Salarios: cómo terminaron en 2021 la carrera contra la inflación y qué se espera para este año

A pesar de que el 2021 terminó como el año con la segunda inflación más alta de las últimas tres décadas, el salario podría finalizar la carrera contra los precios ganando por una cabeza. La recuperación del mercado de trabajo en el año que pasó fue marcado pero, por un lado, no terminó de compensar la caída sufrida durante el primer año de la pandemia, al menos al analizar los empleos privados registrados y, además, los puestos de trabajo que se generaron fueron más precarios y peor pagos.

Los datos oficiales por el momento no permiten determinar si los ingresos de los hogares lograron superar a la inflación. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo publicó el valor del Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), que mostró entre noviembre de 2020 y de 2021 una variación de 53,4%, por lo que, al compararla con la tasa de inflación en ese período (51,2%), mostraría una leve ganancia real.

Es una de las formas de medir esa carrera entre salarios y precios que tiene el Estado. La otra, una medición con un poco más de rezago pero que es más completa, es la que hace el Indec y que discrimina en tres segmentos el mercado laboral: los trabajadores registrados privados, los registrados estatales y los informales. Los datos públicos llegan hasta octubre -este martes se conocerá la información de noviembre-, y el panorama es auspicioso para dos de los tres sectores y uno con perspectivas poco alentadoras.

Hasta octubre los trabajadores privados en blanco tenían una ventaja de 0,7 puntos porcentuales sobre la inflación interanual de ese mes (52,8% versus 52,1%), mientras que los estatales llevaban una delantera de 4,6 puntos porcentuales respecto a los precios. Por el contrario, los empleados informales, que fue la que más crecieron en el último año perdían por “goleada”: una variación de sus ingresos de 38,4%, casi 14 puntos por debajo del IPC.

Con los datos oficiales de inflación de todo 2021 algunos analistas comienzan a estimar cómo terminó el partido. Segun Rocío Bisang, economista de la consultora EcoGo, “tenemos proyectada una suba del salario del 3,1% en noviembre y de 1,7% en diciembre. Con esas estimaciones el Ripte cerraría el 2021 con una variación de 53%, mientras que el empleo privado registrado que mide el Indec habría terminado en 53,6% de incremento, por lo que el año pasado le ganarían a la inflación”, aseguró ante la consulta de Infobae.

En ese grupo de empleados que pudieron superar a la suba de precios de 2021 también ubicó a los estatales, que en los próximos días reabrirán además su negociación paritaria. “Para el sector público, estimamos que va a dar 2,5 puntos por encima de la inflación y cerraría en 53,4 por ciento. Pero informales si quedaría muy por debajo en 33,4%”, estimó.

Al mirar un panorama desde más lejos, la conclusión es que el deterioro del salario de los últimos años está lejos de haberse recuperado. “De todas formas cuando se ve la tendencia más general, los salarios reales cayeron muchísimo desde 2017. Si se compara el total del índice de salarios del indec entre octubre 17 y octubre 21 estamos un 20% abajo todavía”, concluyó Bisang.

De todas formas, hay otra forma de medir el resultado de la pulseada entre salarios e ingresos: tomando en consideración el salario promedio a lo largo de un año y compararlo con el promedio del año anterior. Así lo asegura el economista de Analytica Claudio Caprarulo. “La pérdida fuerte del salario real estuvo en los primeros siete meses, a partir de agosto empezó a caer menos hasta que logró en noviembre y diciembre crecer en términos reales respecto a un año atrás. Pero no logró compensar la dinámica de los diez meses previos por lo tanto en 2021 el salario real del sector registrado se contrajo 3,2%”, dijo a Infobae.

Por su lado, el coordinardor del Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma Luis Campos aseguró que esa entidad no tiene “una proyección a diciembre, pero todo indica que al menos los trabajadores registrados va a estar arriba de la inflación por un par de puntos. La variación interanual dio negativa casi todo el año, pero ya en el último trimestre empezó a dar positiva. Hay que tener en cuenta que diciembre de 2020 fue uno de los puntos más bajos en mucho tiempo”, mencionó.

En ese sentido, coincidió Campos en que “estatales también terminarán por arriba” y que los informales saldrán perdiendo en 2021 contra los precios, para lo cual tiene una hipótesis. “Los informales van a quedar por debajo pero con un comportamiento raro que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo en 2020 y su recuperación en 2021. Muchos informales de bajos ingresos perdieron su puesto de trabajo en 2020 y esto hizo ‘subir’ el promedio salarial. En 2021 recuperaron el trabajo y eso tiró para abajo el promedio salarial”, arriesgó.

Tal como había publicado Infobae, el empleo informal es el que más se recupera. En los últimos 12 meses el total de los puestos asalariados registrados aumentó en 209 mil puestos, por debajo de los 301 mil caídos en el año previo. De esa suma que se muestra en los datos oficiales se desprende una brecha de unos 2,5 millones de empleos, que fueron los que se crearon en la informalidad. De ese total, poco menos de 1 millón entre ocupados en relación de dependencia y 1,5 millones como trabajadores independientes.

Como conclusión: por cada nuevo puesto de trabajo en blanco que se sumaron -en términos netos- desde el tercer trimestre de 2020 hasta el mismo período de 2021, que coincidió con la flexibilización de medidas de aislamiento social, la economía creó 8,5 en la informalidad.

La situación del salario impacta, de forma más o menos directa, en otras dos cuestiones relevantes para la macroeconomía como el consumo y el gasto público. Según Analytica, “la elevada informalidad de la economía, se profundiza la tendencia de que la masa salarial sea el principal determinante del consumo. Lo que sucede es que el indicador hoy está lejos de los niveles de otros tiempos, a pesar de la recuperación en el empleo. El mercado de trabajo se recupera; sin embargo, su calidad, principalmente dentro del espectro informal, es baja, con menos horas trabajadas y caída del salario real. Las pérdidas de ingresos reales se dan principalmente en los no registrados y cuentapropistas no profesionales. Y hoy la recuperación de empleo supone un reemplazo de asalariados no registrados por cuentapropistas”, analizaron.

Y según PxQ, la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, en 2021 “el gasto en salarios aumentó apenas por encima de la inflación anual (2,8%) y su peso con respecto al producto también se redujo de 2,5% a 2,3%”, lo que muestra que esa recuperación aparente de los salarios públicos incide en el ritmo de erogaciones. “Los subsidios pasaron de ser el 8% del gasto primario total en 2019 al 13,7% en 2021, desplazando a los salarios públicos como el segundo rubro con mayor participación en el gasto total”, mencionó.

Las negociaciones paritarias de muchos gremios entrarán en etapa de revisión en las próximas semanas. Los trabajadores estatales y los bancarios volverán a sentarse en la mesa de negociación con el Estado y con las cámaras empresarias para empezar a discutir, en algunos casos, los calendarios salariales de 2022 y, en otros, recomposiciones atrasadas por la inflación de 2021.

Ganadores y perdedores

Según los resultados de las negociaciones cerradas hasta el momento, recopiladas por el Gobierno nacional y los que Infobae tuvo acceso, en un ranking virtual de las paritarias más ventajosas frente a la inflación en primer lugar quedaron los trabajadores no docentes, con 55% acordado, seguidos por los madereros 54%, Obras Sanitarias y plásticos (52% en cada caso), Bancarios 51%, Metalúrgicos 50,2% y con 50% empleados de estaciones de servicio, gráficos, lecheros y ladrilleros.

Abajo de todo quedaron textiles, alzas nominales de 35%, comercio 41%, cerveceros y calzado 42% y cuero 44%. Como aclaración, destacan los economistas que los porcentajes no son estrictamente comparables unos con otros y respecto al 50,9% del IPC total de 2021, ya que cada convenio colectivo de trabajo tiene su propio calendario paritario.

Las expectativas de recuperación en términos reales para el corriente año no aparecen claras, con excepción de los grandes gremios, por la concurrencia de las previsiones de aceleración de la tasa de inflación y notable cambio de ritmo del aumento de la actividad, a un ritmo de 3% según la última revisión del FMI.

