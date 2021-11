Por qué puede ser una buena decisión invertir en el metaverso

Un avatar del CEO de Facebook CEO, Mark Zuckerberg

El pasado 28 de octubre Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Instagram y Whatsapp, anunció que Facebook, empresa que engloba a las otras 2 redes sociales ahora se llamará Meta Platform. En el mismo anuncio, dio a conocer que Meta Platform se enfocaría en el desarrollo del Metaverso.

El metaverso o metauniverso es un concepto que se refiere a la siguiente generación de internet. De manera sencilla, un metaverso es un universo digital, donde los desarrolladores buscan que sea lo más parecido posible a la realidad. Si en nuestro mundo físico podemos conseguir trabajo, crecer, conocer personas, enamorarnos, estudiar, viajar, y más, en un mundo digital también podremos. Eso es lo que buscan alcanzar como objetivo los metaversos, ser universos digitales.

Cada vez más empresas, principalmente las basadas en blockchain, deciden centrarse en el desarrollo de metaversos. Con el correr del tiempo, los metaversos pasaron de ser juegos a ser inversiones incluso más caras que las reales.

Uno de los mundos virtuales más importantes hoy en día, es el de Descentraland Mana. En Descentraland, en junio de este año, se vendió una tierra virtual por más de 1,2 millones de tokens MANA, con un valor equivalente hoy en día a 6,3 millones de dólares. Si bien en junio, cuando la compra fue realizada, el valor total en dólares equivalía a un poco menos de un millón, se aprecia igualmente el gran precio que ya tienen los bienes inmuebles digitales, destacó Forbes.

Meta, la nueva marca de Facebook

Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Es practicamente obligatorio investigar más sobre los metaversos, y no solo para los inversores o programadores, todos deberíamos hacerlo. Estudiar hoy qué es un metaverso, sus funciones, y demás información, puede ser equivalente a estudiar Bitcoin en el 2008. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar”, y añadió “Hay metaversos basados en blockchain valorados en miles de millones de dólares. Mana por ejemplo tiene un valor de mercado de casi 6 mil millones, y el mes pasado multiplicó por 7 veces el precio de su criptomoneda. Quienes llegaron tarde a las criptos, y no quieren perderse la siguiente ola, entonces la tienen en frente y pueden aprovecharla”

Si bien la “nueva moda” son los metaversos blockchain, no son los primeros en aparecer y los jugadores ya han mostrado un increíble apoyo hacia ellos. World of Wacraft (WOW), por ejemplo, es uno de los metaversos y videojuegos más grandes de la historia. Actualmente cuenta con casi 5 millones de jugadores activos, y ha llegado a tener más del triple. Así y todo, siendo WOW uno de los metaversos más grandes de la historia, ya sus ingresos casi no son comparación de otros como Axie Infinity, el llamado “Bitcoin” de los videojuegos de tokens no fungibles (NFT). Axie cerró el mes de agosto con más de 1 mil millones de dólares en ventas.

“Este año se están desarrollando muchas tecnologías que si bien existen hace mucho, recién en estos meses hay un público masivo que es capaz de adoptarlos. Se han estado dando pasos agigantados para el desarrollo de tecnologías existentes, pero no tan masivas”.

A esto se le suma el mundo de las criptos, con proyectos como Descentraland Mana, Squid Sociaty o Blocktopia. Todo lo que conecta criptomonedas, con los metaversos, lo que permite trabajar y generar ganancias como ocurre con los juegos Play To Earn.”,y añadió: “Los que tenemos hijos pequeños, sabemos que ellos están conectados casi constantemente con videojuegos como Fortnite, gastando dinero real en entornos virtuales. En cambio, en un metaverso, podrían estar generando ingresos mientras se divierten, y es por esto por lo que veo un crecimiento a futuro muy grande en los próximos 5 o 6 años”.

