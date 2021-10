Precios congelados: cómo reaccionó el consumidor y qué expectativas tienen las empresas

Los 1.432 productos que están incluidos en el congelamiento están señalizados, en la mayoría de las cadenas, con la cartelería de "Precios cuidados"

El congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno a través de la Resolución 1050 cumplió una semana este viernes, pero está lejos de lograr una adhesión generalizada a nivel nacional. Los relevamientos realizados en los primeros días de funcionamiento del programa mostraron niveles de cumplimiento del orden del 67%, con problemas de faltantes de productos en muchos casos, y con un acatamiento muy pobre en los comercios de cercanía y en el interior del país. Mientras tanto, la inflación en alimentos se mantuvo alta durante octubre, con previsiones privadas que la ubican nuevamente en torno al 3 por ciento.

¿Qué expectativas tiene la industria, el supermercadismo y el Gobierno para las próximas semanas? ¿La medida durará 90 días, como estableció la Secretaría de Comercio Interior en la norma, o comenzará a flexibilizarse una vez pasadas las elecciones, como esperan en las compañías de consumo masivo?, son los interrogantes que aún no tienen respuestas definitivas. Por el momento, las únicas que están cumpliendo, y con algunas falencias, son las grandes cadenas, que son las que están más expuestas frente a las fiscalizaciones y las que, a su vez, pueden negociar mejor con los proveedores. Pero en el sector no descartan que con el correr de las semanas comience a haber problemas de escasez de algunos productos, si las empresas fabricantes o grandes mayoristas retacean las entregas.

“El programa está funcionando bien. Por ahora no vemos problemas de desabastecimiento”, dijo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en las últimas horas por radio. Sí remarcó que no todas las cadenas están cumpliendo, y se refirió específicamente a Changomás -ex Walmart-, con la que tendrán un encuentro el lunes.

Con respecto al congelamiento de los productos de la lista en los canales mayorista y tradicional -almacenes y autoservicios-, no se está cumpliendo y tiene que ver, básicamente, con que los números no les dan. Al igual que las grandes cadenas, los mayoristas y distribuidores están encarando una dura negociación con los proveedores y se les hace imposible vender a un valor más bajo que el de la lista para que puedan cumplir con el programa los comercios de barrio. Lo anticipó a Infobae días atrás el presidente de la Federación Almacenera de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, y lo admitieron algunos mayoristas también consultados por este medio.

Al respecto, y tras la reunión que mantuvo con este sector, Feletti remarcó que les pidió que ajusten sus márgenes de ganancia para que se llegue al precio final en el minorista. “ Tal vez, más adelante, haya que diferenciar precio final de cadena abastecedora de precio final minorista ”, dijo el secretario. Pero más allá de las intenciones oficiales, luego la realidad arrasa y sucede lo que históricamente ha sucedido con estos programas de precios: funcionan un tiempo, y sólo en las grandes cadenas.

El temor de estos comercios radica en que, pese a esta realidad, el Gobierno instruyó a gobernadores e intendentes a avanzar masivamente con las fiscalizaciones en todo el país -lo formalizó a través del decreto 745 publicado el último viernes en el Boletín Oficial-, por lo que si se detectan incumplimientos, podría haber clausuras.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó un operativo de control del nuevo programa de precios máximos y confirmó que el 70,1% de los comercios cumple, al presentar entre un 67 y 100% de los productos dentro de los valores establecidos por el Gobierno. Son datos correspondientes a un monitoreo realizado en 204 comercios -entre los que figuran hipermercados, supermercados de barrio y supermercados chinos- de 43 ciudades.

Al observar el comportamiento de los precios, el 70,1% de los establecimientos cumplió con lo estipulado por el programa; el 19,6% presentó entre el 34 y 66% de los productos en precio, y el 10,3% restante, entre 0 y 33%. Los productos con mayor cumplimiento fueron la harina de trigo, el pan rallado, la barra de cereales, la manteca, el queso rallado, y los bastones de merluza, entre otros, precisó el informe.

El relevamiento detectó mayores problemas con el stock. Mientras que el 32,4% de los comercios cumplió con este punto, al presentar entre 67 y 100% de existencia de productos del programa; el 58,3% de los locales lo hizo entre 34 y 66%, y 9,3%, entre el 0 y 33%. En este caso, los productos con mayor stock fueron el jugo en polvo de naranja, el bizcochuelo de chocolate, la leche ultra descremada, el café instantáneo, la sal fina, y los fideos, entre otros.

Reuniones con proveedores

En paralelo al inicio del programa y la catarata de fiscalizaciones que recibieron las cadenas comerciales, el equipo de Roberto Feletti mantuvo en la semana varios encuentros individuales con compañías proveedoras que tuvieron como objetivo ratificarles la necesidad de acompañamiento, pedirles un esfuerzo para finalizar el 2021 sin conflictividad social, y prometerles que analizarán modificar productos de esa lista.

La gran pregunta es si eso se hará pos elecciones o el congelamiento durará hasta el 7 de enero, como dice la resolución. Por lo pronto, fuentes del sector mayorista precisaron que algunas firmas retrotrajeron sus precios a los del 1° de octubre, como pidió el Gobierno, pero sólo por un mes, a revisar. La expectativa de los privados es poder rediscutir las condiciones luego del 14 de noviembre.

Los consumidores ya pueden encontrar gran parte de los productos del listado con el precio rebajado -en algunos casos, hasta el 50%- en las grandes cadenas y señalizados con la cartelería de Precios cuidados

Por lo pronto, los consumidores ya pueden encontrar gran parte de los productos del listado con el precio rebajado -en algunos casos, hasta el 50%- en las grandes cadenas y señalizados con la cartelería de Precios cuidados. No estarán todos por varios factores: por un lado, hay unos 150 que las empresas ya ni producen -están discontinuados- y, por otro, no todos los supermercados comercializan lo mismo, por lo que cada uno adaptó el listado a los productos que vende. La Resolución 1050 no obliga a los comercios a tener los 1.432 productos . Lo mismo sucedía con Precios cuidados hasta ahora.

Fuentes del sector aseguraron que por ahora no se registra un cambio notorio en la tendencia de compra de los consumidores, ya que es muy reciente la medida, además de que justo fue implementada hacia fin de mes, cuando los presupuestos están casi cubiertos. Recién la próxima semana podría verse un efecto más concreto.

De todos modos, ya la canasta anterior de Precios cuidados, que incluía 640 ítems en el AMBA, representaba 11% de las ventas de las cadenas, por lo que este porcentaje se estima subiría a, por lo menos, 20%, con la incorporación de productos de amplia demanda. Es justamente ése uno de los reclamos del sector privado: a muchas empresas les incluyeron artículos que son los de mayor venta -core del negocio-, lo que les afecta fuertemente la rentabilidad.

