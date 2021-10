El Gobierno aseguró que la escalada del dólar libre no impactará en el precio de los alimentos

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior

En medio de una suba del dólar libre, que hoy alcanzó un nuevo récord de 197 pesos, de la incertidumbre y dudas que genera el nuevo esquema de precios congelados y de una inflación en alza, el Gobierno destacó hoy que ese contexto no impactará en el precio de los alimentos y ya habló de que es un objetivo la creación de una “canasta alimentaria” nacional regulara.

“La estructura de costo de las alimenticias varía entre un 77% hasta 97% de insumos nacionales, por lo que aún no se verán impactados por una inflación de costos o de tipo de cambio. Además, el Banco Central garantizó accedo a dólar oficial para insumos importados para empresas de este tipo de producción. No tendría que estar jugando en el costo de reposición”, destacó hoy Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior en la conferencia de prensa en la se anunció la adhesión de los gobernadores a al congelamiento de precios, del que no participan por el momento Capital Federal y Mendoza (por un problema de salud del gobernador Rodolfo Suárez).

“Eso dicen las alimenticias y los mayoristas con los que hablamos: no hubo reparos para retrotraer precios por la desaceleración de octubre. El programa está funcionando”, destacó el funcionario. “No hay riesgos”, reiteró.

Sobre el congelamiento, volvió a mencionar que es una “medida transitoria” y que se seguirá hablando con las empresas en los 90 días que durará. “Tenemos que construir una canasta alimentaria: en consumo de alimentos no puede estar sujetos a están tensiones” , dijo.

La reunión con gobernadores en Casa Rosada

Feletti insistió con que la inflación se desaceleró en la tercera semana de octubre, que se está cumpliendo en plan de control y destacó la “total adhesión” de los gobernadores. Esas tres características “nos dan un marco de optimismo que es esencial para asegurar la expansión del consumo en el último trimestre del año”, dijo.

Como destacó Infobae, el presidente Alberto Fernández estuvo durante 15 minutos en la reunión que organizaron entre el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete ante gobernadores de todo el país para defender el control de precios. La reunión de trabajo se denominó “Comercio Justo y Precios Accesibles” y se firmó el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Provincias” que indica que “los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico. Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita”.

“No hubo reparos para retrotraer precios por la desaceleración de octubre. El programa está funcionando” (Feletti)

De la conferencia de prensa también participaron Silvina Batakis, Axel Kicillof y Gustavo Bordet. Feletti aseguró sobre el congelamiento que “recordemos que de esta canasta, el 46% es ofertado por 18 empresas. No es tan difícil organizar el esquema” y agregó que “se implementó el programa y se lo puso en marcha y durante el fin de semana y el lunes se hicieron controles en el Gran Buenos Aires y también en Capital Federal”.

El funcionario reconoció que hubo aceleración de precios en septiembre y una fuerte remarcación en la primera semana de octubre, sobre todo en alimentos, higiene y limpieza, y en rangos de entre 8 y 25% en la primera quincena. “También se mantuvieron reuniones con las cadenas de comercialización, las más grandes, los hipermercados y las regionales y el centro de almaceneros. Reuniones con mayoristas y distribuidores, que es lo que más le interesa a las provincias. Se mantuvieron reuniones con los responsables de insumos de envases, plástico y vidrio. Se implementó el programa y se lo puso en marcha y durante el fin de semana y el lunes se hicieron controles en el Gran Buenos Aires y también en Capital Federal”, dijo.

El secretario de Comercio dio el detalle del cumplimento del congelamiento de precios, hasta el momento, en las principales cadenas de supermercados. En la provincia de Buenos Aires, explicó, las tres versiones de locales de Carrefour (Hipermercado, Express y Market) lo respetaron en un 100%, lo mismo que Disco, Vea y Jumbo. “Día en un 90%, pero no oferta todos los productos, y Changomás, un 62%, y Mi Changomás un 67%, tendremos que revisar esto último”, aseveró

En Capital, en tanto, Carrefour tuvo un cumplimento de casi 100% también, al igual que Disco, Vea y Jumbo; Coto, 98,7%; Día, 90,4%; y Chango Más un 77,5 por ciento. “Estos relevamientos los hicieron inspectores de la secretaría en AMBA, por eso es importante el acuerdo con los gobernadores”, afirmó Feletti. “Se va a cumplir, nadie quiere perderse en boom de consumo que habrá este fin de año”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: