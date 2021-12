El creador de Ethereum, Vitalik Buterin, se reunió con el ministro Guzmán: cómo fue el encuentro y de qué conversaron

Vitalik Buterin con el ministro Guzmán

Pocos quisieron perderse la foto con él y el ministro de Economía, Martín Guzmán, no fue la excepción. Por este motivo, el funcionario recibió al creador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien viajó a la Argentina para sumergirse en el ambiente cripto local y conversar con personalidades del sector privado y la política.

El ministro expresó en su cuenta de Instagram: “Enriquecedora reunión en el ministerio de economía con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, quien con su talento y dedicación está contribuyendo a mover el estado de la tecnología global”.

“El diálogo entre los gobiernos y el mundo de los emprendedores tecnológicos es importante y necesario. Las tecnologías descentralizadas nos presentan”.

Guzmán lo recibió con el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, mientras que que Buterin fue con el emprendedor argentino Santiago Siri y se desarrolló en el despacho del ministro en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

Rodríguez Larreta con Buterin

Horas antes, Buterin en un auditorio colmado de entusiastas del mundo de las criptomonedas que se acercó a la Usina de las Artes, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo: “La impresión que tengo de Argentina hasta ahora es que es un país que tiene una baja capacidad estatal pero una muy alta capacidad de personas”.

El fundador del protocolo Ethereum que sostiene a la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado y que aspira a impulsar el desarrollo de finanzas descentralizadas y contratos inteligentes mostró así los motivos que lo llevaron a visitar el país y a generar el furor que causan las figuras internacionales entre el siempre intenso público local.

Otras figuras políticas que tampoco se perdieron la oportunidad de ver o retratarse con este joven de 27 años con una fortuna de USD 1500 millones fueron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex presidente Mauricio Macri.

“Encuentro fascinante con Vitálik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados“, indicó el ex mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Macri recibió a Buterin en su casa en Acassuso, acompañado de Leandro Sigman, Gastón Parisier, Tomás Pierucci y Santiago Siri, emprendedores locales de la industria de las criptomonedas.

Vitalik Buterin en La Usina del Arte

Por su parte, Rodríguez Larreta se tomó una imagen con Buterin a la salida del recital de Soda Stereo del fin de semana pasado.

A los 13 años, Buterin fundó la revista Bitcoin Magazine y en 2013 y, al ser un verdadero conocedor de bitcoin, desarrollo su propia plataforma que iba a ser descentralizada –sin ninguna intermediación– y en la que se pudiera programar, además. O sea, no sólo una moneda, que en la actualidad tiene una valuación cercana a USD 3.900.

El fin de semana desfiló entre eventos cripto, cerrados, para pocos, y otros masivos. Entre otros, participo de una reunión de TheGraph –uno de los protocolos de Ethereum– y almorzó con integrantes del ecosistema local. Para que “entrara en clima argentino”, Pablo Larguía, CEO de Red Innova, le regaló un poncho rojo de gaucho argentino que Vitalik no quiso sacarse en toda la noche a pesar de la temperatura. También hubo otros regalos locales: camisetas de la Selección y de Boca.

“Le preguntamos a Vitalik cuál era el proyecto que más le interesa y dijo Proof of Humanity”, escribió en Twitter Gabriel Gruber, otro de los referentes del ecosistema local, que también estuvo en Area3, y es CEO del startup de finanzas descentralizadas (DeFi) Exactly. Proof of Humanity es un proyecto que está desarrollando desde España, otro emprendedor local: Santiago Siri.

En octubre, Vitálik sorprendió a Siri al utilizar 50 Ethers, unos USD 200.000 para comprar los UBI (la sigla en inglés del ingreso básico universal), el token del proyecto del argentino y luego, los “quemó”, por lo que, al reducir la oferta disponible, provocó que su valor aumentara en forma inmediata 10 veces.

Ya que muchos miembros de la comunidad global de inversores en criptomonedas se sumaron a esta iniciativa con la misma operación, los UBI llegaron a operar un volumen récord en torno de los 36 millones de dólares en una jornada.

La iniciativa de Siri apunta a brindar un ingreso universal digital con la criptomoneda ether, para asistir a la gente pobre sin ningún intermediario, fue lanzada a principios de este año junto con su fundación Democracy Earth y Kleros.

SEGUIR LEYENDO: