los precios se incrementaron, en general, un doble dígito de apreciación durante la pandemia; pero creo que no es el caso de la Argentina.

— ¿Cuáles son los mercados de Remax que más crecen?

— Canadá lidera crecimiento para toda la red. Pero cada mercado es diferente, cada propietario regional del negocio lo maneja en la forma que considera mejor. Esa es la forma en que la red Remax fue diseñada. La marca es similar pero la forma en que se maneja el negocio responde al cada propietario local. Las expectativas de crecimiento son diferentes en los más de 110 países donde está la marca. Cada uno se maneja como un negocio local.

Remax cuenta con 160 oficinas adheridas a la marca, en 45 ciudades de 12 provincias del país

— En Argentina la empresa tuvo reclamos en su contra de colegios de martilleros públicos y un pedido de suspensión en la Justicia, ¿cómo les afecta?

— No tiene sentido lo que está pasando en Argentina. Se trata de emprendedores que construyen un negocio, ganándose la vida para sus familias, mientras ayudan a personas a encontrar hogares.

— ¿Esta situación se da en otros mercados?

— Esta situación específica es única en la Argentina. En Estados Unidos hay múltiples servicios, organizaciones, licencias y requisitos, muy diferentes que en la Argentina. Algunas de las cosas que pasan acá son bastante únicas.

— ¿Qué cambios recientes en el mercado cree que van a perdurar?

— Las videocoferencias y el Zoom no eran tecnologías nuevas. Prepandemia había mucha tecnología que no se estaba usando. Es un ejemplo de lo que va a quedar. Usar tecnología para la interacción humana, no para reemplazarla sino una combinación. Los consumidores con acceso a la información están llevando a un nivel de transparencia en el negocio de real estate. Con dispositivos móviles pueden tener más información y hacer más investigación.

“Es la primera vez en mis 26 años en este negocio que he visto las mismas cosas afectando a toda la gente alrededor del mundo. El hogar nunca había sido tan importante para ninguno de nosotros, en nuestra generación”

— ¿Cuáles son los desafíos del real estate a nivel global?

— En muchos mercados el mayor desafío es el inventario (la oferta activa de propiedades en el mercado). Es diferente a lo que pasa en la Argentina.

— ¿Y el mercado de alquileres?

— Es más grande acá el negocio de alquileres. En Manhattan por ejemplo es 73% alquileres pero en el resto de los Estados Unidos es un 70% de propietarios. Otra diferencia es que el 63% tiene hipotecas, cosa que aquí no sucede y es casi todo efectivo. En ciudades de alta densidad de población el negocio de los alquileres es mucho más alto.

— ¿Hay otros mercados donde se maneje la venta en efectivo como en la Argentina?

— Se ve mucho uso de pago en efectivo (cash o transferencias) en el mercado de lujo o resorts. En resorts de Canadá o en Aspen, Colorado, donde yo vivo. También el mercado celebridades. En ese tipo de mercado vemos mucho cash, pero no en general. En Canadá, los préstamos hipotecarios se deben refinanciar cada cinco años. Es un requisito. En Estados Unidos se puede tener préstamos por 30 años y nunca refinanciar. Es fascinante ver como el real estate funciona en distintos mercados. Es un shock que este mercado sea en su mayoría en efectivo, de contado. Es muy diferente. Remax está fundado en emprendedores, desde 1973. El crecimiento de la marca en todo el mundo se debe a emprendedores que quieren estar en el negocio, pero no solo por su cuenta. Emprendedores locales construyen su negocio y no podríamos estar en la Argentina sin ese conocimiento que ellos tienen. Les damos las herramientas, la tecnología y el marketing. Son las tres llaves para el éxito.

