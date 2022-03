Un juego permite ganar un Bitcoin con sólo tocar un botón: cómo participar, cuáles son los requisitos y consejos para triunfar

El ganador del desafío será determinado por el equipo de redes sociales de Binance (REUTERS).

Binance, el mayor exchange de criptomonedas en el mundo, lanzó el último martes un juego en el habrá un ganador que reciba un Bitcoin y otros 20 usuarios seleccionados que podrán compartir un premio acumulado de USD 10.000 en la criptomoneda (es decir, cada uno se podrá quedar con USD 500 en Bitcoin).

El desafío se llama “Bitcoin Button” y ya se encuentra disponible en Internet. Las reglas del juego son simples: la última persona en presionar el botón gana un Bitcoin. El mismo comenzará cuando el número de jugadores registrados alcance los 50.000. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo se puede presionar el botón una sola vez.

Si bien será solo una persona la que gane un Bitcoin, habrá otros beneficios en el juego. Además, “Binance seleccionará veinte ganadores de las entradas elegibles que serán determinadas por la calidad y profundidad del hecho de que cada participante comparte sobre Bitcoin”, indicaron desde la firma en su sitio web oficial.

Cómo ser uno de los 20 ganadores

El paso a paso para participar:

-Iniciar sesión en el juego Bitcoin Button con la cuenta personal de Binance o Twitter.

-Hacer click en el botón Bitcoin.

-Compartir una captura de pantalla de la página de su juego que muestre su “Número de clic” en Twitter.

-Retuitear la publicación promocional.

-Seguir a Binance en Twitter.

-Compartir un hecho sobre Bitcoin usando los hashtags #BitcoinButton y #Binance.

Según ilustraron desde la firma, un ejemplo de tuit podría ser: “Satoshi Nakamoto is the creator of Bitcoin. #BitcoinButton #Binance”.

Ilustración de la captura de pantalla.

Cómo elegirán a los ganadores

El equipo de Binance elegirá a los ganadores de acuerdo con las reglas de selección de ganadores indicados en los términos y condiciones.

El exchange de criptomonedas sostuvo que “La calidad y la precisión de su entrada jugarán un papel en el proceso de selección del ganador” y mencionó algunos tips a tener en cuenta para crear una buena entrada de #BitcoinButton:

-Compartir un hecho preciso y profundo sobre Bitcoin.

-La captura de pantalla debe mostrar el número de click.

A modo de advertencia, Binance aclaró que el comercio de criptomonedas está sujeto a un “alto riesgo de mercado”. Y en ese sentido remarcó: “Realice sus operaciones con cautela. Se le informa que Binance no es responsable de sus pérdidas comerciales”.

“La calidad y la precisión de su entrada jugarán un papel en el proceso de selección del ganador” (Binance)

Términos y condiciones

Cada participante deberá aceptar los términos y condiciones y las decisiones de Binance, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos para poder jugar. Entre los principales puntos, se encuentran los siguientes:

Elegibilidad

A menos que se especifique lo contrario, todas las promociones de premios están abiertas solo para personas:

-que tengan 18 años de edad o más (o cualquier otra mayoría de edad legal aplicable en la jurisdicción donde el participante sea residente) en el momento de la entrada, con un número de pasaporte válido.

-Que tengan una cuenta de correo electrónico activa y acceso a Internet antes del comienzo del período del desafío. Empleados, funcionarios y representantes, y los miembros de la familia inmediata de dichos empleados, funcionarios y representantes de Binance o sus empresas afiliadas, empresas matrices, subsidiarias, socios promocionales participantes, agencias de publicidad y promoción, webmasters y cualquier empresa involucrada en la creación, diseño, ejecución, producción o cumplimiento del Desafío (colectivamente, las “Entidades del Desafío”) no son elegibles para participar.

Tiempo

El desafío comenzó el 15 de marzo de 2022 a las 12:00 p. m. (UTC) y durará hasta que la última persona haga clic en el botón. La computadora de Binance es el dispositivo oficial de cronometraje para ingresar al desafío. Se aplicarán las tarifas de tiempo normales, si las hubiere, cobradas por el servicio de Internet o el proveedor de telefonía móvil de los participantes.

Duración

La promoción comenzará cuando el número de usuarios en lista de espera llegue a 50.000 y finalizará cuando el temporizador llegue a cero. No obstante, Binance se reserva el derecho de suspender o cancelar, o declarar el final de la promoción en cualquier momento. Si la promoción se ejecuta durante 90 días, calendario sin que el temporizador llegue a cero, Binance finalizará la promoción. En este caso, el ganador será el último participante que presione el botón inmediatamente antes del momento en que el cronómetro se acerque más a cero en la duración de la promoción.

Binance aclaró que el comercio de criptomonedas está sujeto a un “alto riesgo de mercado" (REUTERS).

Participación en Twitter

Para participar en Twitter, los usuarios deben:

-seguir a Binance en la red social: https://twitter.com/binance.

-La cuenta de Twitter debe estar configurada como “pública”.

-Seguir las instrucciones en el tuit correspondiente (“Twitter de actividad”) de la cuenta oficial de Twitter de Binance.

-Desde la cuenta de Twitter y antes de que finalice el período del desafío, los participantes deben crear un nuevo tweet con los hashtags #BitcoinButton y #Binance en Twitter, compartir una captura de pantalla de su número de clic en #BitcoinButton y compartir un dato sobre Bitcoin (“Twitter de entrada” ).

-Los participantes también deben cumplir con los términos y condiciones.

-El tuit de entrada debe permanecer publicado y debe seguir la cuenta oficial de Twitter de Binance (@binance) desde el período del desafío hasta el anuncio del ganador y debe cumplir con las pautas y las restricciones de contenido y los términos de servicio y las reglas y políticas de Twitter, disponible en twitter.com/tos.

Premio

Habrá 20 ganadores seleccionados para compartir un premio acumulado de USD 10.000 en BTC. El premio se entregará a través de una distribución de Bitcoin a la cuenta de Binance verificada del ganador. Para reclamar el mismo, el ganador deberá crearse una cuenta de Binance en caso de que no la tenga. Ésta debe estar activada y verificada antes de que finalice el período del desafío.

Un ganador potencial que no proporcione detalles de su cuenta Binance existente, dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del premio, perderá el premio. La creación de una cuenta requerirá la recopilación de información personal para fines de verificación de identidad (incluido el pasaporte/identificación con fotografía y la realización de una serie de preguntas de verificación de identidad).

El valor de BTC será determinado por la tasa establecida por Binance en una fecha y hora seleccionada a su discreción antes de cargar el premio en la cuenta de Binance de los ganadores. Si existe alguna restricción para recibir el premio ofrecido en el país, se puede proporcionar un premio alternativo.

El ganador tendrá que aceptar los términos y condiciones adicionales aplicables para asistir al evento. Todos los premios representados en la publicidad y otros materiales del desafío son solo para fines ilustrativos. Para evitar dudas, los tokens que otorgará Binance pueden ser en forma de vales y cupones.

Selección y notificación del ganador

El ganador del desafío será determinado por el equipo de redes sociales de Binance en función de la calidad y profundidad de los datos compartidos sobre Bitcoin.

Se lo notificará al final del período del desafío (o en cualquier otro momento especificado por Binance) a través de un mensaje directo (“DM”) desde la cuenta oficial de Twitter de Binance con instrucciones sobre cómo reclamar su premio. Deberá responder a dicho mensaje dentro de las 48 horas posteriores a la fecha/hora en que Binance envía el DM y deberá confirmar su ID de usuario, dirección, dirección de correo electrónico y/o número de teléfono. La información solo se utilizará para recompensar al ganador y de acuerdo con la política de privacidad de la firma.

A continuación, el link para jugar: https://www.binance.com/en/activity/bitcoin-button-game?ref=AZTKZ9XS&utm_source=BinanceTwitter&utm_medium=GlobalSocial&utm_campaign=GlobalSocial.

