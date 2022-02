Dólar hoy: la cotización libre se sostiene a $215 y la brecha cambiaria alcanza el 102%

El dólar libre es negociado sin variantes este martes, a 215 pesos en el reducido mercado informal. El dólar “blue” mantiene un incremento de siete pesos o 3,4% en el breve transcurso de 2022.

En el segmento mayorista del dólar, la divisa se transa a $106,50 por unidad, unos 14 centavos arriba de los valores de cierre del viernes pasado. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial avanza un 3,6%, mientras que la brecha cambiaria con el dólar libre se sitúa ahora en e 101,9 por ciento.

“A nivel cambiario, se sigue monitoreando la aceleración del ritmo del crawling-peg, una señal positiva ya que no sólo evitaría acentuar el atraso frente a la inflación sino que también podría ayudar a reducir la ‘brecha’ de abajo hacia arriba. Esto se debe a que se viene observando recientemente una mayor calma en los dólares financieros, ya que algunos operadores estarían más inclinados hacia arbitrajes a los títulos CER y dollar-linked apostando a que se cierre -y con suficiente apoyo político- el acuerdo con el FMI”, analizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, comentó que “en línea, las expectativas de subas de tasas se incrementan en un marco de tasas reales que continúan en términos negativos. La preferencia para los pesos sigue estando en la parte media de la curva CER, aunque tras los movimientos recientes el atractivo no está tan marcado como hace meses atrás. Por esa razón recomendamos mayor diversificación entre las diferentes curvas”.

“Respecto a los activos en dólares, las expectativas deterioradas se mantienen reflejadas en los precios de los activos de deuda soberana. Los riesgos políticos de corto plazo siguen siendo los más ponderados dentro de las valuaciones de los inversores, dejando de lado ciertos catalizadores positivos”, agregó Luchas Yatche.

El BCRA sostiene un saldo neto a favor de unos USD 90 millones en febrero por su participación cambiaria, mientras que en lo que va de 2022, el saldo es negativo en unos 80 millones de dólares.

Las reservas internacionales crecieron unos USD 24 millones el lunes y finalizaron en 37.265 millones de dólares.

El Tesoro debe afrontar en marzo un vencimiento con el FMI por unos 2.800 millones de dólares y otros USD 2.000 millones con el Club de París, por lo que espera el respaldo del Congreso antes de esa fecha.

El vocero del FMI, Gerry Rice, confirmó que las negociaciones con el Gobierno argentino siguen en curso y que están trabajando de forma estrecha con el Gobierno argentino para lograr un acuerdo “tan pronto como sea posible”.

“Se espera que el proyecto ingrese al Congreso en marzo para un tratamiento a contra reloj dado el deadline (fecha límite) el 21 de marzo con pagos de USD 2.800 millones al FMI. Por ahora, la expectativa es que la oposición acompañe la aprobación y que el ala más dura del oficialismo se abstenga en la votación evitando un escenario disruptivo de rompimiento con el FMI”, señalaron desde Portfolio Personal Inversiones.

SEGUIR LEYENDO: