Cómo conseguir trabajo en uno de los países más prósperos de Europa que contrata argentinos: requisitos y cuánto pagan

Día a día se escuchan historias de argentinos que abandonan el país en busca de un mejor pasar económico en el exterior. Europa aparece como la tierra prometida donde los sueldos son más altos, y en euros, las condiciones de vida más “tranquilas”, y además, es la cuna de la cultura occidental, sus destinos están repletos de edificios, monumentos, ciudades, y pueblos tan antiguos y cargados de historia que son consideraos tesoros de la humanidad.

Pero existe una gran dificultad para trabajar en Europa, sus países son bastante restrictivos y, a menos que se cuente con una doble nacionalidad europea, es difícil conseguir trabajo. Pero para la fortuna de quienes quieren emigrar al viejo continente existen países como Alemania que contratan argentinos, ya sean jóvenes, a través de su programa de working holiday, o a profesionales o personas capacitadas, con un permiso de trabajo conocido como “Blue Card”. El país dirigido por Olaf Scholz, se ubica en la octava posición del ranking de los países europeos con el mayor poder adquisitivo promedio, según el estudio “GfK Purchasing Power Europe 2021″.

Alemania es uno de los países de Europa con el mayor poder adquisitivo. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Working Holiday Alemania

La working holiday de Alemania está dirigida para personas de entre 18 y 30 años y se otorga una única vez en la vida, por lo que las personas que ya hayan obtenido este permiso no podrán volver a aplicar. Además, es una de las pocas visas de su clase con cupos ilimitados.

Quienes estén interesados y sea la primera vez que la solicitan, lo primero que deben hacer es obtener un turno con la Embajada de Alemania en Buenos Aires y elegir una fecha, en el mismo sitio de la Embajada aclaran que en caso de no encontrar turnos disponibles, hay que insistir ya que el sistema se actualiza regularmente. Antes del día de la cita, el solicitante debe juntar una serie de documentación obligatoria sin la cual su solicitud será desestimada , a saber:

- “Formulario de Solicitud” y “Declaración de Conformidad” completos, los mismo pueden descargarse desde el sitio de la Embajada.

- Dos fotos recientes de 3,5cm x 4,5cm tomadas de frente y con fondo claro.

- Pasaporte argentino con vigencia de un mínimo de 3 meses desde que el solicitante saldría de Alemania y dos fotocopias del mismo, y DNI, también con dos copias.

- Demostrar poseer fondos suficientes para mantenerse por 3 meses en Alemania, en este punto se incluyen varias cosas: por un lado están los “gastos generales” por un total de 1.200 euros , y por otra parte están los “gastos de alojamiento”, por otros 1.200 euros , no obstante, también se puede presentar la reserva paga de un hotel, hostel o departamento, o presentar una Carta de Invitación de un residente de Alemania que se compromete a hospedarlos. Para demostrar los fondos es necesario presentar un resumen de cuenta bancario, en moneda extranjera, a nombre del solicitante.

- Pasaje de avión de ida hacia Alemania, este punto es tajantemente obligatorio, y pasaje de vuelta, o demostrar fondos extra para poder costearlo, estimados en 1.000 euros.

- No tener personas a cargo, como por ejemplo hijos.

- Poseer un seguro médico para toda la estadía que cubra un mínimo de 30.000 euros y que cubra gastos de hospitalización y de repatriación en caso de enfermedad grave o fallecimiento.

- Carta de motivación, en la cual el solicitante deberá escribir las razones por las que quiere viajar a Alemania. En este caso, al ser una visa de viaje y trabajo, las principales motivaciones están dadas por el deseo de viajar y conocer el continente.

- Currículum Vitae en español y bien detallado, sin dejar períodos de tiempo en blanco. Es decir que la línea temporal que recorre el documento debe estar completa.

- Certificado de antecedentes penales, no es necesario que esté traducido ni apostillado.

Una pareja se toma una selfie con la Puerta de Brandeburgo de espaldas, en Berlín

Una vez que tenga toda la documentación y llegue el momento del turno en la Embajada de Alemania, solo resta asistir respetando el horario, se recomienda llegar 15 minutos antes, y hay que saber que exigen presentarse sin carteras, bolsos, mochilas ni celulares, los teléfonos móviles pueden dejarse con el personal de seguridad en la entrada. Por último resta entregar los documentos y, en caso de que esté todo en regla, abonar el trámite que tiene un costo de 75 euros , el mismo debe abonarse en pesos argentinos en efectivo al cambio oficial del día.

Luego, deberá esperar entre 6 y 10 días para recibir la confirmación de que le aprobaron o no la visa. El documento, una vez que lo tenga adherido al pasaporte, permite trabajar y vivir en Alemania por 12 meses, legalmente sólo se puede trabajar 6 meses del total, y también se puede estudiar hasta un máximo de 6 meses. La ventaja de esta visa es que no es excluyente tener estudios superiores ni saber idiomas, aunque seguramente sean puntos influyente a la hora de evaluar las solicitudes.

Berlín es una de las ciudades alemanas con más propuestas culturales para los jóvenes. (The Grosby Group)

La visa Working Holiday de Alemania está destinada para jóvenes que busquen trabajar y viajar al mismo tiempo, por lo tanto sólo permite obtener trabajos de carácter temporal. Los mismos se pagan entre 9 y 13 euros la hora y pueden encontrarse de todo tipo, en restaurantes, fábricas, en el sector agrícola y más. Trabajando 8 horas por días, 5 días a la semana, y cobrando en promedio 11 euros la hora, se puede hacer un salario mensual de EUR 1.760, luego de los impuestos y costos de la seguridad social, quedarían cerca de 1.300 euros en mano . Por supuesto es importante remarcar que este es un ejemplo, y los suelos pueden variar, aunque el mínimo mensual por ley es de EUR 1.200 en mano.

Para conseguir empleo se puede ingresar a sitios y portales web tales como Cesar, Bza, Arbeiten, toytowngermany y Helping, entre otros. Además se puede acudir a la sección de clasificados de diarios y revistas. También existen organismos llamados agencias de reclutamiento que se encargan de, valga la redundancia, reclutar gente de acuerdo a su perfil, región de residencia y aptitudes. Las princiaples son: PiT, Accenture Germany, Pro-vogue, START Zeitarbeit, entre otras.

Otro método para buscar trabajo es a través de las oficinas de empleo, conocidas como Arbeitsämter, donde hay vacantes, sobre todo para empleos no calificados. También se puede acudir a la Cámara de Comercio Argentina en Alemania donde en ocasiones tienen una base de datos con empleos disponibles.

El centro histórico de Dresden, otra de las tantas ciudades encantadoras del país

Permiso de trabajo o “Blue Card”

Existe una posibilidad para los argentinos que cuentan con una visa working holiday alemana y quieren extender su estadía por encima de los 12 meses. Se trata de la visa de trabajo, conocida como “Blue Card” y sólo puede solicitarse en Alemania , con un contrato de trabajo por el cual se está solicitando la visa. Es decir que no es un permiso para trabajar en cualquier lugar, sino que se pide para un puesto en particular.

Una aclaración importante es que para solicitar una visa de trabajo alemana no es necesario haber tenido una visa working holiday previamente, lo que sucede, es que es más sencillo si ya se vivió un tiempo en el país, porque ya se ha generado una red de contactos, tanto personales como profesionales, y porque ya se está en allí, esta solicitud es únicamente presencial.

A quienes sí están en Alemania con una visa working holiday y desean quedarse más tiempo, se les recomiendo comenzar este trámite entre 45 y 90 días antes de que finalice la working holiday, ya que pueden demorar en la aprobación. Antes de solicitar un turno hay que juntar la siguiente documentación:

- Pasaporte Argentino válido con fotocopias.

- Una foto de 3,5cm x 4,5cm, de frente y con fondo claro.

- El contrato de empleo por el cual están solicitando la visa.

- Títulos académicos, cursos o diplomaturas.

- Tres formularios, uno de los cuales debe completar el empleador, otro el solicitante y un tercero que es también a nombre del solicitante, pidiendo la expedición de un permiso de residencia.

- En caso de ser necesario, un permiso de práctica laboral, esto suele exigírsele a médicos, ingenieros, entre otros.

- Una prueba de alojamiento que certifique la vivienda del solicitante, firmada por el propietario.

- Un seguro médico que cubra la totalidad del tiempo de la visa, que será el mismo periodo del contrato laboral, por un mínimo de 30.000 euros.

Otros documentos que no está de más llevar son el Currículum Vitae, una carta de recomendación del empleador, y los 3 últimos recibos de sueldo. Si bien no son exigidos, no está de más llevarlos. Una vez haya reunido todos los papeles, el solicitante deberá pedir un turno donde indicará a qué tipo de visa de trabajo está aplicando, eso dependerá del tipo de trabajo y de contrato.

Una vez en la entrevista se deberá entregar la documentación, la cual será enviada a la Agencia Federal de Empleo, entidad que decidirá la aprobación o denegación de la solicitud y abonar un adelanto de 16 euros, el resto del costo que puede variar entre 46 y 100 euros aproximadamente dependiendo del tipo de visa, se abonará una vez se tenga la respuesta. Por otro lado, en caso de que un argentino haya solicitado una visa de trabajo mientras que su visa working holiday está próxima a finalizar, se le hará un visado temporal por 3 meses hasta que llegue la respuesta de la Agencia.

Es importante mencionar que uno de los requisitos que utiliza la Agencia Federal de Empleo para evaluar las solicitudes, es que el puesto por el cual se está aplicando no pueda ser ocupado por otro alemán o residente, es decir que el solicitante deberá estar bien calificado para el puesto, ya sea por sus estudios o profesión, o porque el trabajo requiere de sus conocimientos de español, entre otros factores. Es difícil que estas solicitudes se aprueben por puestos que podría hacer un residente “cualquiera” de Alemania.

