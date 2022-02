Australia reabrirá sus fronteras para el ingreso de turistas vacunados: todo lo que hay que saber para viajar siendo argentino

Gente pasa por la estación de Flinders Street en Melbourne, Australia. EFE/EPA/ERIK ANDERSON

Este último lunes, Scott Morrison, el primer ministro de Australia, anunció en una conferencia de prensa celebrada en Canberra, que el país reabrirá sus fronteras para todo tipo de viajeros desde el 21 de febrero, tras casi dos años de hermetismo causado por la pandemia de Covid-19.

Desde esa fecha, todos los viajeros internacionales podrán ingresar a Australia solicitando la visa correspondiente, ya sea por trabajo o por turismo. El ingreso estará permitido en tanto que los titulares de los permisos de acceso cuenten con el esquema de vacunación completo. El primer ministro australiano puso énfasis sobre este punto, que será la condición llave para el ingreso.

¿Qué vacunas reconoce Australia?

Afortunadamente para los viajeros argentinos que quieran aprovechar la reapertura para conocer uno de los países más fascinantes del mundo -que alberga entre 660.000 y 700.000 especies de fauna y flora, y algunos de los mamíferos más increíbles como el Koala y el Canguro-, Australia reconoce casi todas las vacunas contra el Covid-19 que se aplican en Argentina.

Scott Morrison, primer ministro de Australia, anunció este lunes que el país reabrirá sus fronteras para el turismo a partir del 21 de febrero. (Foto: Stringer)

Al comienzo de las campañas de vacunación a nivel mundial, Australia no reconocía la vacuna rusa Sputnik-V, pero desde mediados de enero de 2021, la Administración de Productos Terapéuticos de Australia dijo que “brinda protección y potencialmente reduce las posibilidades de que el viajero entrante transmita el covid-19″, y así reconoció a uno de los inoculantes que más se aplicaron en Argentina.

Sin embargo, el país oceánico no se ha pronunciado sobre la vacuna Cansino, producida en China, si bien no es el inoculante que más se ha administrado en Argentina, sí existe población que se ha vacunado con él, y que no estaría en condiciones de ingresar a Australia. El resto de las vacunas (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Novavax, Covaxin y Johnson & Johnson) son reconocidas por Australia, al igual que la Sputnik-V.

En todos los casos, el esquema de vacunación deberá haber finalizado un mínimo de 14 días previos al ingreso a Australia y, por el momento, el gobierno dirigido por Morrison no se ha pronunciado sobre las dosis de refuerzo, es decir que por ahora sólo demandan el esquema vacunal inicial de dos dosis, o de monodosis en caso de la vacuna Johnson & Johnson.

Australia reconoce la vacuna Sputnik-V y la Sinopharm, aunque todavía no se pronunció sobre la china Cansino. REUTERS/Marko Djurica

Quienes no estén completamente vacunados y cumplan con esta condición, podrán ingresar al territorio australiano en tanto soliciten un permiso especial de viaje. En caso de recibir el visto bueno, deberán someterse a una cuarentena en un centro destinado para esos fines, explicó en dicha rueda de prensa la titular del Interior, Karen Andrews.

Además, y con el objetivo de recuperar la economía australiana, severamente golpeada por la intromisión de la variante Ómicron a fin de 2021, Morrison había anunciado que el país regalaría visas para los estudiantes del mundo interesados en viajar hacia el país, incluso, el llamado fue extendido para que viajeros jóvenes de todas las nacionalidades lleguen al país en calidad de trabajadores portadores de visas working holiday. Cómo ya había detallado este medio, aquí están todos los detalles para viajar a Australia en cualquiera de estas dos condiciones.

Confirmando el anuncio del primer ministro, el Embajador de Australia en Buenos Aires, Brett Hackett, ha dicho que luego de dos años difíciles debido a la pandemia, los australianos están encantados de volver a recibir a los visitantes argentinos con esquema de vacunación completo.

“Estos cambios garantizarán que protejamos la salud de los australianos, mientras continuamos asegurando nuestra recuperación económica”, detallaron en un comunicado compartido por la Embajada con este medio. Además explicaron que gracias a la mejora de las condiciones de salud de Australia, “incluida una reciente disminución del 23 por ciento en las hospitalizaciones debido a Covid-19″, el Comité de Seguridad Nacional del Gabinete acordó hoy que el país está listo para continuar con la reapertura por etapas de sus fronteras internacionales.

Sin embargo, es importante remarcar que el país que expulsó en enero pasado al tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic por no estar vacunado contra la covid-19, está dividido en estados con cierta potestad sobre sus territorios, por lo tanto Australia Occidental, cuya ciudad principal es Perth, se quedará al margen de la reapertura hasta que sus autoridades lo consideren oportuno.

SEGUIR LEYENDO: