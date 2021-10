El Gobierno buscará cerrar hoy el congelamiento de precios de 1.650 productos por 90 días

"Estamos dispuestos a recibir propuestas, vamos a continuar el diálogo durante estos 90 días para revisar lo que sea necesario, pero necesitamos parar la pelota", afirmó Roberto Feletti, titular de la Secretaria de Comercio Interior

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, buscará cerrar hoy con referentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y autoridades de las principales empresas productoras de alimentos y bienes de consumo el congelamiento de precio que consolide una lista de 1.650 productos sin variaciones por 90 días.

El diálogo entre las partes se inició la semana pasada para gestar un acuerdo que garantice estabilidad en los precios de los productos que consumen diariamente los argentinos, en un marco de alta inflación –llegó al 52,5% el último año, según el Indec.

Dentro de los 1.650 productos incluidos en la canasta se encuentran los bienes que ya forman parte de los programas Precios Cuidados y Súper Cerca.

Cabe recordar que el Gobierno advirtió a las empresas de consumo masivo que definirá por decreto una resolución que ponga tope a los precios en los supermercados si hoy al mediodía las compañías no dan su respaldo para sumarse al congelamiento. En caso de que no haya aval del sector privado, el Poder Ejecutivo implementará la medida por decreto, como lo hizo con el programa de Precios Máximos al comenzar la pandemia.

“Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional. Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%”, señaló Feletti.

Además, el funcionario aseguró: “Estamos dispuestos a recibir propuestas, vamos a continuar el diálogo durante estos 90 días para revisar lo que sea necesario, pero necesitamos parar la pelota”.

La canasta incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y escolar entre otros rubros representativos del consumo cotidiano de todas las familias argentinas.

El presidente de Copal, Daniel Funes de Rioja, dijo que se estableció una metodología en la que la Secretaria de Comercio ya envió una lista el lunes, mientras que las compañías van a formular sus propuestas concretas. “Esto lo hacen compañía por compañía, no hay un criterio único”, aclaró.

“Ni los controles de precios ni los congelamientos (nos gustan). Forman parte de una deformación que es la inflación, que es algo que no le viene bien a nadie. En los 70′ uno podía ‘cabalgar’ a la inflación, después la hiper nos demostró que era inmanejable. Si los países de la región están con niveles de inflación diez veces menor, eso produce disrupciones en todos los mercados. Tratemos de hacer entre todos un país normal, pero de la noche a la mañana no se hacen esas cosas”, mencionó Funes de Rioja ante la prensa en el hotel Alvear Palace.

“Feletti nos dijo que tenemos libertad de hacer una propuesta de cambio de la lista que nos manden. Pero viendo los tiempos, no sé cuánto se va a poder estudiar”, dijo un ejecutivo de una fábrica alimenticia a Infobae tras finalizar el lunes la reunión en Comercio Interior.

“En el primer listado de 1.247 productos nos ‘abrochaban’ con algunos que afectaban mucho el índice de facturación. Nosotros decimos ofrecer marca pero bajando el nivel de exposición”, añadió otro empresario.

“Nos juró que no va a afectar rentabilidad y que va a haber un boom de consumo”, dijo otra fuente presente en la reunión con el secretario de Comercio Interior.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior dijo: “Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio”.

Asimismo, el funcionario destacó que son las primeras Fiestas después de un año y medio de pandemia. “No es un esfuerzo tan importante para los empresarios, pero sí es importante para los argentinos y las argentinas. Hagamos una contribución todos y todas para poder llegar a un consenso, porque no creemos en el conflicto como forma de manejarnos”, concluyó.

