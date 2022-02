Cómo trabajar en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo que contrata argentinos: requisitos y cuánto pagan

Jóvenes disfrutan de una tarde de Sol en un parque de Oslo, Noruega. (Getty Images)

Cada vez es más usual escuchar historias de argentinos que deciden irse del país en busca de un mejor porvenir. Ya sea para obtener mejores salarios, una vida más tranquila o mayor seguridad, miles de personas de todas las edades se lanzan a la aventura que implica emigrar e instalarse en un país nuevo y desconocido. No obstante, radicarse en el extranjero no es nada fácil, sobre todo para quienes no cuentan con una doble nacionalidad europea, sin embargo, hay buenas noticias para ellos.

Países como Noruega, calificado como uno de los países con la mejor calidad de vida, según un informe de US News & World Report, abrió nuevos cupos para que jóvenes argentinos puedan obtener las populares visas working holiday, también conocidas como work and travel, ideales para los quienes quieren trabajar en el exterior para poder viajar, ahorrar o simplemente para vivir la experiencia enriquecedora que significa residir en un país distinto, con una cultura diferente.

Infobae confirmó con la Real Embajada de Noruega en Argentina que las solicitudes de visas no se realizan a través de sus oficinas, sino que la gestión de estos trámites está a cargo de VFS Global, una empresa de servicios de tecnología y subcontratación para gobiernos y misiones diplomáticas. Del mismo modo, este medio confirmó con dicha compañía que Noruega abrió nuevos cupos en marzo para que unos 300 argentinos puedan obtener dichos permisos laborales durante 2022.

La aurora boreal, uno de los espectáculos de la naturaleza más marivillosos que puede verse en Noruega. (Getty Images)

Los argentinos interesados en aplicar a las visas working holiday para Noruega deben cumplir con varios requisitos, a saber:

- Tener entre 18 y 30 años de edad inclusive.

- No tener familiares a cargo, como por ejemplo hijos.

- Poseer un pasaporte nacional en regla.

- Poseer un certificado de domicilio que de cuenta que el solicitante reside en Argentina.

- Contar con los fondos suficientes para mantenerse durante los primeros 3 meses en Noruega, este está estimado en KNO 33.0687,04, lo que equivale a unos USD 3.795,94, al día de hoy.

- Contratar un seguro médico que cubra la totalidad de la estadía del solicitante.

A diferencia de otros países como Alemania o Portugal, Noruega no le demanda a los solicitantes que tengan los pasajes aéreos comprados, ni tampoco exigen que cuente con el dinero suficiente para costearlos. Del mismo modo, tampoco es necesario saber el idioma noruego, peor sí es muy recomendable dominar el inglés para poder comunicarse una vez allí y también para poder obtener trabajaos más fácilmente.

Sabiendo esto, y pudiendo cumplir con los requisitos, los jóvenes argentinos estarán listos para iniciar los trámites de solicitud de las visas. Para obtenerla deberán abonar el arancel establecido en NOK 6.300, es decir USD 709,90 al día de hoy.

La bandera de Noruega, uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. (Getty Images)

Es importante remarcar que se recomienda iniciar los trámites entre 5 y 2 meses antes de la fecha estimada del viaje, por ejemplo, una persona que quiere viajar en enero de 2022 debe presentar la documentación en noviembre, a más tardar. Teniendo esto en cuenta, lo primero que hay que hacer es ingresar al portal Noruego de solicitudes de visas, https://selfservice.udi.no/, crearse una cuenta, y una vez que esto esté hecho, elegir el formulario que corresponde a las visas working holiday, y completarlo en su totalidad. Luego, se recibirá una documento llamado “cover letter” que servirá para continuar la gestión.

Una vez hecho esto, en el mismo sitio, el solicitante deberá abonar el arancel de NOK 6.300 (USD 709,9, según la cotización del día de redacción de esta nota). El pago sólo puede realizarse con tarjetas de crédito MasterCard o Visa, en Argentina no existe la posibilidad de pagarlo en efectivo.

Ahora sí, el aplicante estará listo para pedir un turno presencial en las oficinas de VSF Global en Buenos Aires, ubicadas en Av. Córdoba 1131, donde deberá llevar toda la documentación antes mocionada, así como el recibo del pago del arancel y la “cover letter”. Para ello, deberá ingresar al sitio https://visa.vfsglobal.com/arg/es/nor/, y solicitar un turno entre los que figuren disponibles.

(Getty Images)

Una vez que hayan terminado la solicitud, deberán esperar la confirmación del turno. Cuando la hayan recibido, deberán acudir a la cita con toda la documentación antes mencionada, presentarla y luego esperar a que le aprueben la visa. En caso de obtenerla, los aplicantes deben saber que tendrán hasta 6 meses para ingresar a Noruega, y que el permiso de trabajo dura 12 meses desde que ingresan al país, y otorga el permiso de trabajar, residir y estudiar hasta 3 meses en el país.

En cuanto a los salarios que se pueden ganar en Noruega, es importante saber que el país establece por ley que la cantidad de horas semanales que se pueden trabajar es de 37,5, sin embargo, muchos empleadores no cumplen con eso, sino que le solicitan a sus empleados que cumplan horas extra, que, por supuesto, son mejor pagas.

La hora de trabajo se paga como mínimo unos NOK 175, es decir unos USD 19,72, pero dependiendo el trabajo se puede cobrar un poco más, no obstante, a esto hay que descontarle entre un 25 y 30 por ciento en impuestos, este monto dependerá del sector al que pertenezca el empleo.

Para conseguir empleo en Noruega es muy recomendable llegar a Oslo a partir de marzo, cuando comienza la temporada turística, en ese momento es más sencillo ya que muchos comercios buscan empleados. Hay dos formas de buscar trabajo, la clásica de recorrer las calles repartiendo curriculums vitae en todos los negocios, y también se recomienda buscar a través de portales como NAV y FIN, donde los argentinos podrán encontrar ofertas de empleo, ya sean calificados como no.

