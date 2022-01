Cómo conseguir pasajes en clase ejecutiva a precios convenientes

ARCHIVO - Una encuesta revela que a partir de la pandemia muchos viajeros están dispuestos a gastar más dinero para obtener un ticket aéreo con mayores comodidades. Foto: Arne Dedert/dpa

La mayoría de las personas que viajan en avión buscan cada vez más espacio y confort, de acuerdo con una encuesta de la empresa de viajes Skyscanner. En Alemania, por ejemplo, son especialmente requeridos los vuelos en business class (clase ejecutiva). Esto significa que cada vez más personas están dispuestas ahora a gastar más dinero en un pasaje de avión que antes de la pandemia de coronavirus, según explicó la empresa. Sin embargo, volar en la segunda categoría más lujosa después de la primera clase no tiene por qué ser caro. Friederike Burge, de Skyscanner, brinda cinco consejos para ahorrar al hacer una reserva: 1. Para encontrar las mejores ofertas es conveniente ser flexible con la elección de la fecha y el aeropuerto de salida, explica Burge. Quien además activa determinadas alertas de precios en los portales de ofertas será informado regularmente sobre precios a la baja o descuentos especiales. 2. También hay que incluir en la búsqueda aerolíneas low cost(de bajo costo), cuya clase ejecutiva suele ser similar a lo que las aerolíneas full-service llaman "premium economy". Estos pasajes suelen ser más baratos que en las aerolíneas más grandes. 3. Eventualmente puede valer la pena participar en subastas online de aerolíneas y pujar por un upgrade (ascenso de clase). Si bien esto no es garantía de que se podrá subir de categoría, con algo de suerte pueden encontrarse tickets convenientes para la business class. 4. Un upgrade sin costo es por supuesto más interesante aún. Esto vale especialmente para los viajeros frecuentes, que suman puntos en las aerolíneas y pueden cambiarlos por ascensos de categoría. De esta manera pueden acceder a una clase superior sin costo adicional. Burge menciona asimismo que las tarjetas de crédito de las aerolíneas, con las que se suman al mismo tiempo millas, pueden también ser útiles en estos casos. 5. Los interesados deberían chequear regularmente las ofertas especiales. Un consejo es suscribirse a los newsletters (boletines informativos) de las aerolíneas para no perderse ninguna acción o vuelos con tarifas especiales, por ejemplo para quienes reservan con mucha antelación. Por lo general, los abonados y clientes asiduos de las aerolíneas son informados primero acerca de estas ofertas. dpa