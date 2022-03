Rusia anuncia primer default en 100 años: su riesgo-país superó los 3.000 puntos básicos y arrastró a la Argentina a cerca de 2.000

Filas en los bancos rusos, para retirar el dinero

La suba del riesgo país argentino, tras el derrumbe de los bonos con ley extranjera de hasta 4%, no es un hecho aislado. El riesgo país aumentó 77 unidades a 1.928 puntos básicos y puede seguir subiendo. El problema es Moscú. Vladimir Putin anunció que, ante el bloqueo dispuesto sobre sus reservas, pagará en rublos los bonos en dólares a los residentes y no pagará a los tenedores del exterior como respuesta a las sanciones económicas.

Si bien Rusia tuvo un default en 1998, no fue total, sino que se limitó a USD 45 mil millones. Para encontrar un default de la magnitud que anuncia Putin hay que remontarse a 1918 cuando con la caída del régimen zarista, los bolcheviques repudiaron los pagos al exterior.

La deuda externa rusa no es preocupante para el mundo porque es de USD 500 mil millones de los que la mitad pertenece al sector privado que tampoco podrán pagarla. Pero el anuncio hizo que el riesgo país de Rusia suba el viernes 1.802 unidades (87,70%) a 3.382 puntos básicos y sacudiera a los bonos de países emergentes.

De hecho, el ETF de países emergentes (EEM), el índice que promedia el precio de los bonos bajó 2%. Los refugios de los inversores se activaron y el oro subió 1,51% a USD 1943 por onza troy y en el mercado de futuros overnight, abrió a 1.974,90 y los analistas ya hablan del oro a USD 2.000. El viernes el EFT del oro (GLD) subió 1,6%.

Los bonos del Tesoro, a 10 años el otro refugio de los inversores del mundo ante las crisis tuvieron una fuerte suba y bajaron su rendimiento a 1,72%. El aumento exacerbado de las materias primas ha recalentado la inflación de Estados Unidos que este mes la estiman en 7,9% anua l y se espera que en la reunión del 15 y 16 de marzo próximos, la Reserva Federal suba 0,25 puntos las tasas de interés.

El panorama es negativo para los inversores del mundo y para la Argentina, donde se da la paradoja que mientras cae el valor de los bonos en dólares, el peso se revalúa ante la moneda norteamericana que se ha convertido en la más fuerte del planeta. El viernes subió 0,72% frente a las seis principales divisas del mundo.

Frente de todos por la indexación

Por ahora los mercados apuestan al carry-trade y la indexación REUTERS/Marcos Brindicci

Los inversores locales apuestan a todo lo que sea indexado. Por eso los fondos de inversión que ajustan por CER el viernes crecieron $ 10.500 millones y más de $ 112 mil millones en los últimos 90 días, según Buenos Aires Valores (BAVSA). Los fondos con bonos CER se apoderaron de 10% del mercado y los money market, que son como plazos fijos en pesos con la ventaja de que el inversor puede retirar el dinero en el momento que desea, 45%. De hecho, en febrero los plazos fijos crecieron 4% contra 11,70% de los depósitos UVA.

El estancamiento del dólar ha hecho que los inversores comiencen a hacer el carry trade, apostar a las inversiones en pesos para más adelante tomar las ganancias y transformarlas en dólares.

Los más sofisticados apuestan a los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York- que se pueden comprar en pesos en la plaza local. De esta manera, los compran con un dólar barato y si la acción o el ETF que tienen en su cartera sube en dólares ganan, aunque la divisa esté quieta. Si pierden, pueden obtener la ganancia más adelante cuando el dólar se recupere.

Cepo más flexible

Los argentinos se desconectaron de la guerra y de lo que sucede en EEUU, pero la suba del petróleo y el gas y el acuerdo con el FMI de reducir los subsidios anticipan que la inflación 2022 superará 60% y le ganará al dólar. Por eso van atrás de todo lo que sea indexado. La imagen de la estación de regasificación móvil en Bahía Blanca, una cuenta que se encarecerá en varios miles de millones de dólares

Si bien desde hoy rige un cepo más flexible porque eliminaron el límite para operar con los bonos AL30 de USD 50 mil semanales nominales, no se cree que alivie al mercado porque era una regulación sin sentido y lo que se modificó no es lo esencial que es la traba de obligar a depositar los dólares financieros en cuentas bancarias en dólares y no dejarlos en la caja de la Comisión Nacional de Valores. De hecho, los bonos beneficiados con la norma, el AL30 y el GD30, el viernes perdieron más de 3%.

Quien a principios de marzo apostó a un Bono CER, en un año acumula una ganancia de 47%. El dólar MEP subió en ese lapso 39% y el “blue” 42% al que hay que descontarle el precio de entrada y salida que reduce su ganancia a 37,50%.

Pero esa diferencia con el dólar se agudizó este año, porque la inflación viene más alta. El año pasado la ganancia de los que apostaron al peso fue de 5% en dólares, lo que no es un buen retorno para el riesgo asumido.

Pero ahora hay que sumarle la decadencia de los bonos en dólares que permite vislumbrar excelentes ganancias a corto plazo. Por eso el vuelco de los inversores a los bonos indexados. Estos títulos el viernes subieron hasta 0,79%.

Los argentinos se desconectaron de la guerra y de lo que sucede en EEUU, pero saben que, por la suba del petróleo y las materias primas en el mundo, más el compromiso ante el FMI de reducir los subsidios a las tarifas, les hace ver que la inflación superará 60% en el año y le ganará al dólar. Por eso van atrás de todo lo que sea indexado.

